ETV Bharat / state

నల్లమలలో శాశ్వతంగా పులి గర్జన ఉండేలా చేయడమే లక్ష్యం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్

ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా వన్యప్రాణి ప్రేమికులకు పవన్‌ శుభాకాంక్షలు - జాతీయ జంతువు పులిని కాపాడుకుందామని పిలుపునిచ్చిన పవన్‌ - ఏపీలో 68 పులులు, 11 పులి పిల్లలు ఉన్నట్లు తేలిందన్న పవన్‌

Deputy CM Pawan Kalyan on International Tiger Day
Deputy CM Pawan Kalyan on International Tiger Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan on International Tiger Day : రాష్ట్రంలో పులుల సంరక్షణతో పాటు వాటి సంఖ్య పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా వన్యపాణి ప్రేమికులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2010లో పులుల సంరక్షణ కోసం చేసిన సంకల్పాన్ని అమలు చేస్తూ, జాతీయ జంతువు పులిని కాపాడుకుందామన్నారు. పులులను సంరక్షించడం అంటే మన అడవులను, జల వనరులను, వన్యప్రాణులను, భావితరాలకు అందించాల్సిన సహజ వారసత్వాన్ని కాపాడటమని తెలిపారు.

నల్లమల అడవులో పులి గర్జన: జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణలో పులుల పాత్ర అమోఘమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. పులుల సంరక్షణలో దేశానికే ఆదర్శంగా రాష్ట్రాన్ని నిలిపామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పవన్ కల్యాణ్ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. తూర్పు కనుమల్లో పులుల పునరుజ్జీవం వైపు అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు. నల్లమల అడవుల్లో పులి గర్జన శాశ్వతంగా ఉండేలా చేయడమే లక్ష్యమని పవన్ తెలిపారు.

మన దేశంలోనే 75 శాతం పులులు: "ప్రాజెక్ట్ టైగర్" వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా నేడు ప్రపంచంలోని పులులలో దాదాపు 75 శాతం మన దేశంలో నివసిస్తున్నాయన్నారు. ఇది భారతదేశం సాధించిన అపూర్వ పర్యావరణ విజయానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు. దేశంలోనే అతి పెద్ద పులుల సంరక్షణ ప్రాంతమైన నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ మన రాష్ట్రంలో ఉండటం గర్వకారణమన్నారు.

తాజా అంచనాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 68 పులులు, 11 పులి పిల్లలు ఉన్నట్లు తేలటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పులుల సంరక్షణ కోసం అనేక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నామన్నారు. అలాగే వేట నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేశామని వివరించారు. డ్రోన్లు, కెమెరా ట్రాప్‌లు, ఆధునిక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా అటవీ ప్రాంతాల నిఘాను మరింత సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

గిరిజన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు: తూర్పు కనుమల్లో పులుల జనాభాను పెంచేందుకు మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ అటవీ పరిధి నుంచి 2 ఆడ పులులను, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మరో రెండు ఆడ పులులను తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. దీనికి కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖతో పాటు సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో చర్చించామన్నారు. పులుల సంరక్షమ చరిత్రలో ఇది ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా పవన్ అభివర్ణించారు. నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్‌లో వేట నిరోధక శిబిరాల సంఖ్యను 89 నుంచి 150కు పెంచామన్నారు. దీనివల్ల సుమారు 800 మంది గిరిజన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని పవన్ తెలిపారు. పర్యావరణ సమతుల్యతను పరిరక్షించడంలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి నిబద్ధతతో పనిచేస్తోందన్నారు.


50 శాతం గ్రీన్ కవర్ లక్ష్యంలో అలసత్వం వద్దు - పచ్చదనం తగ్గిన చోట పునరుద్ధరణ చర్యలు: పవన్

కుంకీ ఏనుగులకు డిప్యూటీ సీఎం స్వాగతం - జయంత్, అభిమన్యుకు ఆహారం అందించిన పవన్

TAGGED:

PAWAN KALYAN ON WORLD TIGER DAY
INTERNATIONAL TIGER DAY
DEPUTY CM PAWAN KALYAN
ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం
PAWAN KALYAN ON WORLD TIGER DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.