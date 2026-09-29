పల్లె పండుగ 3.0 ద్వారా గ్రామాల రూపురేఖలు మరింత మారుతాయి: పవన్
నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలం రామాపురంలో పల్లె పండుగ 3.0 కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 4:54 PM IST
Palle Panduga 3.0 Program at Nellore : పల్లె పండుగ 3.0 ద్వారా గ్రామాల రూపురేఖలు మరింత మారుతాయని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. పనుల నాణ్యతపై ప్రజల భాగస్వామ్యం కావాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. ఎక్కడైనా అనుమానం వస్తే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకు రావాలన్నారు. అభివృద్ధి పనులు సక్రమంగా, నాణ్యతగా జరిగేలా చూడటం, ప్రశ్నించడం ప్రభుత్వంతోపాటు ప్రజల బాధ్యత అని పవన్ అన్నారు. నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలం రామాపురంలో పల్లె పండుగ 3.0 కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్లతో కలిసి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడారు.
రాష్ట్రంలోని 161 గ్రామీణ నియోజకవర్గాల్లో డొంక రహదారుల నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కీలకమని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఉన్న అనుభవంతో రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని తెలిపారు. అభివృద్ధి పనులు నాణ్యతతో జరుగుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రజలు కూడా పరిశీలించాలని కోరారు.
నెల్లూరు జిల్లాకు రూ.520 కోట్లు: నెల్లూరు జిల్లాలో ‘పల్లె పండుగ’ కార్యక్రమం కింద రూ.520 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు పవన్కల్యాణ్ వెల్లడించారు. ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో ఫ్లోరైడ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఉదయగిరి కోటకు చేరుకునే రహదారిని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, కోటను పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్రాన్ని కోరుతున్నామని చెప్పారు.
వలసలు తగ్గించడమే లక్ష్యం: ఉదయగిరి ప్రాంతం నుంచి వలసలు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. గత రెండేళ్లలో పల్లె పండుగ, జల్జీవన్ మిషన్ ద్వారా పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత గ్రామాల్లో రహదారులు, మినీ గోకులాలు, ఫామ్పాండ్ల నిర్మాణం చేపట్టినట్లు తెలిపారు. మారుమూల తండాలకు సైతం రహదారి సదుపాయం కల్పించామని పేర్కొన్నారు. ‘అమరజీవి జలధార’ ద్వారా పలు ప్రాంతాలకు తాగునీరు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
పంచాయతీరాజ్ శాఖ బలోపేతం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పంచాయతీలకు కనీస నిధులు కూడా ఇవ్వలేదని పవన్కల్యాణ్ విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహకారంతో పంచాయతీరాజ్ శాఖను బలోపేతం చేశామని తెలిపారు. పల్లె పండుగ 1.0, 2.0 కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించామన్నారు. పల్లె పండుగ 3.0లో చేపట్టే పనులు పూర్తయ్యాక ఉదయగిరి రూపురేఖలు మారిపోతాయని పవన్ అన్నారు.
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