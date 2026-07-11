ముంబయిలో పవన్ కల్యాణ్కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతం - త్వరగా కోలుకోవాలని సీఎం, లోకేశ్ ఆకాంక్ష
ముంబయిలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు ఆపరేషన్ - కుడి భుజానికి మూడున్నర గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స - ఆపరేషన్ రూమ్ నుంచి రికవరీ గదికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 6:59 PM IST
Pawan Kalyan Surgery : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయింది. శనివారం ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో ఆయనకు వైద్యులు ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం ఆయనను ఆపరేషన్ రూమ్ నుంచి రికవరీ రూమ్కు తరలించినట్లు వైద్య బృందం వెల్లడించింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @PawanKalyan గారికి శస్త్ర చికిత్స విజయవంతం— JanaSena Party (@JanaSenaParty) July 11, 2026
రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముంబయిలో నిర్వహించిన శస్త్ర చికిత్స విజయవంతం అయింది.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ నిపుణుడు డా.దిన్షా పార్థీవాలా నేతృత్వంలోని వైద్యుల…
కుడి భుజానికి సర్జరీ : పవన్ కల్యాణ్ గత కొంతకాలంగా భుజాల నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఇటీవల ఆయనకు వైద్యులు పలు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆయన రెండు భుజాలకు 'రొటేటర్ కఫ్' గాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కండరాలు పూర్తిగా చిట్లిపోయాయని నిర్ధారించారు. దీంతో శస్త్రచికిత్స తప్పనిసరి అని వైద్యులు సూచించారు. అయితే రెండు భుజాలకు ఒకేసారి ఆపరేషన్ చేస్తే నొప్పి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. అందుకే ప్రస్తుతానికి కుడి భుజానికి మాత్రమే సర్జరీ చేశారు. సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు శ్రమించి ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మరో రెండు నెలల వ్యవధిలో ఎడమ భుజానికి రెండో సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.
గాయాలు ఎలా అయ్యాయంటే : పవన్ కల్యాణ్కు ఈ గాయాలు ఒకేసారి అయినవి కావు. గతంలో పవన్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ 'గబ్బర్ సింగ్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయనకు తీవ్రమైన దెబ్బలు తగిలాయి. ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో బిజీ అయ్యారు. 2019లో జరిగిన రాయలసీమ జిల్లాల పర్యటనలోనూ ఆయన గాయపడ్డారు. అలాగే ఇటీవలి ఎన్నికల ముందు చేపట్టిన వారాహి యాత్ర సమయంలోనూ అభిమానుల తాకిడికి ఆయనకు గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో పవన్ ముక్కుకి ఓ చిన్న శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆ ఆపరేషన్ చేసే సందర్భంలో వైద్యులు పలు పరీక్షలు నిర్వహించారు. అప్పుడే ఆయన భుజాలకు రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
Wishing Hon’ble Deputy Chief Minister Shri Pawan Kalyan garu a full and speedy recovery. I pray for his good health and wish him strength during this time.@PawanKalyan— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 11, 2026
Wishing a smooth surgery and a very speedy recovery to @PawanKalyan Anna today. Praying for his good health and a quick return to full strength.— Lokesh Nara (@naralokesh) July 11, 2026
'పూర్తి శక్తిని పుంజుకోవాలి' : పవన్ కల్యాణ్ ఆపరేషన్ విజయవంతం కావడం పట్ల పలువురు ప్రముఖులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. పవన్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ కూడా ప్రత్యేకంగా ట్వీట్ చేశారు. "పవన్ అన్నకు ఆపరేషన్ సాఫీగా జరగాలని కోరుకుంటున్నా. పవన్ అన్న త్వరగా కోలుకోవాలి. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉంటూ, ఆయన తన పూర్తి శక్తిని పుంజుకోవాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నా" అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. పవన్కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతం అయినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఆయన త్వరగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని ఆకాంక్షించారు.
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