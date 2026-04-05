మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ 2 ఏళ్లుగా లేఖలతోనే సరి - నీటిపారుదల శాఖకు 21 లెటర్స్
బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని సీఎం స్పష్టం చేసినా చర్యలు తీసుకోని ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు - నెల క్రితం ఈఎన్సీ కాళేశ్వరం సీఈకి లేఖ రాసినా కనిపించని స్పందన
Published : April 5, 2026 at 10:31 AM IST
Medigadda Barrage Restoration Update : మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ బాధ్యత నిర్మాణ సంస్ధదేనని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేసిన కూడా ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు మాత్రం ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టలేకపోయారు. కాళేశ్వరం ఈఎన్సీ నెల క్రితమే చీఫ్ ఇంజినీర్కు లెటర్ రాసిన ఇప్పటకీ దానిపై ఎటువంటి స్పందనా కనిపించలేదు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని ప్రభుత్వం స్పష్టత చేస్తున్నా ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు మాత్రం ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
లేఖ రాసినా స్పందన లేదు : నిర్మాణ సంస్థకు తుది నోటీసు జారీ చేయాలని తీసుకొన్న చర్యలను తమకు నివేదించాలని నీటిపారుదల శాఖ లేఖ రాసినా ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు మాత్రం ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోలేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. 2024 జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు నిర్మాణ సంస్థ, నీటిపారుదల శాఖ ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు రాసిన లేఖలన్నింటినీ జత చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఏం చర్యలు తీసుకొన్నది తమకు తెలపాలని, ఫిబ్రవరిలో ఈఎన్సీ కాళేశ్వరం చీఫ్ ఇంజినీర్కు లేఖ రాసినా ఇప్పటి వరకు స్పందన లేదని తెలిసింది.
2023 అక్టోబరులో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగడంతో పాటు ఏడో బ్లాక్ పియర్స్ బీటలు వారాయి. దీనిపై విచారణ చేసిన విజిలెన్స్ నిర్మాణ సంస్థ ఎల్ అండ్ టీ - పీఈఎస్ సంస్థపై చర్యకు సిఫార్సు చేయడంతో పాటు పునరుద్ధరణ బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని పేర్కొంది. 3 బ్యారేజీలపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ పునరుద్ధరణ బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని, నిర్మాణ సంస్థ ముందుకు రాకపోతే ప్రభుత్వమే పూర్తి చేసి తర్వాత రికవరీ చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.
సర్టిఫికెట్ను రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం : రెండు నివేదికలూ వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా, ఈ దిశగా చర్యలు మాత్రం లేవు. మరోవైపు నిర్మాణ సంస్థ ఇప్పటివరకు నీటిపారుదల శాఖకు 21 లేఖలు రాసింది. పునరుద్ధరణ బాధ్యత తమది కాదని డిజైన్ లోపం వల్లే బ్యారేజీకి నష్టం వాటిల్లిందని, అనుబంధ ఒప్పందం చేసుకొంటేనే పనులు చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఈ సంస్థకు పని పూర్తయినట్లు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. బ్యారేజీ ప్రారంభించిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరంలోనే లోపాలు గుర్తించి కింది స్థాయి ఇంజినీర్లు లేఖలు రాసినా మరమ్మతులు చేయలేదు.
లేఖలు రాసినా పట్టించుకోని నీటిపారుదల శాఖ : డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడే సమస్యలను గుర్తించి డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు లేఖలు రాశారు. అప్పుడే స్పందించి ఉంటే బ్యారేజీకి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లేది కాదన్న అభిప్రాయం కూడా ఇంజినీరింగ్ వర్గాల్లో వ్యక్తమైంది. కింది స్థాయి ఇంజినీర్లు లోపాలు గుర్తించి మరమ్మతులు చేయాలని లేఖలు రాస్తున్నా, పై స్థాయి ఇంజినీర్లు ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా పని పూర్తయినట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం ఇచ్చేశారు. బ్యాంకు గ్యారంటీలు తిరిగి ఇచ్చేశారు. విజిలెన్స్, జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఈ లోపాలన్నింటినీ ఎత్తిచూపి బాధ్యులపై చర్యలకు సిఫార్సు చేసినా నీటిపారుదల శాఖ పట్టించుకోలేదు.
లేఖలు రాయడంతోనే గడిచిపోయిన రెండేళ్లు : మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వద్ద నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి వద్ద జరిగిన సమీక్షా సమావేశాల్లో పునరుద్ధరణ బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని, ఈ మేరకు పని పూర్తి చేయించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణ సంస్థకు కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసినట్లు నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. ఒప్పందంలోని నిబంధనలను పొందుపరిచి నీటిపారుదల శాఖ ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లకు, ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు నిర్మాణ సంస్థకు, నిర్మాణ సంస్థ తిరిగి ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లకు లేఖలు రాయడంతోనే రెండేళ్లు గడిచిపోయాయి.
చివరి నోటీసు జారీ చేసి చర్యలకు ఉపక్రమించాలని 3 నెలల కిందట ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ కార్యాలయం లేఖ రాసినా ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్ల నుంచి సమాధానం రాలేదు. నెల క్రితం మొత్తం 34 ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల వివరాలతో లేఖ రాసి చర్యలు తీసుకోవాలని ఏం తీసుకొన్నది తమకు తెలపాలని కోరినా ఎలాంటి సమాధానం లేదని నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీనిపై మంత్రి మళ్లీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది.
