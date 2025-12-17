పోలీసు శాఖకు కానిస్టేబుళ్లే మూలస్తంభాలు: డిప్యూటీ సీఎం
గత ప్రభుత్వంలో వ్యవస్థీకృతమైపోయిన అవినీతిని అరికట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం - శాంతి భద్రతల విషయంలో కూటమి సర్కార్ రాజీ పడదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 7:44 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Speech at Mangalagiri : రాష్ట్రంలోని శాంతి భద్రతల విషయంలో కూటమి సర్కార్ రాజీ పడదని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ నేతలు గానీ జనసేన నేతలు గానీ తప్పు చేయరని తప్పు చేసేవారికి సహకరించరని తేల్చిచెప్పారు. రాజకీయ ముసుగులో ఉన్న రౌడీల పట్ల పోలీసులు అప్రమత్తంగా సూచించారు.
గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ 6 బెటాలియన్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో కానిస్టేబుళ్ల నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హాజరయ్యారు. శాంతిభద్రతలు బాగుంటేనే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని, ఇందుకు పోలీసు శాఖే కీలకమని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రగతిలో పోలీసులు క్రియశీలకంగా భాగస్వాములు కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలీసు స్టేషన్కు వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుందనే భరోసా రావాలని, కొందరి వ్యక్తిగత ప్రవర్తన వలన శాఖ మొత్తానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందని, అది ఉండకూడదని తెలిపారు. నూతన కానిస్టేబుళ్ల నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో అవినీతి వ్యవస్థీకృతమై పోయిందని, దానిని పోగొట్టడానికి తాము కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. పరీక్షలు రాసి నియామకపత్రాలు రాకపోవటంతో ఎంతో విలువైన సమాయాన్ని కోల్పోయారని, పోయిన కాలాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేకపోయిన కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందనే భరోసా ఇస్తున్నామన్నారు.
'పోలీసు శాఖకు కానిస్టేబుళ్లే మూలస్తంభాలు. ఖాకీ చొక్కా సమాజానికి రక్షణ కవచం లాంటిది. ఎక్కడా దాన్ని తగ్గించవద్దు. రాష్ట్రంలో వ్యవస్థీకృతమైపోయిన అవినీతిని అరికట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. సమాజం కోసం సేవ చేస్తున్నారు. మేము మీకు అండగా ఉంటాం. కానిస్టేబుళ్లు పోలీస్ శాఖకు మూల స్థంభాలు. మీరు లేకపోతే పోలీస్ శాఖ లేదు. ' - పవన్ కళ్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
వ్యవస్థీకృత అవినీతిని అరికట్టేందుకు : రాష్ట్ర సుస్థిరత, యువత భవిష్యత్ కోసం నిలబడతామని పవన్ మాటిచ్చారు. దానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో వ్యవస్థీకృతమైపోయిన అవినీతిని అరికట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. అవినీతికి వీల్లేకుండా పంచాయతీరాజ్ శాఖలో 10 వేల మందికి పైగా పదోన్నతులు కల్పించామన్నారు. 'గత ప్రభుత్వంలో ప్రవేశ పరీక్షలు రాసినా న్యాయపరమైన చిక్కులు సృష్టించి, మీకు నియామక పత్రాలు ఇవ్వలేదు. కోల్పోయిన మూడున్నరేళ్ల కాలాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సీఎం మీకు భరోసా ఇచ్చారన్నారు. మీరు మాట్లాడుతుంటే మీ తల్లిదండ్రుల కష్టాలు కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. మీ నేపథ్యం నన్నెంతో కదిలిచిందని పవన్ అన్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థుల తల్లిదండ్రుల కళ్లలో సంతోషం, నా తల్లిదండ్రుల్లో చూసినట్లుగా అనిపిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ఖాకీ చొక్కా వేసుకుని గుండె ధైర్యంతో విధులు నిర్వహించి కోట్లమందికి ధైర్యం ఇస్తున్నారని, కొత్తగా కానిస్టేబుళ్లుగా ఎంపికైన వారంతా రాష్ట్రం మొత్తానికీ స్పూర్తి కలిగించాలని అన్నారు. ఉన్నత విద్య అభ్యసించి నియామకాలు పొందిన వారంతా సైబర్ మోసాలు సహా డ్రగ్స్ లాంటి నేరాలను అరికట్టటంలో కీలకంగా ఉండాలని సూచించారు. పోలీసు శాఖకు కానిస్టేబుల్ మూలస్థంభమని, తన తండ్రి కూడా కానిస్టేబుల్గానే జీవితాన్ని ప్రారంభించారని చెప్పారు. ఖాకీ డ్రెస్సు సమాజానికి రక్షణ కవచంగా నిలబడాలని ఆకాంక్షిస్తూ కొత్తగా నియమక పత్రాలు పొందిన వారికి అభినందనలు తెలిపారు. పండుగ వాతావరణంలో జరిగిన ఈ వేడుకలో మంత్రి లోకేశ్ లేని లోటు కన్పిస్తుందన్నారు.
