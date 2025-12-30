ETV Bharat / state

మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్​ కళ్యాణ్​ -కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల చిరకాల స్వప్నం సాకారం

కోనసీమ కొబ్బరి రైతులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ శంకరగుప్తం మేజర్‌ డ్రెయిన్‌ ఆధునికీకరణ పనులకు శ్రీకారం - రూ.20.77 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేసిన పవన్​ కళ్యాణ్​

Pawan Laid Foundation Stone For Modernization Works of Shankaraguptam Major Drain
Pawan Laid Foundation Stone For Modernization Works of Shankaraguptam Major Drain (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:55 PM IST

Pawan Laid Foundation Stone For Modernization Works of Shankaraguptam Major Drain : కోనసీమ జిల్లా రైతులు దశాబ్దాలుగా ఎదుర్కొంటున్న ముంపు సమస్యకు ఎట్టకేలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించింది. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా పరిధిలోని శంకరగుప్తం మేజర్‌ డ్రెయిన్‌ ఆధునికీకరణ పనులకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేశారు. మంగళగిరిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కూడా వర్చువల్‌గా హాజరయ్యారు.

35 రోజుల్లోపే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం : కోనసీమ కొబ్బరి రైతులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ రూ.20.77 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ పనులకు పవన్‌ శ్రీకారం చుట్టారు. ఇటీవల రాజోలులో తన పర్యటన సందర్భంగా 45 రోజుల్లో సమస్యను పరిష్కరిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 35 రోజుల్లోపే ఈ సమస్యకు సీఎం చంద్రబాబు, పవన్‌కల్యాణ్‌ పరిష్కారం చూపినట్లు జనసేన పార్టీ పేర్కొంది.

మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్​ కళ్యాణ్​ -కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల చిరకాల స్వప్నం సాకారం (ETV)

సీఎం ప్రత్యేక చొరవతో సాధ్యం : గతంలో రాజోలు పర్యటన సందర్భంగా శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ సమస్యను పరిశీలించిన పవన్ కళ్యాణ్, దీనిని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తానని రైతులకు మాట ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవ చూపడంతో, ఇచ్చిన గడువు కంటే ముందే, అంటే కేవలం 35 రోజుల్లోనే పరిపాలనా అనుమతులు సాధించి పనులకు శ్రీకారం చుట్టడం పట్ల స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వర్చువల్ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్, జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

డ్రెయినేజీ వ్యవస్థను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రక్షాళన : క్షేత్రస్థాయిలో జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు కష్టం వస్తే స్పందించే ప్రభుత్వం ఇది అనడానికి ఈ ప్రాజెక్టే నిదర్శనం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల దెబ్బతిన్న డ్రెయినేజీ వ్యవస్థను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని తెలిపారు.

ఆనాడే సమస్య తీరుస్తానన్న పవన్​ కళ్యాణ్​ : నవంబర్​ చివరి వారంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్​ కోనసీమ జిల్లాలో ప్రర్యటించిన సంగతి తెలిసిందే. శంకరగుప్తం డ్రెయిన్‌ కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరి తోటల రైతులతో మాట్లాడి వాళ్ల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. రూ.22 కోట్ల నిధులు ఇచ్చి హడావుడి చేసి వెళ్లిపోయేందుకు తాను రాలేదని, సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమ అంతా డ్రెయిన్ల సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను కరెక్ట్‌ చేస్తున్నామని రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై వాస్తవాలు తెలియజేస్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.

అబద్ధపు మాటలు చెబితే యువత నమ్మరని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులను పవన్ సున్నితంగా హెచ్చరించారు. శంకరగుప్తం డ్రెయిన్‌ సమస్యపై అధికారులకు నివేదిక చదివి వినిపించారు. కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యపై పూర్తి అవగాహన ఉండాలని ఇంకా శంకరగుప్తం డ్రెయిన్‌కు ఉన్న ఆక్రమణలపై అధికారులు ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేదని అన్నారు. గతంలో ఇరిగేషన్‌ నిపుణుడు రోశయ్య కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను పక్కన పెట్టేశారని పవన్‌ కల్యాణ్ చెప్పారు.

