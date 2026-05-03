ఏపీలో పరిశుభ్రతపై పీవీ సింధు ప్రశంసలు - థ్యాంక్స్ చెప్పిన పవన్ కల్యాణ్
'స్వచ్ఛ సంకల్పం' గ్రామాల్లో వెలుగులు నింపిదన్న పీవీ సింధు - మ్యాజిక్ డ్రైయిన్లపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన పీవీ సింధు - పీవీ సింధుకి ధన్యవాదాలు తెలిపిన పవన్కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 5:51 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Thanks To PV Sindhu : అస్తవ్యస్తమైన డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, అడుగడుగునా అపరిశుభ్రంతో అల్లాడుతున్న గ్రామాల్లో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్వచ్ఛ సంకల్పం వెలుగులు నింపిందని బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకుడు కాలువలతో కూడిన మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు మురుగు రహిత పల్లెలను ఆవిష్కరిస్తున్నాయన్నారు. సిమెంట్ డ్రెయిన్లతో పోలిస్తే 80 శాతం ఖర్చును కూడా ఆదా చేస్తున్నాయన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వచ్ఛ సంకల్పం, సీఎం చంద్రబాబు సహకారంతో నిర్మిస్తున్న ఈ మ్యాజిక్ డ్రెయిన్ల పై తన విలువైన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చిన పీవీ సింధుకి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ 'ఎక్స్' వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అస్తవ్యస్తమైన డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, అడుగడుగునా అపరిశుభ్రంతో అల్లాడుతున్న గ్రామాల్లో ఉపముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ @PawanKalyan గారి సంకల్పం వెలుగులు నింపింది. ఇంకుడు కాలువలతో కూడిన మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు మురుగు రహిత పల్లెలను ఆవిష్కరిస్తున్నాయి. సిమెంట్…
స్వచ్ఛరథాలతో విప్లవాత్మక మార్పు : మరోవైపు గ్రామాల్లో స్వచ్ఛరథాలు ఏర్పాటు అద్భుతమైన ఆలోచన అని హీరో నాని నిన్న(శనివారం) ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. దీనిపై స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్, గ్రామాల్లో స్వచ్ఛరథాలు విప్లవాత్మక మార్పు తెస్తున్నాయని తెలిపారు. చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి అనే యజ్ఞంలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేశామని గుర్తుచేసుకున్నారు. గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణను సులభతరం చేశాయన్నారు.
ప్రజల్లో అవగాహన కోసం నాని తన వంతు సాయం చేశారని హీరో నానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏప్రిల్లో రికార్డు స్థాయిలో 19 లక్షల కేజీల పొడి చెత్త కొనుగోలు చేశామని వెల్లడించారు. 3.32 కోట్ల విలువగల నిత్యవసరాలను ప్రజలకు అందించామన్నారు. గ్రామాల్లో పారిశుధ్య ఉద్యమం పట్ల ప్రజల్లో అవగాహనకు ఇదే నిదర్శనమని కొనియడారు. పొడి చెత్తకు బదులుగా పుస్తకాలు, స్టేషనరీ సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛఆంధ్ర కార్యక్రమాలను ప్రారంభించామని దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పవన్ విడుదల చేశారు.
మన పారిశుధ్యం.. మన ఆరోగ్యం.. మన బాధ్యత అన్న గౌరవ ఉపముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ @PawanKalyan గారి ఆలోచనల నుంచి పురుడుపోసుకున్న స్వచ్ఛరథాలు గ్రామాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు తెస్తున్నాయి. చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి అనే యజ్ఞంలో గ్రామీణ ప్రజల్ని భాగస్వాముల్ని…
స్వచ్ఛ రథాల ఆలోచన అద్భుతం - నాని : ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణలో మిగతా దేశాలతో పోల్చిచూస్తే మనం వెనకబడి ఉన్నామని, దీన్ని అధిగమించేలా వ్యర్థాల నిర్వహణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు స్వచ్ఛ రథాల ఏర్పాటు అభినందనీయమని సినీనటుడు నాని అన్నారు. ఏపీలో అమలుచేస్తున్న స్వచ్ఛ రథాలపై 'ఎక్స్' వేదికగా ఆయన వీడియో సందేశం ఇచ్చారు.
" స్వచ్ఛ రథాల ఆలోచన అభినందనీయం. తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేయడంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం గొప్ప విషయం. ఈ విషయంలో ఎంతో చొరవ తీసుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్, అధికారులు, సిబ్బందికి అభినందనలు. కార్యక్రమం ఇంకా ఎంతో విజయవంతం కావాలి. ప్రజలంతా భాగస్వాములై ప్లాస్టిక్, ఐరన్, గాజు వస్తువులు, పుస్తకాలు, పేపర్లను స్వచ్ఛ రథాల్లో ఇచ్చి నిత్యావసరాలు తీసుకెళ్లాలి. దైనందిన జీవితంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే వస్తువులను ప్రభుత్వం తరఫున అందించడం గొప్ప ఆలోచన. ఇలాంటి వినూత్న ఆలోచనలు ఇంకెన్నో చేయాలని కోరుతున్నా. కార్యక్రమంలో నేనూ భాగస్వామి కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది" అని హీరో నాని అన్నారు.
