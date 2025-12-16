ETV Bharat / state

వేదిక మీద విజ్ఞప్తి - సభ ముగిసేలోగా రోడ్డు మంజూరు చేసిన పవన్ కల్యాణ్

కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల ప్రదానంలో ఓ అభ్యర్థి చేసిన విజ్ఞప్తికి వెంటనే స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్ - నిమిషాల వ్యవధిలో రహదారి మంజూరు

Pawan_Kalyan_Sanctioned_Road
Pawan_Kalyan_Sanctioned_Road (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan Kalyan Sanctioned Road on Constable Request: కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల ప్రదానం సందర్భంగా ఓ అభ్యర్థి చేసిన విజ్ఞప్తికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వెంటనే స్పందించారు. విన్నపం విన్న నిమిషాల వ్యవధిలో రహదారి మంజూరు చేశారు. కానిస్టేబుల్​గా నియమితుడైన గిరిజన యువకుడు లాకే బాబూరావు తన సక్సెస్ స్టోరీ వివరించే క్రమంలో తన గ్రామానికి రోడ్డు వేయించమని సీఎం చంద్రబాబుని కోరారు. బాబూరావు కోరిక మేరకు అతని గ్రామానికి రోడ్డు వేసే బాధ్యతను వేదికపై ఉన్న పవన్ కల్యాణ్​కి చంద్రబాబు అప్పగించారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని జీకే వీధి మండలం దేవరపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని తెనుములబండ గ్రామానికి చెందిన బాబూరావు చెప్పిన వివరాల మేరకు పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తక్షణం రోడ్డు నిర్మాణానికి అవసరమైన అంచనాలు రూపొందించి, అనుమతులు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. పవన్ ఆదేశాలతో ఆఘమేఘాలపై కదిలిన యంత్రాంగం తెనుములబండ నుంచి ఎలుగురాతిబండ వరకు 2 కిలోమీటర్ల మేర రూ.2 కోట్లతో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి అంచనాలు సిద్ధం చేసి పవన్ కల్యాణ్​కు సమాచారం ఇచ్చారు. వాటిని ఆమోదించాలని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్​ను పవన్ ఆదేశించారు. ఆ మేరకు కలెక్టర్ పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చారు. వేదిక మీద రోడ్డు గురించి విజ్ఞప్తి చేయగా సభ ముగిసేలోగా రోడ్డు మంజూరు చేయటం విశేషం.

అడిగిన వెంటనే రోడ్డు మంజూరు: అదే విధంగా కొద్ది రోజుల క్రితం పవన్‌ కల్యాణ్‌ని కలిసిన సందర్బంగా అంధుల మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్ దీపిక తమ గ్రామానికి రోడ్డు లేదని మట్టిరోడ్డే దిక్కని, రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. సరైన రోడ్డు లేని కారణంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని తమ తాండా వాసులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని దీపిక పవన్‌ దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ రోడ్డు వేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో పవన్ ఆదేశాలతో సత్యసాయి జిల్లా అధికారులు దీపిక స్వగ్రామమైన మడకశిర నియోజకవర్గంలోని అమరాపురం మండలం హేమవతి పంచాయతీ పరిధిలోని తంబాలహట్టి తండా రోడ్డును పరిశీలించారు. హేమావతి నుంచి తంబలహెట్టి వరకూ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3.2 కోట్లు, గున్నేహళ్లి నుంచి తంబలహెట్టీ వరకూ 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేశారు. తర్వాత కలెక్టర్‌ పరిపాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

సొంత నిధులతో 25 కంప్యూటర్లు, లైబ్రరీ: పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని శ్రీ శారద జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీ తక్షణం నెరవేర్చారు. ఈ నెల 5న పాఠశాలలో జరిగిన మెగా టీచర్స్–పేరెంట్స్ మీటింగ్‌లో విద్యార్థుల కోరిక మేరకు తన సొంత నిధులతో చెప్పిన పది రోజులలోపే 25 కంప్యూటర్లు దానికి తగిన విధంగా ఫర్నిచర్ గదిని కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లాగా సుందరీకరణ చేశారు. అంతేకాకుండా అందుకు అవసరమైన పుస్తకాలతో కూడిన ఆధునిక లైబ్రరీ దానికి తగిన విధంగా ఫర్నిచర్ ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ లైబ్రరీ, కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌ను ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ కృష్ణ తేజ ,జిల్లా కలెక్టర్ కృతికాశుక్లలు ప్రారంభించి మాట ఇచ్చిన పది రోజుల్లోనే సొంత నిధులతో అమలు చేసి చూపించిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సేవలను కొనియాడారు. విద్యార్థుల అభ్యాసాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా చూపిన చొరవ ఆదర్శనీయమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పది రోజులలోపే తమ పాఠశాలలో సౌకర్యాలు కల్పించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కు, విద్యాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న మంత్రి లోకేశ్​కు విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ వంతు బాధ్యతగా మంచి ఫలితాలు సాధించేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమలో డ్రెయిన్ల సమస్యకు పరిష్కారం: పవన్​ కల్యాణ్

ప్రజల చేతిలో పల్లె రహదారుల సమాచారం: పవన్‌ కల్యాణ్‌

TAGGED:

CONSTABLE REQUEST TO PAWAN ON ROAD
CONSTABLE REQUEST TO PAWAN KALYAN
DEPUTY CM PAWAN KALYAN
రోడ్డు మంజూరు చేసిన పవన్ కల్యాణ్
PAWAN KALYAN SANCTIONED ROAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.