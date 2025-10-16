మోదీ దేశాన్ని మాత్రమే కాదు - రెండు తరాలను నడుపుతున్నారు: పవన్ కల్యాణ్
ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఏమున్నా తట్టుకుని నిలబడాలి - కూటమి ప్రభుత్వం 15 ఏళ్లకు తక్కువ కాకుండా బలంగా ఉండాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 4:59 PM IST
Deputy CM Pawan Speech in Super GST Super Savings Sabha : ఏ ఫలితాలు ఆశించకుండా దేశ సేవే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న ప్రధాని మోదీని కర్మయోగి అని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడారు. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద ‘సూపర్ జీఎస్టీ- సూపర్ సేవింగ్స్’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సహా తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ప్రధాని దేశాన్ని మాత్రమే కాదు రెండు తరాలను నడుపుతున్నారని తెలిపారు.
ప్రధాని మోదీ దేశం తలెత్తి చూసే విధంగా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ తీసుకువచ్చారని గుర్తు చేశారు. ప్రతి కుటుంబానికి పన్నుల భారాన్ని తగ్గించారని వివరించారు. దేశ జెండా ఎంత పొగరుగా ఉంటుందో, అలాగే దేశ పటాన్ని ప్రపంచపటంలో నిలబెట్టారన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం 15 ఏళ్లకు తక్కువ కాకుండా బలంగా ఉండాలని పవన్ అన్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఏమున్నా తట్టుకుని నిలబడాలని స్పష్టం చేశారు.
ఎన్డీయే నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకు వస్తున్నామన్నారు. ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై నమ్మకం సడలించకుండా ముందుకెళ్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో అందరు నేతలు సమష్టిగా పని చేసి వచ్చే తరం ఆకాంక్షలను ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పునరుద్ఘాటించారు.
చాలా మంది ప్రధానులతో పని చేశా - మోదీ లాంటి నాయకుడిని చూడలేదు: సీఎం చంద్రబాబు
'సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్' భారీ బహిరంగ సభకు జనాలు పోటెత్తారు. జీఎస్టీ సవరణలు చేపట్టిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సభకు భారీగా చేరుకున్నారు. ప్రధాని మోదీతో పాటు సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్, మంత్రి లోకేశ్, ఇతర నేతలు సభలో పాల్గొన్నారు. సభా ప్రాంగణంలోనే టెంట్ల మధ్యలో నిర్మించిన రహదారిపైనే మోదీ రోడ్షో చేపట్టారు. వాహనం పైనుంచి ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వేదిక వరకు ప్రధాని రోడ్షో జరిగింది. సభలో పలువురు నేతలు ప్రసంగించారు.