ఏపీ నమ్మకమైన ప్రాంతం - పెట్టుబడిదారులు అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి: పవన్ కల్యాణ్
Dy CM Pawan Speech in CII Summit: విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొన్న పవన్ సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా దూసుకెళ్తోందన్నారు. 150కి పైగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడమే లక్ష్యమన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:00 PM IST
పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నమ్మకమైన ప్రాంతం అని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొన్న పవన్ మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా దూసుకెళ్తోందన్నారు. 1,053 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్న బలమన్నారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన ప్రాంతీయ సదస్సులో 15 ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నామని పవన్ వివరించారు.
నేటి సదస్సులో 150కి పైగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడమే లక్ష్యమని తెలిపారు. ఉపాధి కల్పనలో ఏపీ ముందుందన్న పవన్ పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి దిశగా దూసుకెళ్తోందని పవన్ తెలిపారు.
'విశాఖలోని ఈ సదస్సు సరికొత్త ఆలోచనలు,పెట్టుబడులకు వేదికయ్యింది. మనం భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడటానికి కాదు, కలిసికట్టుగా భవిష్యత్తును నిర్మించడానికి ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. టెక్నాలజీ ఖండాంతరాలు దాటి ప్రయాణించగలదు, క్షణాల్లో మార్కెట్ విలువలు మారిపోతాయి కానీ నమ్మకం మాత్రమే అందర్నీ ఒకచోటికి చేర్చగలదు. ఆ నమ్మకం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్తుంది. ఈ 31వ సీఐఐ సమ్మిట్ ద్వారా దేశవిదేశాల్లోని వివిధ సంస్థలకు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ పెట్టుబడులు రాష్ట్రంలోని వేల మందికి ఉపాధి అందించడం సహా ఏపీ అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి.' -పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
'మీకు సరైన లక్ష్యం ఉంటే ఏపీ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సహాయం అందిస్తుంది. మీ దగ్గర మంచి ఆలోచన ఉంటే దాన్ని అభివృద్ది చేసేందుకు తోడ్పాటునందిస్తుంది. భవిష్యత్తును నిర్మించాలన్న సంకల్పం ఉంటే ఆంధప్రదేశ్ మీకు తోడుగా ఉంటుంది' అని పవన్ కల్యాణ్ పెట్టుబడిదారులకు స్పష్టం చేశారు.
డోలు వాయించిన పీయూష్ గోయల్, చంద్రబాబు, పవన్: అంతకుముందు సదస్సు ప్రాంగణం వద్దకు వెళ్తున్న పీయూష్ గోయల్, చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్లకు థింసా, తప్పెటగుళ్లు, గరగ నృత్యాలతో కళాకారులు స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా పీయూష్ గోయల్, చంద్రబాబు, పవన్ కాసేపు డోలు వాయించి కళాకారులను ఉత్సాహపరిచారు. వారితో ఫొటోలు దిగారు. ప్రాంగణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను నేతలు అభినందించారు. అనంతరం ఏపీ పెవిలియన్, ఎంఎస్ఎంఈ పెవిలియన్లను పీయూష్ గోయల్, చంద్రబాబు, పవన్ ప్రారంభించారు.
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