144 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలను మోస్తున్న ఏకైక నాయకుడు ప్రధాని మోదీ: పవన్ కల్యాణ్
తనను దూషించినవారిని కూడా క్షమించే గుణం ప్రధాని మోదీది - తిట్టిన వారిని పెద్ద మనసుతో క్షమించిన వ్యక్తి మోదీ - భోగాపురం సభలో పవన్ కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 3:43 PM IST
Pawan kalyan Speech at Bhogapuram : 'ఈ నేల బానిసగా ఉండదు, ఈ జాతి ఎవరికీ తలవంచదు' అని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి సవాల్ విసిరిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరును భోగాపురం విమానాశ్రయానికి పెట్టడం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. అల్లూరి స్ఫూర్తి నేటి నుంచి రెక్కల మీద ప్రపంచం నలుమూలలకూ చేరుకుంటుందన్నారు. ఈ విమానాశ్రయ ప్రారంభం ఏపీ అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో ఒక నూతన అధ్యాయమని ఆయన అభివర్ణించారు. ఏ దేశమైనా కేవలం ప్రకటనలతో అభివృద్ధి చెందదని, ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించినప్పుడే అసలైన ప్రగతి సాధ్యమవుతుందన్నారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేసిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పవన్ మాట్లాడారు.
చరిత్ర కూడా కేవలం మనం నిర్మించిన కట్టడాలను మాత్రమే గుర్తుంచుకోదని, ఆ కట్టడాల ద్వారా నిర్మితమైన భవిష్యత్తును బట్టి గుర్తుంచుకుంటుందని ఆయన విశ్లేషించారు. విశాఖలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో వస్తున్న ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తున్నాయని, ఇవి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 20 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించి ఆర్థికాభివృద్ధికి అండగా నిలుస్తాయని పవన్ తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం దేశంలోనే అగ్రగామిగా అవతరిస్తోందని, ఈ ఎయిర్పోర్టును జీఎంఆర్ సంస్థ నిర్మించడం మనందరికీ గర్వకారణమన్నారు. విమానాశ్రయానికి అల్లూరి పేరు పెట్టడం కేవలం నివాళి అర్పించడమే కాదని, ఆయన స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించే ఒక గొప్ప నిర్ణయమని కొనియాడారు. దేశం కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న ప్రధాని మోదీపై కొందరు చేస్తున్న విమర్శలు తనను తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నాయని చెబుతూ పవన్ కల్యాణ్ సభలో ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు.
పండ్లు ఉన్న చెట్టుకే రాళ్లు: 'పండ్లు ఉన్న చెట్టుకే రాళ్లు వేస్తారు' అన్నట్లుగా కుటుంబాన్ని పోషించే తండ్రి లేదా పెద్ద కొడుకు కష్టపడితే వారిపైనే అందరూ విమర్శలు చేస్తారని, ఎక్కువగా కష్టపడే వారే ఎక్కువగా తిట్లు తింటారని పవన్ కల్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు బంగారం తాకట్టు పెట్టుకునే దుస్థితిలో ఉన్న మన దేశాన్ని, నేడు ముచ్చటగా మూడోసారి ప్రధానిగా ఉంటూ మోదీ అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా దేశం కోసం పనిచేస్తున్న ఆయన గురించి జంతర్ మంతర్లో కొందరు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటే తన గుండె తరుక్కుపోతోందని, కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయని పవన్ అన్నారు.
దేశ అభివృద్ధిని చూసి శత్రు దేశాలు, పశ్చిమ దేశాలు ఈర్ష్య పడుతున్నాయని, ఇంటి బయట ఇన్ని పోరాటాలు చేస్తున్న ప్రధానికి 'మేం మీ వెంట ఉన్నాం' అన్న భరోసాను మనమంతా ఇవ్వాలన్నారు. దేశంలో ప్రధాని మోదీని కొట్టే నాయకుడు లేడని, ఇకపై రాబోడని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మోదీ పడిన శ్రమను ఎవరూ లాక్కోలేరని, ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా 144 కోట్ల మంది ప్రజల ఆకాంక్షలను మోస్తున్న ఏకైక నాయకుడు ప్రధాని మాత్రమేనన్నారు. ఏపీలో కూటమి ఏర్పడాలని తాను బలంగా కోరుకున్నది కేవలం మోదీ నాయకత్వం కోసమేనని పవన్ కుండబద్దలు కొట్టారు.
ఇది ఒక గొప్ప నాయకుడి పాలన : 'ఎర్రబస్సు రాని చోట ఎయిర్బస్సా?' అని విమర్శించిన వారికి ఈ భోగాపురం విమానాశ్రయమే సరైన సమాధానం అని, ఇది ఒక గొప్ప నాయకుడి పాలనకు నిదర్శనమన్నారు. దేశాన్ని నడిపించడం అంటే 'రామకార్యం' లాంటిదని పవన్ అభివర్ణించారు. హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘించేటప్పుడు ఎన్నో అవరోధాలు ఎదురైనట్లే, దేశాన్ని నడిపించే మహాకార్యంలో మోదీకి సైతం అనేక అడ్డంకులు వస్తున్నాయన్నారు. ఆనాడు హనుమంతుడిని మనం కేవలం స్తుతించామని, నేడు సెలవు తీసుకోకుండా నిరంతరం శ్రమిస్తున్న ప్రధాని కష్టాన్ని గుర్తించడమే ఆయనకు మనం చూపే నిజమైన కృతజ్ఞత అని తెలిపారు.
తనను దూషించిన వారిని సైతం క్షమించిన మోదీ ఔన్నత్యం స్ఫూర్తిదాయకమని, ఆయన పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నానని పవన్ భక్తిభావం చాటుకున్నారు. పాతికేళ్లలోపు యువతకు సరైన దారి చూపించడం, సంస్కారం నేర్పించడం ఎంతో అవసరమని ఆయన సూచించారు. ప్రధాని మోదీ కోరుకున్నంత కాలం, ఆయన వద్దనుకునే వరకూ అధికారం ఆయన చేతుల్లోనే ఉంటుందని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికింది - ఇకపై దశ, దిశ మారతాయి: సీఎం చంద్రబాబు
కళ్లు తెరిచి చూడండి - ఎర్రబస్సులు కాదు ఎయిర్ బస్లు తిరిగే ప్రాంతం: రామ్మోహన్ నాయుడు