రేపు ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించనున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్
ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించనున్న డిప్యూటీ సీఎం - పర్యటనను విజయవంతం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న జనసైనికులు, అభిమానులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 10:50 PM IST
Dy CM Pawan Will Visit Ippatam Village on Tomorrow: ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ బుధవారం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించనున్నారు. 2022 మార్చి 14న జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థులు తమ భూములు ఇచ్చారు.
దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారిపై కక్షగట్టారు. చిన్న గ్రామంలో 100 అడుగుల మేర రోడ్డు విస్తరించాలంటూ జనసేన సానుభూతిపరుల ఇళ్లు, ప్రహారీలు కూల్చివేశారు. 2022 నవంబర్ 4న జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనమైంది.
బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్ధికసాయం: అనంతరం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ నవంబర్ 5వ తేదీన ఇప్పటం గ్రామాన్ని సందర్శించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. పవన్ ఇప్పటం వెళ్లిన సమయంలో బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన చేతులు పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది.
చలించిపోయిన పవన్: "నీవు కూడా నా కుమారుడి లాంటి వాడివేనని" జరిగిన దుర్మార్గంపై న్యాయం చేయాలని ఆమె (బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ) కోరింది. చలించిపోయిన పవన్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ ఇప్పటం గ్రామానికి వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ మేరకు బుధవారం ఇప్పటం గ్రామానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. పవన్ పర్యటన కోసం జనసేన పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోలీసులు గ్రామంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
అప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఇప్పటంకు వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ గ్రామానికి రానుండటం విశేషం. ఈ పర్యటన విజయవంతం చేసేందుకు జనసైనికులు, అభిమానులు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
గతంలో అసలేమైందంటే? గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటం గ్రామానికి పవన్కల్యాణ్ చేరుకున్నారు. మార్గమధ్యలో పవన్ వాహనాలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ 2022 నవంబరు 5వ తేదీన పవన్ మంగళగిరి నుంచి ఇప్పటంకి చేరుకున్నారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కొద్దిదూరం నడిచి వెళ్లారు. ఇప్పటం గ్రామంలో రహదారి విస్తరణ పేరుతో అధికారులు ఇళ్లను అన్యాయంగా కూల్చివేశారు. ఈ కూల్చివేసిన నివాసాలను పరిశీలించారు. బాధితులను పరామర్శించి సంఘీభావం తెలపారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు స్థలం ఇచ్చామనే కక్షతో కూల్చారని స్థానికులు, జనసేన నేతలు ఆరోపించారు.
జనసేన సభకు ఇప్పటం గ్రామస్థులు స్థలం ఇచ్చారనే కుట్రచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు భూమిస్తే ఏప్రిల్లో ఇళ్లు కూల్చేస్తామని నోటీసులు ఇచ్చారని పవన్ అన్నారు. ఇడుపులపాయలో తామూ హైవే వేస్తామని పవన్ చెప్పారు. గుంతలు పూడ్చలేరు, రోడ్లు వేయలేరుగానీ విస్తరణ కావాలా? అని దుయ్యబట్టారు.
ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి ఉందా? తామేమన్నా గూండాలమా? అని మండిపడ్డారు. అత్యాచారాలు చేసిన వారిని పోలీసులు వదిలేస్తున్నారనీ, కూల్చివేస్తున్న వారికి పోలీసులు కొమ్ముకాస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దోపిడీలు చేసేవారికి అండగా ఉంటున్నారన్నారు. రాష్ట్రంలో రౌడీ రాజ్యం నడుస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు తగ్గేదేలే! పోలీసులు అడ్డుకున్నా మౌనంగా ముందుకెళ్లాలని శ్రేణులకు పవన్ సూచించారు. పోలీసులు కూడా తమకు సోదరులే వాళ్ల కష్టాలు తమకు తెలుసని ఆయన తెలిపారు. పోలీసులను ఏమీ అనవద్దనీ, చేతులు కట్టుకుని ముందుకు నడవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు చేసే పోరాటంలో ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గేదే లేదని పవన్ స్పష్టం చేశారు. అరెస్టులకు భయపడేది లేదనీ, దేనికైనా సిద్ధమేనన్నారు. తమ మట్టిని కూల్చిన వైఎస్సార్సీపీ వాళ్ల కూల్చివేత తథ్యమని ఈ సందర్బంగా పవన్ అన్నారు.
గ్రామస్థుల ఆవేదన: కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే తమ ఇళ్లను కూల్చివేశారని మంగళగిరి నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఇప్పటం గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జనసేన సభకు స్థలం ఇచ్చినందుకే మా ఇళ్లను కూల్చివేస్తారా? అంటూ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటం లాంటి చిన్న గ్రామంలో రోడ్డు వెడల్పు చేయాల్సిన అవసరమేంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ప్రజాస్వామ్య రక్షణలో వెనక్కి తగ్గేదే లే