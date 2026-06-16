నిరంజన్ కోరిక తీర్చనున్న పవన్ కల్యాణ్ - రేపు జనసేనాని వరంగల్ పర్యటన
రేపు వరంగల్లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ను పరామర్శించనున్న జనసేనాని - అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకునే అవకాశం
Published : June 16, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 1:20 PM IST
Pawan Kalyan Warangal Tour : అభిమాని కోరిక తీర్చేందుకు జనసేన అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రేపు వరంగల్ వస్తున్నారు. హనుమకొండలో ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ అనే పిల్లాడిని జనసేనాని పరామర్శించనున్నారు. పవన్కల్యాణ్ను చూడాలనే తన చివరి కోరిక మేరకు అతని ఇంటికి వెళ్లనున్నారు. అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పవన్ కల్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్లాలనుకుంటున్నా. నాకు ఆరోగ్యం సహకరించడం లేదు. నా హెల్త్ కోసం, అలాగే మాకు ఇల్లు కోసం సాయం చేయమని అడుగుతాను - నిరంజన్, హనుమకొండ
ఎవరీ నిరంజన్ : హనుమకొండకు చెందిన నిరంజన్ (16) అందరిలా ఆడుతూ పాడుతూ పాఠశాలకు వెళ్లేవాడు. కానీ, 8 ఏళ్ల క్రితం అతడి జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. జన్యుపరమైన డీఎండీ వ్యాధి బారిన పడి పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ఎదుగుదల పూర్తిగా లోపించింది. కాస్త గట్టిగా పట్టుకుంటే భరించలేని నొప్పి అంటాడు. తమ కుమారుడి స్థితిని చూసి కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు. కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయినా కుమారుడిని చంటిబిడ్డలా చూసుకుంటున్నారు. ఆర్థికంగా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వారు.. ప్రభుత్వం, దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల టీవీలో సీఎం రేవంత్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూసిన నిరంజన్.. ఆయన్ను, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ను కలవాలనుందని తెలిపాడు.
నిరంజన్ కోరికను జనసేన నేతలు, పవన్ అభిమానులు ఆయనకు వివరించారు. ఈ విజ్ఞప్తిని మన్నించిన పవన్ కల్యాణ్ రేపు హనుమకొండ వచ్చి నిరంజన్ను పరామర్శించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎంగా ఎన్నికైన తరువాత పవన్ కల్యాణ్ వరంగల్ రావడం ఇదే తొలిసారి. రేపు జనసేనాని టూర్ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ నేతులు, కార్యకర్తలు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అటు పోలీస్ శాఖ కూడా అప్రమత్తమైంది. పర్యటనలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోనుంది.
నేను హైదరాబాద్ రాకూడదని కొందరు నేతలు అన్నారు : పవన్ కల్యాణ్
అమరవీరులను గుర్తించేందుకు 12 సంవత్సరాలు సరిపోలేదా? : పవన్ కల్యాణ్