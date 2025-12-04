ETV Bharat / state

భయపెడుతోన్న భౌ భౌలు - రూ.కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా ఆగని కుక్క కాట్లు

గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో పిచ్చికుక్కల స్వైర విహారం - ఈ ఏడాదిలోనే 94 వేల మందికి కుక్క కాట్లు - రేబిస్​ వ్యాధి వ్యాపించకుండా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న వైద్యులు

Dog Bites Increasing in Hyderabad
Dog Bites Increasing in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dog Bites Increasing in Hyderabad : సాంకేతికపరంగా దూసుకుపోతున్నామని గొప్పలు చెప్పుకోవటానికి సరిపోతుంది కానీ నగరంలో కుక్కల బెడద మాత్రం పోవడం లేదు. అంబర్‌పేటలో 2023లో నాలుగేళ్ల బాలుడిని కుక్కలు పీక్కుతిన్నాయి. ఆ సంఘటనపై హైకోర్టు స్పందించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని బల్దియాను నిలదీసింది. తాజాగా మన్సూరాబాద్​లో ఓ మూగ బాలుడిని కుక్కలు తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. కుక్కలను పట్టుకోవడానికి, స్టెరిలైజేషన్​ (కుక్కలకు సంతాన నియంత్రణ), రేబిస్​ వ్యాక్సిన్​కు మూడేళ్లలో రూ.29.67 కోట్లు వెచ్చించింది. ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా రోజూ ఎక్కడో ఒకచోట ఎవరో ఒకరు కుక్క కాటుకు గురవక తప్పడం లేదు.

శునకాలను పట్టుకోవడానికి బల్దియాలో 61 వాహనాలున్నాయి. వారికి ఫోన్ చేసినా రావడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరంలో కొత్తగా 33,765 మంది కుక్కకాటు బాధితులు నారాయణగూడ ఐపీఎంకు చికిత్స కోసం వచ్చారు. మరో 60,440 మంది ఇప్పటికే చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. అంటే భాగ్యనగరంలో ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే 94 వేల మందికి పైగా కుక్క కాటుకు గురైనట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి.

కోలుకుంటున్న బాలుడు : మన్సూరాబాద్ డివిజన్​ శివగంగా కాలనీలో ఓ బాలుడు కుక్కల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. నిలోఫర్​లో చికిత్స పొందుతున్న పిల్లాడు ప్రేమ్​చంద్​ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు. కుడి చెవికి ఆపరేషన్ చేసి అతికించారు. కుట్లు వేశారు. తమ కుమారుడికి జరిగినట్లు ఇంకా ఎవరికీ జరగకుండా చూడాలని బాలుడి తండ్రి తిరుపతిరావు పేర్కొన్నారు.

శునకాల దాడికి కారణాలు :

  • రోజూ, మరీ ముఖ్యంగా వేసవిలో ఆహారం, నీళ్లు లభించకపోవడం.
  • హోటళ్లు, ఇళ్లలోని వ్యర్థాలను రోడ్ల పక్కన పడేస్తుండటం.
  • కర్రలు, రాళ్లతో వాటిని బెదిరించడం. వాటివైపే చూస్తూ పరుగెత్తడం.
  • పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు ఒంటరిగా కనిపించడం.

జాగ్రత్తలు :

  • రేబిస్‌ వ్యాధి అనేది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే ప్రాణాంతక వ్యాధి. లైసా అనే వైరస్ కుక్కలు, పిల్లులు, ఎలుగుబంటి, కోతుల​ నుంచి సోకుతుంది.
  • కుక్క కరిచినా, శరీరం పై రక్కినా, చర్మం కట్‌ అయిన ప్రదేశంలో అది నాకినా రేబిస్ సోకవచ్చు. అలాంటప్పుడు వెంటనే కుక్క కరిచిన చోట 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నీళ్లు పోస్తూ, సబ్బుతో కడిగితే వైరస్‌ శరీరం అంతటా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది.
  • కుక్క కరిచిన వెంటనే ఇంజెక్షన్‌ తీసుకోవాలి. అనంతరం 3, 7, 14, 28 రోజుల్లోనూ తప్పనిసరిగా టీకాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • గాయం తీవ్రంగా ఉంటే 'ఇమ్యూనో గ్లోబలిన్‌ ఇంజెక్షన్‌' కూడా తీసుకోవాలి.

'నారాయణగూడ ఐపీఎం, నల్లకుంట ఫీవర్‌ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా ఈ ఇంజెక్షన్లను ఇస్తున్నారు. కమ్యూనిటీ హెల్త్‌ సెంటర్లలో కూడా లభ్యమవుతున్నాయని' డాక్టర్ అర్జున్​రాజ్​, జనరల్ మెడిసిన్​, ప్రభుత్వ వైద్యుడు చెబుతున్నారు.

శునకాలు దగ్గరికి వచ్చినపుడు ఇలా చేయండి :

  • కుక్కలు దగ్గరికి వస్తే వాటి కళ్లల్లో కళ్లు పెట్టి, చూడవద్దు. అలా చూస్తే వాటిని రెచ్చగొట్టినట్టు భావిస్తాయి.
  • తినే సమయంలో వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
  • నోటిలో నుంచి లాలాజలం తీస్తున్నప్పుడు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం మేలు.
  • కుక్కలు దగ్గరికి వస్తుంటే పరిగెత్తకుండా నిలపడడం మేలు. లేకపోతే అవి వెంబడిస్తాయి
  • శునకాలు పోట్లాడుకున్నప్పుడు వాటి దగ్గరికి వెళ్లకపోవడమే మేలు. లేకపోతే అన్ని కలిసి పైకి వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

యువతిని చుట్టుముట్టి కుక్కల గ్యాంగ్ అటాక్ - కింద పడేసి ఎలా గాయపరిచాయో చూడండి!

చుట్టూ శునకాలు - అరచేతిలో ప్రాణాలు - ఆ వృద్ధురాలు ఏం చేసిందంటే? - Street Dogs Attack Old Woman

TAGGED:

DOG BITES INCREASING IN TELANGANA
హైదరాబాద్​లో కుక్క కాట్ల కలకలం
DOG TROUBLE IN HYDERABAD CITY
DOG BITES INCREASING IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.