అంధ మహిళా క్రికెటర్లకు గృహోపకరణాలు - 24 గంటల్లోనే పంపించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

అంధుల మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు సభ్యులు దీపిక, కరుణకుమారి ఇళ్లకు గృహోపకరణాలు పంపించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ - పార్టీ నాయకుల ద్వారా చేరవేత

Pawan_sent_Household_Appliances
Pawan_sent_Household_Appliances (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Pawan sent Household Appliances to Deepika and Karuna Kumari: అంధుల మహిళా ప్రపంచ క్రికెట్‌ కప్‌ గెలిచిన జట్టు సభ్యులు దీపిక, కరుణకుమారి ఇళ్లకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ గృహోపకరణాలు పంపించారు. ఆ క్రికెట్‌ జట్టుతో శుక్రవారం పవన్ భేటీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఆ కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆయన దృష్టికి వచ్చాయి. దీంతో ఆ ఇద్దరు మహిళా క్రికెటర్లకు తక్షణమే గృహోపకరణాలు పంపాలని పవన్ నిర్ణయించారు. ఇందుకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్టీ నాయకుల ద్వారా వీటిని అక్కడికి చేరవేయించారు.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తంబలహట్టి తండాలో జట్టు కెప్టెన్ దీపిక కుటుంబానికి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వంట్లమామిడిలో కరుణ కుమారి కుటుంబానికి వంట సామాగ్రి, టీవీ, టేబుల్‌ ఫ్యాను, మిక్సర్‌ గ్రైండర్, కుర్చీలు, చాపలు, స్టీల్‌ ప్లేట్లు, ప్రెషర్‌ కుక్కర్లు, ఎల్‌ఈడీ బల్బులు, ఇస్త్రీ పెట్టె, పాత్రలు, దుప్పట్లు, దిండులు, కుటుంబం మొత్తానికి నూతన వస్త్రాలు పంపించారు. శనివారం సాయంత్రానికి వాళ్ల ఇళ్లకు ఇవి చేరుకున్నాయి. హిందూపురం అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ ఛైర్మన్‌ టీసీ.వరుణ్, జనసేన నాయకుడు పొదిలి బాబూరావు తదితరులు తంబలహట్టి తండాకు వెళ్లి ఈ వస్తు సామాగ్రిని దీపిక కుటుంబానికి అందించారు.

మరో వైపు ఏపీ జానపద కళలు, సృజనాత్మక అకాడమీ ఛైర్మన్‌ వంపూరు గంగులయ్య, జనసేన నేత వన్నెంరెడ్డి సతీష్‌రెడ్డి తదితరులు కరుణకుమారి ఇంటికి వెళ్లి వస్తువులను అందజేశారు. ఇద్దరు తెలుగు క్రికెటర్లకు క్రీడా కారుల కోటా కింద కొత్త గృహాలు నిర్మించి ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. కొత్త ఇళ్లు నిర్మించిన తర్వాత వాటికి తగిన విధంగా ఇతర అవసరమైన గృహోపకరణాలు సమకూర్చాలని నిర్ణయించారు.

అడిగిన వెంటనే రోడ్డు మంజూరు: అదే విధంగా శుక్రవారం పవన్‌ కల్యాణ్‌ని కలిసిన సందర్బంగా దీపిక తమ గ్రామానికి రోడ్డు లేదని మట్టిరోడ్డే దిక్కని, రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. సరైన రోడ్డు లేని కారణంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని తమ తాండా వాసులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని దీపిక పవన్‌ దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ రోడ్డు వేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో పవన్ ఆదేశాలతో సత్యసాయి జిల్లా అధికారులు దీపిక స్వగ్రామమైన మడకశిర నియోజకవర్గంలోని అమరాపురం మండలం హేమవతి పంచాయతీ పరిధిలోని తంబాలహట్టి తండా రోడ్డును పరిశీలించారు. హేమావతి నుంచి తంబలహెట్టి వరకూ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3.2 కోట్లు, గున్నేహళ్లి నుంచి తంబలహెట్టీ వరకూ 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేశారు. తర్వాత కలెక్టర్‌ పరిపాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

