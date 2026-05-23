అధికారుల అవగాహనారాహిత్యమా? - గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమా? - నిరుపయోగంగా స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ విధానం
అలంకారప్రాయంగా విజయవాడ అర్బన్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ విధానం - నిర్మాణాలు పూర్తయి ఏళ్లయినా అందని ప్రయోజనాలు - నిర్వహణను గాలికొదిలేసిన గుత్తేదారు - చోద్యం చూస్తున్న నగరపాలక సంస్థ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 6:30 PM IST
Urban Street Furniture Is Useless in Vijayawada: విజయవాడకు కొత్త అందాలు అద్దాలన్న నూతన విధానం కాస్తా గుత్తేదారు జేబులు నింపే సువర్ణ అవకాశంగా మారింది. నగరవాసులకు మెరుగైన సదుపాయాల కల్పనే లక్ష్యంగా అర్బన్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్కు నగరపాలక సంస్థ శ్రీకారం చుట్టింది. నిర్మాణాలు పూర్తయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా వాటిని ప్రారంభించకుండా పక్కనపెట్టింది. టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారు నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు. ఫలితంగా సుందరీకరణ పనులన్నీ అలంకారప్రాయమయ్యాయి.
స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ సముదాయంలో: విజయవాడలో నగరవాసులకు సౌకర్యాలు, మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు నగరపాలక సంస్థ కొన్నేళ్ల క్రితం నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది. దక్షిణ భారతంలోనే తొలిసారిగా నగరంలో అర్బన్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ విధానానికి అంకురార్పణ చేసింది. జనసాంద్రత కలిగిన ప్రదేశాలు, ముఖ్యమైన కూడళ్లు, షాపింగ్ మాల్ సముదాయాల్లో ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా స్టీల్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ అభివృద్ధి చేసింది. నగరంలోని ఎంజీ రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు, బందరు రోడ్డు, రామవరప్పాడు రోడ్డు ఇలా ప్రధాన మార్గాల్లో పదుల సంఖ్యలో వీటిని అభివృద్ధి చేసింది. వీటిలో ప్రధానంగా పాదచారుల మార్గంలో తడి-పొడి చెత్త వేరువేరుగా వేసేందుకు స్టీల్ కుండీలు, ముగ్గురు కూర్చునే విధంగా బెంచీలు, చిరుతిళ్ల కోసం వెండింగ్ కియోస్క్, పోలీస్ బూత్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించారు.
బస్ షెల్టర్ తరహాలో వీటిని అభివృద్ధి చేసి దీనికి అనుబంధంగా ఇతర నిర్మాణాలు రూపొందించారు. బీవోటీ విధానంలో ప్రకాశ్ ఆర్ట్స్ సంస్థ టెండర్ దక్కించుకుని నిర్మాణాలు పూర్తి చేసింది. స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ సముదాయంలో ప్రకటనలు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సంస్థ ఆదాయం పొందుతోంది. 15 ఏళ్లపాటు ఇలా ప్రకటనల రూపంలో వచ్చే ఆదాయం ఆ సంస్థకు వెళ్లగా ఆ తర్వాత ఇవి నగరపాలక సంస్థ ఆధీనంలోకి వచ్చేలా అప్పట్లో ఒప్పందం చేసుకున్నారు.
నిర్వహణను గాలికొదిలేసిన గుత్తేదారు: ఇంతవరకూ బాగానే ఉన్నప్పటికీ వీటిని ఏర్పాటు చేసిన ఉద్దేశం మాత్రం నెరవేరడం లేదు. చిరుతిళ్లు, స్టేషనరీ కోసం ఉద్దేశించిన వెండింగ్ కియోస్క్లు ఏ ఒక్కచోటా ఇప్పటికీ తెరుచుకోలేదు. పోలీస్ బూత్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సదుపాయాల సంగతి సరేసరి. గుత్తేదారు సంస్థ కేవలం తమ ప్రకటనలను ప్రదర్శించుకునే ఒక సాధారణ బస్టాప్లా అర్బన్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ మిలిగిపోయింది. నిర్మాణాలేవీ పూర్తిగా ఉపయోగంలోకి రాకుండానే దెబ్బతింటున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదు. ఇప్పటికే చాలా చోట్ల వెండింగ్ కియోస్క్ల షట్టర్లు దెబ్బతినగా బస్టాప్ల వద్ద రేకులు ఊడిపోయి వేలాడుతూ కనిపిస్తున్నాయి. చెత్త కుండీలు విరిగిపోగా ఎల్ఈడీ లైటింగ్ స్తంభాలు అలంకారప్రాయంగా మిగిలిపోతున్నాయి.
నగరాల రూపరేఖలను, మార్చడంతో పాటు నగరవాసులకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలను కల్పించేందుకు దక్షిణ భారతంలోనే తొలిసారిగా కేంద్ర మంత్రిత్వ పట్టణాభివృద్ది శాఖ నగరంలో అర్బన్ స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే నగరపాలక శాఖ అధికారుల అవగాహనారాహిత్యమో లేక గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమో కలిసి నిరుపయోగంగా స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ విధానమనేది తయారైంది. అమరావతి రాజధానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న విజయవాడలో నగర వాసులకు సౌకర్యాలు, మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు నగరపాలక సంస్థ ఈ విధానాన్ని అవలంభించడం గమనార్హం.
