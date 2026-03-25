నెరవేరిన భక్తుల దశాబ్దాల కల - రామతీర్థం గిరిప్రదక్షిణ మార్గం ప్రారంభం

విజయనగరం జిల్లా రామతీర్థంలో గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ప్రారంభించిన పవన్‌కల్యాణ్‌ - రూ.3.4 కోట్లతో నిర్మించిన 3.7 కి.మీ. మార్గాన్ని వర్చువల్‌గా ప్రారంభించిన ఉపముఖ్యమంత్రి- వర్చువల్‌గా హాజరైన మంత్రులు అనిత, ఆనం, కొండపల్లి, ఎంపీ కలిశెట్టి

Published : March 25, 2026 at 4:51 PM IST

Ramatheertham Giripradakshina New Route : ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం రామతీర్ధం. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం రామతీర్థంలోని బోడికొండపై సాక్ష్యాత్తూ శ్రీరాముడు నడయాడిన ప్రదేశంగా భక్తులు భావిస్తారు. దశాబ్దాలా చరిత్ర కలిగిన రామతీర్థం ఆలయం వద్ద గిరి ప్రదక్షిణ ఎంతో విశిష్టమైనది. రామతీర్థం సీతారామస్వామి ఆలయం సమీపంలోని పవిత్రమైన కొండ చుట్టూ భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. ఎన్నోఏళ్లుగా కొండల మధ్యే మట్టిరోడ్డుపై గిరి ప్రదక్షిణలు చేసిన భక్తులకు ఉపశమనం లభించింది. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో రామతీర్థంలో గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ప్రారంభించారు.

శ్రీరామనవమికి రెండు రోజుల ముందే రామతీర్థంలో గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలో రూ.3.4 కోట్లతో నిర్మించిన 3.7 కిలోమీటర్ల రామతీర్థం గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని పవన్‌కల్యాణ్‌ వర్చువల్‌గా హాజరై ప్రారంభించారు. రామతీర్థం అనగానే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఘటన గుర్తొచ్చి బాధ కలిగేదని, నేడు అదే శ్రీరాముడి గిరిప్రదక్షిణ మార్గం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు అనిత, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కలిశెట్టి వర్చువల్​గా హాజరయ్యారు.

"రామతీర్ధం పేరు వినగానే రాముడి విగ్రహం ధ్వంసమే గుర్తుండిపోయింది. దశాబ్దాలుగా భక్తుల కలగా మారిన గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని పూర్తి చేయడం సంతోషంగా ఉంది. దేవదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి సహకారంతో పని పూర్తయింది. ఎమ్మెల్యే లోకం నాగమాధవి, అధికారులకు అభినందనలు. దూపదీప నైవేద్యం పథకం ద్వారా పలు ఆలయాల అభివృద్ధి చేపట్టాం. శ్రీకాళహస్తి, కోటప్పకొండ, రామతీర్థాల గిరిప్రదక్షిణ మార్గాలను అభివృద్ధి చేశాం. శ్రీరామనవమికి ముందుగానే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సంతోషం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఘటన భక్తులతో పాటు నాకూ చాలా బాధ కలిగించింది. నేడు గిరిప్రదక్షిణ మార్గం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా." - పవన్‌కల్యాణ్‌, ఉపముఖ్యమంత్రి

రోడ్డు మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి : విజయనగరం జిల్లాలోని పుణ్యక్షేత్రం రామతీర్థంలో గిరి ప్రదక్షిణ ఎంతో విశిష్టమైనది. రామతీర్థం సీతారామస్వామి ఆలయం సమీపంలోని పవిత్రమైన కొండ చుట్టూ భక్తులు ఈ ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా శ్రీరామనవమి, ముక్కోటి ఏకాదశి, పౌర్ణమి సమయాల్లో వేలాది మంది భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. కొండల ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య సాగే ఈ మార్గం ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు, ఉత్తర ద్వార దర్శనం, మెట్లోత్సవం కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. గతంలో మట్టి రోడ్డు ఉండటంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని రూ.3.4 కోట్లతో 3.7 కిలోమీటర్ల మేర తారు రోడ్డును నిర్మించింది.

వైభవంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు : ఈ చారిత్రాత్మక రామతీర్థం కోదండరామస్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. చైత్రశుద్ధ నవమి రోజున సీతారాముల కల్యాణోత్సవం, పట్టువస్త్రాల సమర్పణ, స్వామివారి కల్యాణోత్సవ మండపంపై ప్రత్యేక పూజలు కనులపండుగగా నిర్వహిస్తారు. వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు 'జై శ్రీరామ్' నినాదాలతో మారుమోగుతాయి.

శ్రీరాముడి విగ్రహం ధ్వంసం : విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం రామతీర్థంలోని బోడికొండపై ఉన్న పురాతన కోదండ రామాలయంలో 2020 డిసెంబరులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో రాముడి విగ్రహ తల భాగాన్ని వేరుచేసి సమీపంలోని కొలనులో పడేశారు. ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద రాజకీయ దుమారాన్ని, మతపరమైన ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. అనంతరం, దేవాదాయశాఖ, టీటీడీ (TTD) సహకారంతో కొత్త విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో శ్రీరామనవమికి రెండు రోజుల ముందే రామతీర్థంలో గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ప్రారంభించారు.

