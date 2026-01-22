కొత్తపాలెం-కోటప్పకొండ రోడ్డును ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్
శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న పవన్ కల్యాణ్ - రూ.5 కోట్లతో నిర్మించిన కొత్తపాలెం - కోటప్పకొండ రోడ్డు ప్రారంభించిన పవన్ - పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులతో పవన్ సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 4:03 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Visit to Kotappakonda : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండలో పర్యటించారు. హెలికాఫ్టర్ ద్వారా కోటప్పకొండకు చేరుకున్నారు. మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి హెలికాప్టర్లో వెళ్లిన పవన్కు అక్కడ అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఘాట్రోడ్డులో కొండపైకి చేరుకున్నారు. అర్చకులు పవన్కు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయం లోపలికి వెళ్లిన పవన్ త్రికోటేశ్వర స్వామివారి పూజలో పాల్గన్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ అర్చకులు పవన్కు వేద ఆశీర్వచనం అందజేశారు.
అనంతరం రూ. 5 కోట్లతో నిర్మించిన కొత్తపాలెం - కోటప్పకొండ రోడ్డును ఆయన ప్రారంభించారు. పవన్ పర్యటన కోసం అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. బుధవారం సాయంత్రం హెలిప్యాడ్ ల్యాండింగ్ ప్రాంతం నుంచి కోటప్పకొండ దేవస్థానం వరకు పోలీసులు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా అధికారులతో కలిసి పర్యవేక్షించారు.
అన్నివేళలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మంగళగిరిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులతో పవన్ కల్యాణ్ సమావేశమయ్యారు. పార్టీ సంస్థాగత విషయాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ మధ్యకాలంలో వ్యక్తుల మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, మానసిక బలహీనతలు, వ్యక్తిగత కుల విభేదాలను జనసేనకు ఆపాదించడానికి కిరాయి వక్తలు, కిరాయి మాధ్యమాలు కలిసి కుయుక్తులు పన్నుతున్నాయని వీటిపై నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని పార్టీ నాయకులకు సూచించారు.
ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధాల రచ్బను పార్టీపై రుద్దేందుకు కొన్ని శక్తులు అన్వేషిస్తున్నాయని పవన్ పార్టీ నాయకులతో చెప్పారు. ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇలాంటి ప్రచారాలను మనం తీవ్రంగా ఖండించాలన్నారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా, ప్రజా సేవే పరమావధిగా జనసేన ప్రయాణం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతుందని ఈ ప్రయాణంలో తోడు నీడగా ఉన్న జనసేన శ్రేణులకు నా కృతజ్ఞతలన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు టీటీడీ సహకారంతో కొండగట్టు క్షేత్రంలో అభివృద్ధి పనులకు పవన్ ప్రతిపాదించారు. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బిఆర్ నాయుడుతో చర్చించారు. ఇటీవలే కొండగట్టు అభివృద్ధి పనుల కోసం రూ.35.19 కోట్లు మంజూరు చేయించారు. ఈ నిధులతో దీక్ష విరమణ మండపం, 96 గదుల సత్రం నిర్మాణాలు చేపడతారు.
టీటీడీ నిధులతో నిర్మించనున్న భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. కూటమి తరఫున ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తర్వాత కొండగట్టు వెళ్లిన పవన్ స్వామిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దేవాలయ అధికారులు, అర్చకులతో మాట్లాడినప్పుడు సుదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే భక్తులు వసతి లేక పడుతున్న ఇబ్బందులు ఆయన దృష్టికి తెచ్చారు.
