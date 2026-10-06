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ప్రకృతితో ప్రజలకు మంచి ఆరోగ్యం - రూ.13 కోట్లతో 6 నగరవనాలు అభివృద్ధి: పవన్‌ కల్యాణ్

6 నూతన నగరవనాలను మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. ప్రజలు ప్రకృతికి దగ్గరైతే ఆరోగ్యం కూడా దగ్గరవుతుందని ఆయన తెలిపారు.

6 Urban Forests in AP
రాష్ట్రంలో 6 నూతన నగర వనాలు ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2026 at 5:14 PM IST

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6 Urban Forests in AP : ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన అటవి సంపదను కాపాడుకునేలా, రాష్ట్రంలో బాధ్యతాయుతమైన ఎకో టూరిజంను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 6 నూతన నగరవనాలను మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఆయన వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు 25 నగర వనాలు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రజలకు ప్రకృతిని మరింత చేరువ చేసి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలో నగర వనాలు ఉపకరిస్తాయన్నారు.

గిరిజనులకు ఉపాధి: ఎకో టూరిజం ద్వారా గిరిజనులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని పవన్‌ అన్నారు. నల్లమల నుంచి మారేడుమిల్లి వరకు, బాపట్ల తీర ప్రాంతం నుంచి కోటప్పకొండ వరకు అన్ని ప్రాంతాలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. వెలిగోడు జంగిల్‌ సఫారీ, మారేడుమిల్లి ట్రెక్కింగ్‌, ఆరోమా కెనోపీ వాక్‌ వంటి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అదేవిధంగా గిరిజనుల జీవన విధానంలో మార్పులు వస్తాయనే సత్సంకల్పంతో పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

రాష్ట్రంలో 25 నగర వనాలు ఇప్పటివరకూ ఏర్పాటు: పవన్‌ కల్యాణ్ (ETV Bharat)

"ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన అటవీ సంపదను కాపాడుకోవాలి. రాష్ట్రంలో 25 నగర వనాలు ఇప్పటి వరకూ ఏర్పాటు చేశాం. ప్రజలకు ప్రకృతిని మరింత చేరువ చేసి మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాం. 6 నగర వనాలను రూ.13 కోట్లతో అభివృద్ధి చేశాం" - పవన్‌ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం

ప్రజలను ప్రకృతికి మరింత చేరువ చేయడంతోపాటు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని అందించడంలో నగరవనాలు కీలకంగా నిలుస్తాయని పవన్‌ కల్యాణ్‌ పేర్కొన్నారు. నగరవనాల్లో వాకింగ్‌, సైక్లింగ్‌ ట్రాక్‌లు, పిల్లల ఆట స్థలాలు, జిమ్‌ పరికరాలు వంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజలు ప్రకృతికి దగ్గరయితే ఆరోగ్యం కూడా దగ్గరవుతుందన్నారు. వెలిగోడు జంగిల్ సఫారీ, మారేడుమిల్లి ట్రెక్కింగ్, ఆరోమా కనోపీ వాక్ గురించి వివరించారు. దీనివల్ల గిరిజనుల జీవన విధానంలో మంచి మార్పులు వస్తాయనే సత్సంకల్పంతో పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

పుస్తకాలు ఆవిష్కరణ: అటవీశాఖ రూపొందించిన ‘వైల్డ్‌ ఆర్నమెంటల్‌ ప్లాంట్స్‌ ఆఫ్‌ ద నల్లమల ఫారెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌’, ‘ట్రీ ట్రాన్స్‌లోకేషన్‌ మాన్యువల్‌’ పుస్తకాలను పవన్‌ ఆవిష్కరించారు. అటవీ, పర్యావరణ శాఖకు వచ్చిన స్వచ్ఛ అవార్డులను అధికారులు పవన్​కు అందజేశారు. ఏపీ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థకు ‘ఈకోలిప్టస్‌ పల్ప్‌వుడ్‌ ప్లాంటేషన్‌’ విభాగంలో లభించిన ప్రమాణ్‌ సర్టిఫికెట్‌ను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా అటవీశాఖ అధికారులు అందుకున్నారు. ప్రకృతిని భావితరాలకు బహుమతిగా అందించేందుకు ప్రజలు కూడా తమవంతు సహకరించాలని పవన్‌ కోరారు.

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PAWAN LAUNCHES 6 URBAN FORESTS
PAWAN KALYAN LAUNCHES URBAN FORESTS
6 NEW URBAN FORESTS IN AP
PAWAN LAUNCHES ECO TOURISM PROJECTS

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