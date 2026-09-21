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పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పవన్ పర్యటన - ప్రారంభోత్సవాలతో బిజీబిజీ

కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించారు. డీకే పాలెంలోని మైసమ్మ ఆలయాన్ని ఆయన సందర్శించారు. మైసమ్మ చెరువు వద్ద ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ తిలకించారు. అనంతరం ఆధునీకరించిన చెరువును ప్రారంభించారు.

Pawan Kalyan Pithapuram Tour
పిఠాపురంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సుడిగాలి పర్యటన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:43 PM IST

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Pavan Kalyan Pithapuram Tour : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించారు. ఎఫ్​కే పాలెంలో డిప్యూటీ సీఎంకు గ్రామస్థులు ఘన స్వాగతం పలికారు. తొలుత మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఆయన అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ అర్చకులు ఆశీర్వచనం అందించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం మైసమ్మ చెరువు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్‌ను ఆయన తిలకించారు. చెరువు అభివృద్ధికి ముందు, తర్వాత ఉన్న పరిస్థితుల్లో వ్యత్యాసాన్ని అధికారులు వివరించారు.

ఆధునీకరించిన మైసమ్మ చెరువును పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. చెరువు గట్టుపై ఏర్పాటు చేసిన వాకింగ్ ట్రాక్‌తోపాటు ఓపెన్ జిమ్‌ను పరిశీలించారు. గట్టుపై నడుస్తూ గ్రామస్థులకు అభివాదం చేశారు. ఎఫ్​కే పాలెంలో సైడ్ కాల్వలను పరిశీలించారు. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం, విలేజ్ క్లినిక్‌ను సందర్శించారు. చెత్త నుంచి సంపద తయారీ కేంద్రం పనితీరును పరిశీలించారు. మైసమ్మ చెరువు నుంచి ఎఫ్​కే పాలెం సెంటర్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లిన పవన్‌ మార్గం మధ్యలో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజలను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. చిన్నారులను ముద్దాడుతూ వారితో మమేకమయ్యారు.

పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పవన్ పర్యటన (ETV Bharat)

ఎఫ్​కేపాలెం నుంచి పీఠికావనం వరకు ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వెళ్లిన పవన్ పిఠాపురంలో రూ.1.83 కోట్లతో నిర్మించిన పీఠికాపుర వనాన్ని ప్రారంభించారు. పీఠికాపుర వనంలో మొక్కలు, బటర్ ఫ్లై పార్క్, చిల్డ్రన్స్ పార్కును పరిశీలించారు. పీఠికాపుర వనంలో ఫొటో ఎగ్జిబిషన్‌ను తిలకించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే చినరాజప్ప, జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు తుమ్మల బాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండం దొరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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PAWAN LAUNCH PROJECTS IN PITHAPURAM
PAWAN INAUGURATES MODERNIZED TANK
PAWAN KALYAN PITHAPURAM TOUR

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