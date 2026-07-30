గుచ్చిమి ఏనుగుల శిబిరం కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుంది : పవన్ కల్యాణ్
పార్వతీపురంలో మన్యం జిల్లాలో కుంకీ ఏనుగుల శిబిరం - జులై 29న వర్చువల్ గా ప్రారంభించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి - అడవి ఏనుగుల నుంచి ప్రజలను కాపాడటమే ప్రధాన లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 9:10 AM IST
Gutchimi Elephant Camp In Ap : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కొత్తగా గుచ్చిమి ఏనుగుల శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ జులై 29న దీనిని వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఒడిశా సరిహద్దుల నుంచి వచ్చే అడవి ఏనుగుల వల్ల జరిగే మానవ-ఏనుగుల ఘర్షణలను (conflict) తగ్గించడం, స్థానిక రైతుల పంటలను కాపాడడమే దీని ముఖ్యం లక్ష్యం.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మానవ-ఏనుగుల సంఘర్షణను తగ్గించే దిశగా 'గుచ్చిమి' ఏనుగుల శిబిరం ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండలం గుచ్చిమిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి, వాటికి కావాల్సిన శిక్షణను అందిస్తున్నారు . ఇందులో కర్ణాటక నుంచి తెచ్చిన నాలుగు శిక్షణ పొందిన 'కుంకీ' ఏనుగులు కూడా ఉన్నాయి. బుధవారం అమరావతి నుంచే వర్చువల్ విధానంలో ఈ శిబిరాన్ని పవన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు సంధ్యారాణి, అచ్చెన్నాయుడు, విప్ జగదీశ్వరి, ఎమ్మెల్యేలు విజయచంద్ర, జయకృష్ణ, అటవీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, పీసీసీఎఫ్ (PCCF) పీవీ. చలపతిరావు పాల్గొన్నారు.
During the inauguration of Gutchimi elephant camp, Parvathipuram— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) July 29, 2026
Hon’ble DyCM Shri @PawanKalyan Garu stated that,
“I assure the people of North Coastal Andhra Pradesh that this Government remains fully committed to protecting both people and wildlife through scientific, humane… pic.twitter.com/SFdtoD3HY2
అడవి ఏనుగుల వల్ల ప్రజలు గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే పవన్ దృష్టికి తీసుకురావడంతో, దీనికి శాశ్వత పరిష్కారంగా ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అటవీ శాఖ గతంలో శిక్షణ ఇచ్చిన రెండు 'కుంకీ' ఏనుగులు ప్రజలను, వారి పంటలను విజయవంతంగా రక్షించాయని పవన్ పేర్కొన్నారు.
"అడవుల నుంచి ఏనుగులు గ్రామాలలోకి వచ్చి పంటలను నాశనం చేయడం, ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించడం వంటి సమస్యలను పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ప్రజలు చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్నారు. పాలకొండ ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ, స్థానిక ప్రజలు ఈ విషయాన్ని నా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారంగా మేము గుచ్చిమిలో ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని (హోల్డింగ్ ఏరియా) ఏర్పాటు చేశాము. గతంలో పలమనేరు ప్రాంతంలో చేపట్టిన క్లిష్టమైన కార్యకలాపాల సమయంలో, అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుంటూ జయంత్, అభిమన్యు వంటి 'కుంకీ' ఏనుగులు ప్రాణ, పంట నష్టాలను సమర్థవంతంగా నివారించాయి" - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి.
మొక్కకు నామకరణం చేసిన ఉపముఖ్యమంత్రి : తిరుపతి జిల్లాలోని తూర్పు కనుమలలో కొత్తగా కనుగొన్న ఒక అరుదైన మొక్కకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ 'క్రోటన్ ఉబ్బలమడుగుయెన్సిస్' (Croton ubbalamadugensis) అని పేరు పెట్టారు. ఉబ్బలమడుగు జలపాతం సమీపంలోని కంబకం కొండ ప్రాంతం ఈ మొక్కకు సహజ ఆవాసం కావడం వల్ల ఈ పేరును ఎంపిక చేశారు. ప్రధాన అటవీ సంరక్షణాధికారి పి.వి. చలపతి రావు, వారి బృందం తూర్పు కనుమలలో నిర్వహించిన విస్తృతమైన వృక్షశాస్త్ర పరిశోధనలో ఈ మొక్కను గుర్తించారు. 'అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం' సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ బుధవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అందులో "దేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణ కేంద్రమైన నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ (NSTR) ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణం. NSTR-శేషాచలం ప్రాంతంలో 68 పెద్ద పులులు, 11 పులి పిల్లలు ఉండటం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పులుల సంరక్షణ చర్యలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. మేము NSTRలో అక్రమ వేట నిరోధక శిబిరాల (anti-poaching camps) సంఖ్యను 89 నుంచి 150కి పెంచుతున్నాం. ఈ చర్య భద్రత, నిఘాను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, 800 మంది గిరిజన యువతకు ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తుంది" అని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
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