ETV Bharat / state

'ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీసే విధంగా కథనాలు' - 'సాక్షి'కి రఘురామకృష్ణరాజు లీగల్ నోటీసులు

ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతీరెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు లీగల్ నోటీసులు- బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని రఘురామ హెచ్చరిక నష్ట పరిహారంగా రూ.కోటి

Deputy Speaker Raghurama krishna Raju Sent Legal Notice to Sakshi Media
Deputy Speaker Raghurama krishna Raju Sent Legal Notice to Sakshi Media (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy Speaker Raghurama Krishna Raju Sent Legal Notice to Sakshi Media: సాక్షి మీడియాకు ఆంధ్రప్రదేశ్​ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు లీగల్​ నోటీసులు ఇచ్చారు. తనకు వ్యతిరేకంగా కథనాలు రాయడంతో పాటు తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే విధంగా కథనాలు రాస్తున్నారని ఇందులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతి రెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర లీగల్ నోటీసులు పంపారు. తనకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని, లేకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని రఘురామ హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో నష్ట పరిహారంగా కోటి రూపాయలు చెల్లించాలని, వాటిని అమరావతి రైతులకు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులో న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర పేర్కొన్నారు.

అంబటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడిలా ఫీల్​ అవడం మన దౌర్భాగ్యం: ప్రజా సమస్యలు గాలికొదిలేసి స్వార్ధ, రాజకీయ ప్రయోజనాలకు పాకులాడటమే వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన అజెండా అని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు. తాము చేసిన పాపాలు ఎదుటివారి పైకి నెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేయటం వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లకు అలవాటుగా మారిందని ఆయన మండిపడ్డారు. తిరుమల లడ్డూలో వాడిన కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో దోపిడీ నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే సంబంధం లేని హెరిటేజ్ అంశాన్ని మండలిలో తీసుకొస్తున్నారని ఆరోపించారు.

మహాపాపానికి ఒడిగట్టి ఎదుటివారిపై నెట్టేవారికి చట్టసభకు వచ్చే నైతిక అర్హత లేదని మంత్రి ధ్వజమెత్తారు. తనకు తాను ఏదో స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడిలా అంబటి ఫీల్ అవ్వటం దౌర్భాగ్యమని మండిపడ్డారు. చేసిన తప్పుడు పనులకు సిగ్గుపడకుండా ఇంకా సమర్ధించుకుంటున్న అంబటి తీరును ప్రజలు అసహ్యించుకుంటున్నారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

లీగల్ నోటీసులు: వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణకు హెరిటేజ్ సంస్థ తరపున న్యాయవాది మల్లికార్జున్​రావు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. అసత్య ఆరోపణలతో హెరిటేజ్​ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే కుట్రకు పాల్పడ్డారని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ దుష్ప్రచారంపై సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రీమియం బ్రాండ్‌గా హెరిటేజ్ గుర్తింపు పొందిందన్నారు. హెరిటేజ్‌ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగేలా ఆరోపణలు చేశారని, ఇందాపూర్ డెయిరీతో సంబంధం లేకున్నా హెరిటేజ్‌పై దుష్ప్రచారం చేశారన్నారు. 22 సంస్థలతో హెరిటేజ్ సిండికేట్ అయ్యిందంటూ నిరాధార ఆరోపణలు చేశారన్నారు. హెరిటేజ్‌పై ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని, ఇందుకుగాను తక్షణమే క్షమాపణలు చెప్పి మీ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్​ చేశారు. లేకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

'హెరిటేజ్​ పెరుగులో వెన్న లేదన్న వార్తలో నిజం లేదు'

ఐదు గంటల పాటు సాగిన హైడ్రామా! - సునీల్ కుమార్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో రాని సమాధానాలు

TAGGED:

LEGAL NOTICE TO SAKSHI MEDIA
DY SPEAKER RAGHURAMA KRISHNA RAJU
MINISTER KOLLU
RAGHURAMA KRISHNA RAJU LATEST NEWS
RAGHURAMA LEGAL NOTICE TO SAKSHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.