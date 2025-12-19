ETV Bharat / state

ఏదైనా టూర్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - మన దగ్గరలోని ఈ టూరిస్ట్​ స్పాట్స్​పై లుక్కేయండి

నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న పలు పర్యాటక ప్రదేశాలు - అభివృద్ధి చేస్తే మరింత సందడి కనిపిస్తుందంటున్న స్థానికులు

Best Tourist Places In Nizamabad District
Best Tourist Places In Nizamabad District (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Best Tourist Places In Nizamabad District : బిజీ బిజీ లైఫ్​ నుంచి కాస్త రిలాక్సేషన్​ పొందేందుకు చాలా మంది వెకేషన్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ నెలాఖరు, జనవరి సమయంలో పిల్లలకు సెలవులు ఎక్కువగా వస్తుండటంతో ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్​తో ఎంజాయ్​ చేసేందుకు టూర్​లకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. మరి, ఈ జాబితాలో మీరు కూడా ఉన్నారా? అయితే మీ కోసమే నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని కొన్ని బెస్ట్​ టూరిస్ట్​ స్పాట్లు వేచి చూస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​ నగరం నుంచి మూడు, నాలుగు గంటల్లోనే వీటన్నింటిని చేరుకోవచ్చు. మరి ఆ ప్లేస్​లు ఏంటి? అక్కడకు చేరుకోవడం ఎలా? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రీ వెడ్డింగ్‌ క్షేత్రం : ఎడపల్లి మండలంలోని అలీసాగర్‌ ప్రీవెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. విశాల చెరువు ‘దేశ పటం’ ఆకృతిలో పర్యాటకులను అలరిస్తుంది. ద్వీపం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. దీనిచుట్టూ బోటింగ్‌ మరిచిపోలేని మంచి అనుభూతినిస్తోంది. కోతుల బెడద నివారించి, గుట్టపై వసతిని మెరుగుపరిచినట్లయితే సందర్శకులు మరింత మంది సందర్శించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

Best Tourist Places In Nizamabad District
రూట్​ మ్యాప్ (EENADU)

వన్యప్రాణులు, పక్షల సందళ్లలో : ప్రాజెక్టు ‘పోచంపాడ్‌’ శ్రీరాంసాగర్‌ (ఎస్సారెస్పీ) వెనక జలాలు పర్యాటకులను విశేషంగా అలరిస్తున్నాయి. జనవరిలో ఇక్కడ విదేశీ పక్షులు కనువిందు చేస్తాయి. ఆనకట్ట, బ్యాక్‌వాటర్‌ అందాలకు తోడు వన్యప్రాణులు, పక్షుల వీక్షణకు సఫారీలను వెంటనే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. ‘ఎకో టూరిజం’ పనులను పూర్తి చేయాలి.

అశోక్‌ సాగర్‌లో : సిర్నపల్లి సంస్థానాధీశురాలు చీలం జానకీబాయి పేరుతో నిర్మించిన జాన్కంపేట్‌ చెరువు (అశోక్‌ సాగర్‌) నిజామాబాద్​ జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలోనే ఉంది. కట్టను అభివృద్ధిపరచి హోటల్​ను నిర్మించారు. మధ్యలో సరస్వతీ విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. బోటింగ్‌ సదుపాయాలను పెంచి, విహార క్షేత్రంగా మరిన్ని హంగులు అద్దినట్లయితే పర్యాటకంగా మరింత అలరారుతుంది.

ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న అష్టముఖి కోనేరు : జాన్కంపేట్‌లోని శ్రీ లక్ష్మీనర్సింహ ఆలయంలోనున్న అష్టముఖి కోనేరు దేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందనేది పురావస్తుశాఖ విభాగం అభిప్రాయం. 3వ శతాబ్దంలోనే ఈ ప్రాంతాన్ని జైనులు సందర్శించారని చెబుతుంటారు. చారిత్రక రాతి నిర్మాణ ప్రాశస్త్యంపై ప్రచారం చేసి, పర్యాటక సందర్శనకు వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది.

Best Tourist Places In Nizamabad District
డిచ్​పల్లి రామాలయం (EENADU)

తెలంగాణ ఖజురహో - అదరహో : ఇందూరు ఖజురహోగా డిచ్‌పల్లి ఖిల్లా రామాలయం ప్రసిద్ధి పొందింది. స్వాగత తోరణం, అపురూప శిల్ప సంపదకిది నెలవు. ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసి, ఉద్యానంగా తీర్చిదిద్దితే మరింత శోభిల్లుతుంది.

విశాల సాగరాన : మంజీరాపై పొడవైన ఆనకట్ట, విశాల సాగర దృశ్యాలతో పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్‌ మండలం అచ్చంపేట్‌ వద్దనున్న నిజాంసాగర్‌. ప్రాజెక్టు వద్ద ‘హరిత ఇన్‌ హోటల్‌’ పూర్తయినట్లయితే మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

వసతి సదుపాయాలు :

  • నిజామాబాద్​లోని ‘హరిత ఇన్‌ హోటల్‌’లో దిగి ఉమ్మడి జిల్లాలోని టూరిస్ట్​ స్పాట్​లన్నింటినీ సందర్శించొచ్చు. ఇక్కడ 47 గదులుండగా రోజుకు ఏసీ రూ.1850, నాన్‌ ఏసీ-1250, సూట్‌-రూ.2499 అద్దె వసూలు చేస్తారు.
  • అలీసాగర్‌లో 14 రూంలు ఉన్నాయి. ఏసీ రూ.1418, నాన్‌ ఏసీ గది అద్దె రూ.999గా ఉంది.

వీకెండ్​ టూరిజానికి పెరుగుతున్న ఆదరణ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారాంతపు పర్యాటకానికి(వీకెండ్​ టూర్​) క్రమంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100 పర్యాటక క్షేత్రాలను గుర్తించింది. హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి మూడు, నాలుగు గంటల్లోనే చేరుకుని రోజంతా ఉల్లాసంగా గడిపేందుకు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో పలు పర్యాటక కేంద్రాలున్నాయి. దూరప్రాంతాల వారే కాకుండా స్థానిక విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు పర్యటనకు ఎక్కువగా వచ్చే చోట జిల్లా పర్యాటక శాఖ అభివృద్ధి పనులు చేపడితే మరింత సందడి కనిపిస్తుంది.

BEST TOURIST PLACES IN TELANGANA
TOURIST PLACES TO VISIT IN DECEMBER
నిజామాబాద్​లో సందర్శనీయ ప్రదేశాలు
BEST TOURIST SPOTS IN NIZAMABAD
BEST TOURIST SPOTS IN NIZAMABAD

