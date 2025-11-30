సర్పంచ్ నుంచి శాసనసభ వరకు - ఈ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల గురించి తెలుసా?
సర్పంచ్లుగా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులుగా ఎదిగిన నేతలు - సుదీర్ఘ కాలం సర్పంచ్లుగా పని చేసిన కొందరు సర్పంచ్లు
Published : November 30, 2025 at 12:11 PM IST
Leaders who rose from Sarpanch to MLA : ఎంచుకున్న రంగం ఏదైనా రాణించాలంటే గట్టి పునాది అవసరం. ఇక రాజకీయాల్లో అయితే చెప్పనవసరం లేదు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు సర్పంచిగా తమ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎదిగారు. మరికొంతమంది మంత్రులుగా సైతం పని చేయడం విశేషం. వారెవరు? వారి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?
సర్పంచ్ టు మినిస్టర్ : మెదక్ జిల్లా చరిత్రలోనే అత్యధిక సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వ్యక్తి కరణం రాంచందర్ రావు. ఆయన పుట్టిన ఊరు పాపన్నపేట మండలం కొత్తపల్లి. ఇక్కడ 1965లో ఓ సాధారణ సర్పంచిగా రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1972లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. ఆ తర్వాత టీడీపీలో చేరారు. 1983, 1985, 1995, 1999లో సైతం విజయం సాధించారు. ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గంలో పంచాయతీరాజ్, సహకార శాఖ, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రిగా కీలక బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు.
11 ఏళ్లు గ్రామ సర్పంచ్గా : పాపన్నపేట మండలంలోని యూసుఫ్పేటకు చెందిన పట్లోళ్ల నారాయణరెడ్డి 1969లో సర్పంచ్గా గెలుపొంది, 11 ఏళ్ల పాటు కొనసాగారు. ఆ సమయంలోనే మెదక్ సమితి అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఎన్నికయ్యారు. అనంతరం ఏడుపాయల దేవస్థాన కమిటీ ఛైర్మన్గా కూడా పని చేశారు. మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ హయాంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి అఖిల భారత విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. 1989లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి మెదక్ శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు.
గ్రామ ప్రథమ పౌరుడి నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు : నారాయణఖేడ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్లోళ్ల కిష్టారెడ్డి సర్పంచి నుంచి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ వరకు ఎదిగారు. పంచగామకు చెందిన ఈయన న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పొందారు. 1970లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అనంతరం పంచగామ సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 1981లో ఖేడ్ పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడిగా పని చేశారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా కూడా సేవలు అందించారు.
1989, 1999, 2009, 2014 సంవత్సరాల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 2015లో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. అంతకుముందు ఓసారి టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడిగా, రెండు పర్యాయాలు పీఏసీ (పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఛైర్మన్గా పనిచేశారు. ఈయన కుమారుడైన సంజీవరెడ్డి ప్రస్తుత నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే.
18 ఏళ్లు కొనసాగి : చెరుకు ముత్యంరెడ్డి తొగుట సర్పంచిగా సుమారు 18 ఏళ్లు సుదీర్ఘ కాలం పాటు పని చేశారు. అనంతరం నాలుగు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1989, 1994, 1999లో దొమ్మాట శాసన సభ్యుడిగా ప్రాతినిథ్యం వహించారు. టీడీపీ హయాంలో పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా పని చేశారు. 2009లో నాలుగోసారి నూతనంగా ఏర్పాటైన దుబ్బాక నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. అనంతరం ఆయన టీటీడీ పాలకవర్గ సభ్యుడిగానూ, శాసనసభ అంచనాల కమిటీ ఛైర్మన్గా నియామకం అయ్యారు.
మొదటి ఉప సర్పంచిగా : చేగుంట మండలం పొలంపల్లికి చెందిన రామన్నగారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి (ఆర్ఎస్ వాసురెడ్డి) మొదటి చేగుంట ఉప సర్పంచిగా పని చేశారు. పొలంపల్లి చేగుంట మధిర గ్రామంగా కొనసాగింది. ఇక్కడ వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేసి గెలుపొంది, చేగుంట ఉప సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. 1985లో రామాయంపేట ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందగా, నాలుగేళ్లు శాసనసభ్యుడిగా కొనసాగారు. 1962లో కోహీర్ మండలంలోని పిచెర్యాగడికు చెందిన పి.నర్సింహారెడ్డి గ్రామ సర్పంచిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1989లో శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు.
వర్గల్ నుంచి మొదలుపెట్టి : గజ్వేల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే తూంకుంట నర్సారెడ్డి సర్పంచి పదవితోనే తన రాజకీయాల్లోకి అరంగేట్రం చేశారు. 1991లో వర్గల్ సర్పంచ్గా పని చేసిన ఆయన, 2004లో ఎంపీపీగా (మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా) ఎన్నికయ్యారు. 2006లో ఉమ్మడి మెదక్ డీసీసీబీ ఛైర్మన్ పదవిని చేపట్టారు. ఎస్సీ రిజర్వుడ్గా ఉన్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గం పునర్విభజనలో భాగంగా జనరల్కు మారడంతో 2009లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి గెలుపొందారు.
తనదైన ముద్ర వేసి : జహీరాబాద్ నుంచి వరసగా ఏడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది తనదైన ముద్ర వేసిన ఎం.బాగారెడ్డి ప్రస్థానం మొదలైంది గ్రామం నుంచే కావడం గమనార్హం. 1952లో తన సొంతూరు జహీరాబాద్ మండలం మల్చెల్మ సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 1962-1964 వరకు ఉమ్మడి మెదక్ జడ్పీ ఛైర్మన్గా (జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్) వ్యవహరించారు. 1957-1985 వరకు వరుసగా శాసనసభ్యుడిగా, 4 సార్లు ఎంపీగా గెలుపొందారు. అప్పట్లో రాష్ట్ర మంత్రిగానూ ఆయన వ్యవహరించారు. 1994లో శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందిన సి.బాగన్న తమ సొంతూరు జహీరాబాద్ మండలం గోపన్పల్లి నుంచి 1977లో గ్రామ సర్పంచిగా పని చేశారు.
