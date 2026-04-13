ETV Bharat / state

రామతీర్థం ఘటనలో కీలక పరిణామం - ధ్వంసమైన పురాతన విగ్రహాలు నేడు గోదావరిలో నిమజ్జనం

ధ్వంసమైన రాముడి విగ్రహంతో పాటు సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాలు నేడు గోదావరి తీరంలో నిమజ్జనం - సాయంత్రం 4.48 గంటలకు వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం నిమజ్జన కార్యక్రమం - ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని ఆదేశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Destroyed Statue of Lord Ram Idols will be Immersed in Godavari Coast : ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన రామతీర్థంలో ధ్వంసమైన పురాతన రాముడి విగ్రహంతో పాటు సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాలను నేడు నిమజ్జన (జలాధివాసం) చేయనున్నారు. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం రామతీర్ధంలోని నీలాచల పర్వతం (బోడి కొండ)పై వెలిసిన కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో ఆరేళ్ల కిందట దుండగుల దాడిలో ఈ పురాతన విగ్రహాలు ధ్వంసమైన విషయం తెలిసిందే. ధ్వంసమైన రాముడి విగ్రహంతో పాటు సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాలను వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం నేడు (సోమవారం) సాయంత్రం 4.48 గంటలకు డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కోటిపల్లిలోని గోదావరి తీరంలో నిమజ్జనం చేయనున్నారు.

రామతీర్థంలోని ఆలయంలో రాముడి విగ్రహాన్ని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2020 డిసెంబరు 28న అర్ధరాత్రి దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. దీనిపై కేసులు నమోదై, న్యాయస్థానంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. అనంతరం టీటీడీ ఎస్వీ శిల్ప ఉత్పత్తి కేంద్రంలో తయారు చేయించిన నూతన విగ్రహాలను రామతీర్థంలో పునఃప్రతిష్టించారు. ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ధ్వంసమైన విగ్రహాలు ఏ ఆలయంలోనూ ఉంచకూడదు. అయితే, కేసు విచారణలో భాగంగా రాముడి ప్రతిమ శిరస్సు భాగం న్యాయస్థానానికి పోలీసులు సమర్పించారు. రెండు భాగాలు ఉంటేనే నిమజ్జనం చేయడం కుదురుతుంది.

ఇదే విషయాన్ని దేవా దాయశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ఇటీవల నివేదించి, పోలీసులకు దరఖాస్తు చేశారు. వాళ్లు న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా దస్త్రాలు పక్కాగా రూపొందించుకోవాలని దర్యాప్తు అధికారులకు కోర్టు సూచించింది. ధ్వంస మైన విగ్రహాల నిమజ్జనానికి వారం కిందట అనుమతిచ్చింది. దీంతో నిమజ్జనాన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఆదేశించారు.

ప్రత్యేకంగా వాహనంలో ఊరేగింపుగా : ఈ నేపథ్యంలో విగ్రహాలను రామతీర్థం నుంచి ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వాహనంలో ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. రామతీర్ధం నుంచి విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయం, తర్వాత సింహాచలం, అనకాపల్లి నూకాంబిక, అన్నవరం వీరవెంకట సత్యనారాయణ, పిఠాపురం కుక్కుటేశ్వరస్వామి, ద్రాక్షారామ ఛాయా సోమేశ్వరస్వామి ఆలయాల మీదుగా వీటిని తీసుకెళ్లి, మధ్యాహ్నం 3.45 గంటలకు డాక్టర్ బీ.ఆర్. అంబెడ్కర్ జిల్లా కోటిపల్లి చేరుకుంటారు. సాయంకాలం 4.48 గంటలకు విగ్రహాలను గోదావరిలో నిమజ్జనం చేస్తారు.

రామతీర్థంలో నీలాచలం కొండపై దుండగుల ధ్వంసం చేసిన శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి శిలా విగ్రహం శిరస్సు, ఇతర విగ్రహాల తరలింపు, వీడ్కోల కార్యక్రమానికి మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు. విగ్రహాలను దర్శించుకుని పూజాది కార్యక్రమాలతో వీడ్కోలు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రితో పాటూ నెల్లిమర్ల, ఎచ్చెర్ల ఎమ్మెల్యేలు లోకం నాగమధవి, ఈశ్వరరావు, పలువురు కూటమి నేతలు, పెద్దఎత్తున స్థానికులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.

200 ఆలయాల్లో విధ్వంసం : ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొండపల్లి మాట్లాడుతూ, భారత దేశంలో కుల, మతాలకు అతీతంగా ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక భావాలుంటాయన్నారు. అన్ని మతాల వారు, ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటారని తెలిపారు. అలాటింది వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలో 200 ఆలయాల్లో విధ్వంసం జరిగిందన్నారు. రామతీర్థంలోని శ్రీరాముడి శిరచ్చేదన ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా భారతీయులను కలచివేసిందన్నారు.

అలాంటి ఘటనలు రాష్ట్రంలో పునరావృతం కాకుండా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని మంత్రి కొండపల్లి తెలిపారు. అదేవిధంగా, ఆలయాల అభివృద్ధి, పునరుద్ధరణకూ చర్యలు చేపట్టామన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలతో పాటు, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ధ్వంసం అయిన విగ్రహాలు, ఇతరత్రా వాటిని శాస్త్రోక్తంగా నిమజ్జనం చేస్తున్నామన్నారు. అందులో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు రామతీర్థంలోని సీతారాముల విగ్రహాలను గోదావరి నదిలో నేడు నిమజ్జన కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు.

TAGGED:

ANCIENT IDOLS IMMERSED
LORD RAM IDOLS WILL BE IMMERSED
IDOLS IMMERSED IN GODAVARI COAST
GOVERNMENT ON DESTROYED IDOLS
DESTROYED STATUE OF LORD RAM IDOLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.