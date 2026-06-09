మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షలు చొప్పున పరిహారం: పవన్కల్యాణ్
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదస్థలిని పరిశీలించిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ - కార్మికుల నుంచి ప్రమాద వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్న పవన్ - క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 1:57 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Visits Visakha : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను విశాఖ కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్పత్రిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పరామర్శించారు. ముగ్గురు బాధితులను, వారి కుటుంబసభ్యులను ఓదార్చారు. ఘటన జరిగినప్పుడు షిఫ్ట్లో ఎంతమంది ఉన్నారని ఆరా తీశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను, ఆ సమయంలో అక్కడి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
క్షతగాత్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కిమ్స్ ఆసుపత్రి మేనేజ్మెంట్, నిపుణులైన వైద్య బృందంతో పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. బాధితులకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా అత్యుత్తమ, మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా అండగా ఉంటుందని ధైర్యంగా ఉండాలని బాధితులకు పవన్కల్యాణ్ భరోసా ఇచ్చారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘోర ప్రమాదంలో 8 మంది కార్మికులు మృతి చెందడం బాధాకరమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన మరో ఆరుగురికి ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయన మంగళవారం విశాఖకు చేరుకుని, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. బాధితుల కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ "ప్రమాద తీవ్రతపై ఆరా తీశా. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయా అని అడిగితే లేదన్నారు. చైనా, ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో గతంలో ప్లాంట్ ప్రమాదాలు జరిగాయి గానీ, ఈ తరహా దుర్ఘటన ఎక్కడా జరగలేదని తెలిసింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ప్రభుత్వం ఉన్నత స్థాయి కమిటీని వేసింది. ఈ కమిటీ లోతుగా విచారణ జరిపి అన్ని వివరాలను రాబడుతుంది" అని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
పరిహారం ప్రకటించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనలో గాయపడి కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధిత కుటుంబాలను ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పరామర్శించారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని పవన్ భరోసా ఇచ్చారు. ప్రమాదంలో 8 మంది చనిపోవడం బాధాకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారు. రిటైర్మెంట్ వరకు స్టీల్ ప్లాంట్ క్వార్టర్స్లోనే ఉండొచ్చని చెప్పారు.
ప్రభుత్వ రంగంలోనే స్టీల్ ప్లాంట్: "స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగకూడదనేదే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన సంకల్పం. ఇది ప్రభుత్వ స్టీల్ ప్లాంట్గానే కొనసాగాలనేది అందరి ఆకాంక్ష. ప్రజలు, కార్మికుల కోరిక ప్రకారమే దీనిని ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగిస్తాం. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు అవసరం లేదు" అని పవన్ స్పష్టం చేశారు.
కార్మికులతో ప్రత్యేక సమావేశం: ప్రమాదానికి గల కారణాలను కేవలం ఒకే కోణంలో కాకుండా అన్ని వైపుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తేనే అసలు నిజాలు తెలుస్తాయన్నారు. ప్లాంట్లో రక్షణ చర్యల పట్ల యాజమాన్యం తీరు ఎలా ఉందో పూర్తిగా తెలుసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరిగినప్పుడు బాధపడటం సరికాదని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా యాజమాన్యం బాధ్యతగా ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు.
ప్రస్తుతం ప్లాంట్లో పరిస్థితులన్నీ సద్దుమణిగాక, కార్మికులతో ప్రత్యేకంగా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని అన్నారు. కార్మికులకు ఉన్న అన్ని సమస్యలపై చర్చించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కార్మికుల పక్షాన కార్మిక సంఘాలు రక్షణ కవచంలా ఉండాలని పవన్ అన్నారు. కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తదుపరి కఠిన నిర్ణయాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
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