రోడ్డు ప్రమాదంలో జనసేన కార్యకర్త మృతి - ఇంటికెళ్లి పరామర్శించిన పవన్ కల్యాణ్
కృష్ణా జిల్లాలోని పెదచందాలలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - గతేడాది రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన జనసేన సభ్యుడు వసంతరాయలు కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించిన పవన్
Deputy CM Pawan Kalyan Visit Janasena Follower House: తాను చనిపోతూ కూడా జనసేన కార్యకర్త ఐదుగురికి కొత్త జీవితం ఇవ్వడం ఆదర్శప్రాయమని జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. కుటుంబ పెద్ద చనిపోయినా అంత బాధలోనూ ఆవయువదానం వంటి నిర్ణయం తీసుకున్న వారి కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. కృష్ణా జిల్లాలోని పెడన నియోజకవర్గం కృత్తివెన్ను మండలం చందాల గ్రామానికి చెందిన వెంకట వసంతరాయలు గత యేడాది జూలైలో రోడ్డు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్ డెడ్కు గురయ్యారు. ఇక ఉండరని తెలిసినా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వసంతరాయలు అవయవాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. వసంతరాయలు ద్వారా ఐదుగురికి కొత్త జీవితాన్ని అందించారు.
జనసేన నేతల ద్వారా ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ ఆ కుటుంబాన్ని స్వయంగా వెళ్లి పరామర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నేడు చందాల గ్రామానికి చేరుకున్న పవన్కు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్, మండలి బుద్దప్రసాద్, జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ స్వాగతం పలికారు. వసంతరాయలు నివాసంలోకి వెళ్లిన పవన్ ముందు ఆయన చిత్రపటానికి పూల మాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పిల్లల విద్య, ఆర్ధిక స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకుని, కుటుంబ సభ్యులకు ఇన్సూరెన్స్ చెక్ను అందచేశారు. అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని దైర్యంగా ఉండాలని, ఎటువంటి సాయం అయినా చేస్తామని వారికి భరోసా ఇచ్చారు.
"జూలైలో వసంతరాయలు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయారు. అయినా అవయవదానం చేసి ఐదుగురికి కొత్త జీవితం ఇచ్చేలా వారి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్న నిర్ణయం అభినందనీయం. అందుకే తానే స్వయంగా వచ్చి వారితో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పాను, వారి కుటుంబానికి ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణప్రసాద్ అండగా నిలబడినందుకు ధన్యవాదాలు. వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పరంగా చేయూతను ఇవ్వాలని కలెక్టర్ను కోరాను. వసంతరాయలు బిడ్డకు వినికిడి లోపం ఉన్నందున ఆపరేషన్ ఉచితంగా చేయించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తాం". -పవన్కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
మా కుటుంబంలో మనో ధైర్యం నింపింది: పవన్ కల్యాణ్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తమ ఇంటికి రావడం సంతోషంగా ఉందని వెంకట వసంతరాయలు కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు. తమ తండ్రి చనిపోయాడనే బాదలో ఉన్న తమకు పవన్ పరామర్శ మా కుటుంబంలో మనోధైర్యం నింపిందని అన్నారు. గత ఏడాది రోడ్డు ప్రమాదంలో తమ తండ్రి వసంతరాయలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, చికిత్స కోసం తొలుత భీమవరం హస్పిటల్కి తీసుకు వెళ్లామని అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరు ప్రభుత్వ హస్పిటల్కు తరలించామని తెలిపారు. వైద్యులు పరిక్షించి మా తండ్రి బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు చెప్పారని వివరించారు. పవన్ సిద్దాంతాలకు అనుగుణంగా అవయువదానం చేయాలని మా కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు వచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో పవన్ తాను మిమ్ములను త్వరలో కలుస్తాను మా కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని మాట ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు.
