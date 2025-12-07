ETV Bharat / state

అడవిని నమ్ముకుని బతికే గిరిజనుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి - అధికారులతో పవన్ కల్యాణ్

అల్లూరి జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎస్పీలతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ టెలికాన్ఫరెన్స్‌ - గిరిజన యువతకు నిరుద్యోగ సమస్య లేకుండా చేయాలని ఆదేశం

Pawan_Kalyan_Teleconference
Pawan_Kalyan_Teleconference (ETV Bharat)
December 7, 2025

Deputy CM Pawan Kalyan Teleconference about Tribals: 'అడవిని నమ్ముకుని బతికే గిరిజనుల జీవన ప్రమాణాలు పెరిగేలా అధికార యంత్రాంగం పని చేయాలి. వారి ఆదాయ మార్గాలు పెంచాలి. అందుకు తగినట్లు ప్రత్యేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రూపొందించాలి' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. అటవీ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్, ఎకో టూరిజం, పర్యాటకం అంశాల ప్రాతిపదికగా గిరిజన యువతకు నిరుద్యోగ సమస్య లేకుండా చేయాలని చెప్పారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్, ఎస్పీ అమిత్‌ బర్దర్‌లతో శనివారం మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి పవన్ టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు.

గతంలో ఆ జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలుగా పని చేసిన సుమిత్‌కుమార్, సతీష్‌కుమార్‌లు సైతం పాల్గొన్నారు. 'గిరిజనుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి. అటవీ, ఆర్గానిక్‌ ఉత్పత్తులకు ఎంతో డిమాండ్‌ ఉంది. అడవిలో దొరికే వివిధ ఉత్పత్తుల సాగును ప్రోత్సహించాలి. గిరిజనుల్లో ఉత్తేజం నింపేలా కొత్త కార్యక్రమాలు రూపొందించాలి. యువతను ఆంత్రప్రెన్యూర్లుగా మార్చాలి. ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి' అని పేర్కొన్నారు. ప్రతినెలా ఆయా అంశాలను సమీక్షిద్దామని పవన్ అన్నారు.

లోకేశ్‌ కృషి అభినందనీయం: విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలనే దృఢ సంకల్పంతో అధునాతన సదుపాయాలు, పోషకాహారం, ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడారు. తాను మెగా టీచర్స్, పేరెంట్స్‌ సమావేశంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. అంతకుముందు డిప్యూటీ సీఎంని ఉద్దేశించి మంత్రి లోకేశ్‌ చేసిన ప్రకటనకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పైవిధంగా స్పందించారు. 'చిలకలూరిపేట శారదా జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో మెగా పేరెంట్, టీచర్‌ సమావేశానికి హాజరైన పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ధన్యవాదాలు. ఆ స్కూలు గ్రంథాలయానికి పుస్తకాలు, ర్యాక్‌లు, 25 కంప్యూటర్లు అందిస్తానని ప్రకటించిన పవనన్నకు ధన్యవాదాలు' అని లోకేశ్‌ ఎక్స్‌లో తెలిపారు.

పంచాయతీరాజ్‌ మంత్రిగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేలా ఉన్నాయని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్‌ నిర్వహించి ప్రజల నుంచి వినతుల్ని మంత్రి స్వీకరించారు. ప్రజలు విన్నవించిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవస్థ ప్రక్షాళనలో భాగంగా డీడీలను నియమించడం ద్వారా గ్రామస్థాయిలో సచివాలయంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

