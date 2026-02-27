ETV Bharat / state

కోనసీమ జిల్లాలో పరువు హత్య - యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపిన యువతి సోదరులు

Deputy Tahsildar Husband Killed After Love Marriage in Konaseema
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 1:25 PM IST

Deputy Tahsildar Husband Killed After Love Marriage in Konaseema : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న నెపంతో ఓ యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు. గురువారం రాత్రి మండపేట మండలం ద్వారపూడి శివారు వేములపల్లిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటన జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అసలేం జరిగిందంటే?

కోనసీమ జిల్లా వేకులపల్లికి చెందిన సూర్యప్రకాశ్ అనే యువకుడు డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా పని చేస్తున్న యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అన్నవరంలో గురువారం వారి వివాహం జరిగింది. అనంతరం రాత్రి వేములపల్లి గ్రామానికి ఇద్దరూ వస్తుండగా అడ్డగించిన యువతి సోదరులు బండరాయితో సూర్యప్రకాశ్​ను కొట్టి చంపినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : కోనసీమ జిల్లా మండపేట మండలం ద్వారపూడి శివారు వేములపల్లికి చెందిన పీ.వీ.వీ సూర్య ప్రకాశరావు (41) స్థానికంగా వస్త్ర వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. మేడపాడు గ్రామానికి చెందిన అయినవిల్లి సంధ్య ప్రస్తుతం రాయవరంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా పని చేస్తున్నారు. సంధ్య, సూర్య ప్రకాశ్ క్లాస్​మేట్స్. గత కొంత కాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వేర్వేరు కులాలు కావడంతో సంధ్య కుటుంబ సభ్యులకు ఇష్టం లేదు. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం అన్నవరంలో వారిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం సంధ్యను తీసుకుని సూర్యప్రకాశ్ తన ఇంటికి వెళ్లారు.

పెళ్లి విషయం సంధ్య సోదరులు చంద్రపాల్, గిరిబాబు తెలుసుకున్నారు. గురువారం అర్ధరాత్రి సూర్యప్రకాశ్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనపై దాడి చేశారు. ఇద్దరూ కలిసి బండరాయితో ముఖంపై దాడి చేశారు. తీవ్రగాయాలతో సూర్యప్రకాశ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గమనించిన స్థానికులు నిందితులకు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. అనంతరం ఘటనా స్థలాన్ని మండపేట రూరల్ సీఐ, ఎస్సై పరిశీలించారు. నిందితులు చంద్రపాల్, గిరిబాబును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

"ఇద్దరూ అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి. అమ్మాయిలకు వివాహాలు జరిగాయి. మా అబ్బాయి, సంధ్య అనే అమ్మాయి నిన్న అన్నవరంలో లవ్​ మ్యారేజ్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చారు. అమ్మాయి వాళ్ల సోదరులు నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో మా అబ్బాయిపై రాళ్లతో దాడి చేశారు. తీవ్రగాయాలతో అక్కడికక్కడే చనిపోయారు." - సత్యనారాయణ, మృతుడి తండ్రి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

