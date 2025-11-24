ETV Bharat / state

ఏలూరు జిల్లాలో పవన్‌ కల్యాణ్ పర్యటన - నరసింహస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు

ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ - ఐ.ఎస్.జగన్నాథపురంలో లక్ష్మీనరసింహస్వామిని దర్శించుకుని పట్టువస్త్రాల సమర్పణ

PAWAN_KALYAN_TOUR_IN_ELURU_DISTRICT (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 5:07 PM IST

Deputy CM Pawan Kalyan Tour in Eluru District: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఏలూరు జిల్లాలోని కొయ్యలగూడెం, ద్వారకాతిరుమల మండలాల్లో పర్యటించారు. రాజమహేంద్రవరం మధురపూడి వరకు ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా కొయ్యలగూడెం మండలం రాజవరం చేరుకున్నారు. కారు దిగి గ్రామంలో పర్యటించిన పవన్ గ్రామస్థులతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా తమ గ్రామంలో రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని గ్రామస్థులు పవన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎస్ జగన్నాథపురం చేరుకుని లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని పవన్ సందర్శించారు.

ఆలయానికి చేరుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కు ముందుగా ఆలయ అధికారులు పూర్ణకుంభం, ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. స్వామి వారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి నరసింహస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ ఆవరణలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాన్ని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​తో కలిసి పవన్ ఆవిష్కరించారు. రూ.7.2 కోట్లతో జగన్నాథపురం గ్రామం నుంచి సుందరగిరిపై వెళ్లే రహదారితో పాటు ఆలయ ప్రదక్షిణ మండపం నిర్మాణ పనులను పవన్ ప్రారంభించారు.

అనంతరం ఐఎస్ జగన్నాథపురం చేరుకున్న పవన్ కల్యాణ్ మంత్రి నాదెండ్లతో కలిసి గ్రామంలో ఇటీవల చేపట్టిన మ్యాజిక్ డ్రైన్ల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించారు. అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్​ను చూసేందుకు అభిమానులు, కార్యకర్తలు, గ్రామస్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. అభిమానులకు అభివాదం చేసుకుంటూ పవన్ ముందుకు సాగారు.

318 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు: పవన్‌ కల్యాణ్‌ పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగకుండా కొండపైన ఆలయం వద్దకు వెళ్లే మార్గంలో బారీకేడింగ్, ఇనుప మెస్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయం చుట్టూ పందిళ్లు వేసి ప్రాంగణమంతా గ్రీన్‌ మ్యాట్లు పరిచారు. ముఖ్యమైన వారిని మాత్రమే కొండపైకి అనుమతించేలా చర్యలు చేపట్టారు. సుమారు 318 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కొండపైన ఆలయ ప్రాంగణంలో 12 సీసీ కెమెరాలు, మార్గం మధ్యలో మరో 2 అమర్చారు. వాహనాలకు కొండ దిగువున పార్కింగ్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

Last Updated : November 24, 2025 at 5:07 PM IST

