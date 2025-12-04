ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు - 77 డీడీవో కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన పవన్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్చువల్గా కొత్త డీడీవో కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన పవన్కల్యాణ్ - పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిలో భాగంగా 77 డీడీవోలు ప్రారంభించామన్న పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 3:29 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Inaugurates 77 New DDO Offices in AP : ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించడానికి డీడీవో కార్యాలయాలు ఉపయోగపడతాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. చిత్తూరులో పంచాయతీరాజ్ శాఖకు సంబంధించిన డివిజనల్ అభివృద్ధి అధికారి కార్యాలయాన్ని పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా 77 డీడీవో కార్యాలయాలను చిత్తూరు నుంచి పవన్ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిలో భాగంగా 77 డీడీవోలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. 77 డీడీవో ఆఫీసులు ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
ప్రజలకు సేవలందించడానికి డీడీవో కార్యాలయాలు ఉపయోగపడతాయని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడతాయన్నారు. పది వేల మందికిపైగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు అందించామని గుర్తు చేశారు. పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఐటీ వింగ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పని అన్నారు.