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కుంకీ ఏనుగులకు డిప్యూటీ సీఎం స్వాగతం - జయంత్, అభిమన్యుకు ఆహారం అందించిన పవన్

మంగళగిరిలో కుంకీ ఏనుగులకు స్వాగతం పలికిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ - కుంకీలు జయంత్, అభిమన్యుకు ఆహారం అందించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ - అడవి ఏనుగుల కట్టడి కోసం కుంకీలను ఉపయోగించనున్న అటవీశాఖ

Deputy CM Pawan Welcomes Kumki Elephants in Mangalagiri
Deputy CM Pawan Welcomes Kumki Elephants in Mangalagiri (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 3:45 PM IST

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Deputy CM Pawan Welcomes Kumki Elephants in Mangalagiri : విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పంటపొలాల్ని నాశనం చేస్తున్న అడవి ఏనుగుల గుంపు కట్టడికి కుంకీ ఏనుగుల్ని పంపుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. పలమనేరు నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు వెళ్తున్న కుంకీ ఏనుగులకు మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలికారు.

కుంకీలకు ఆహారం అందించి: కుంకీ ఏనుగులు జయంత్, అభిమన్యుకు పూలమాలలు వేశారు. చెరకు గడల్ని ఆహారంగా అందించారు. అనంతరం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుచ్చిమి క్యాంపునకు తరలిస్తున్నారు. అక్కడ సంచరించే అడవి ఏనుగులను దూర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు వినియోగిస్తారు. వాటిని కట్టడి చేసేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. కుంకీ ఏనుగుల రెండో అంచె ప్రయాణాన్ని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

అడవి ఏనుగుల్ని నియంత్రించేలా చర్యలు: జయంత్, అభిమన్యులకు గతంలో ఇలాంటి ఆపరేషన్లు నిర్వహించిన అనుభవం ఉంది. అందుకే ముందుగా వాటిని అక్కడికి పంపిస్తున్నారు. ఒడిశా నుంచి అడవి ఏనుగులు వచ్చి పంటపొలాల్ని ధ్వంసం చేస్తున్నాయని, అక్కడి ప్రభుత్వంతో కూడా చర్చలు జరపాలని పవన్ కల్యాణ్‌ అటవీశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఒడిశా నుంచి కూడా కొన్ని కుంకీ ఏనుగుల్ని రప్పించి అడవి ఏనుగుల్ని నియంత్రించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఈలోగా మనవద్ద ఉన్న కుంకీలతో వీలైనంత మేర అడవి ఏనుగుల్ని అడవిలోకి పంపించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు

ఈ సందర్భంగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ మాట్లాడుతూ కుంకీల భద్రతకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అటవీ శాఖ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. గుచ్చిమి క్యాంపునకు చేరిన అనంతరం నిపుణుల పర్యవేక్షణలో అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులకు అలవాటుపడేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. జయంత్, అభిమన్యుల సేవలు అడవి ఏనుగుల నియంత్రణకు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయని పేర్కొన్నారు.

పవన్ చర్యలు అభినందనీయం: అడవి ఏనుగుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ చర్యలు అభినందనీయమని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కొనియాడారు. ఏనుగుల బెడదతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులకు పవన్‌కల్యాణ్‌ అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు, రైతుల పంటల రక్షణకు కుంకీ ఏనుగులతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధమైందన్నారు.

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KUMKI ELEPHANTS IN MANGALAGIRI
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కుంకీ ఏనుగులకు పవన్‌ స్వాగతం
DEPUTY CM PAWAN KUMKI ELEPHANTS
PAWAN WELCOMES KUMKI ELEPHANTS

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