అడిగిన వెంటనే రోడ్డు మంజూరు - పవన్కు అంధుల క్రికెట్ కెప్టెన్ దీపిక కృతజ్ఞతలు
శుక్రవారం ఉదయం తమ గ్రామానికి రోడ్డు వేయించాలని పవన్ను కోరిన కెప్టెన్ దీపిక - సాయంత్రానికల్లా పరిపాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ - పవన్కల్యాణ్ సత్వర స్పందనపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన దీపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 7:12 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 8:48 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Road Sanction To Deepika Village : అడిగిన వెంటనే తమ ఊరికి రహదారి మంజూరు చేసిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్కు భారత మహిళా అంధుల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ దీపిక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. శుక్రవారం అంధుల క్రికెట్ జట్టు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ని కలిశారు. ఈ సందర్బంగా దీపిక తమ గ్రామానికి రోడ్డు లేదని మట్టిరోడ్డే దిక్కని, రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. సరైన రోడ్డు లేని కారణంగా సత్యసాయి జిల్లాలోని తమ తాండా వాసులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని దీపిక పవన్ దృష్టికి తెచ్చారు.
స్పందించిన పవన్కల్యాణ్ రోడ్డు వేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో సత్యసాయి జిల్లా అధికారులు దీపిక స్వగ్రామమైన మడకశిర నియోజకవర్గంలోని అమరాపురం మండలం హేమవతి పంచాయతీ పరిధిలోని తంబాలహట్టి తండా రోడ్డును పరిశీలించారు. హేమావతి నుంచి తంబలహెట్టి వరకూ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3.2 కోట్లు, గున్నేహళ్లి నుంచి తంబలహెట్టీ వరకూ 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేశారు. తర్వాత కలెక్టర్ శుక్రవారం సాయంత్రానికల్లా పరిపాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పవన్కల్యాణ్ సత్వర స్పందనపై దీపిక సంతోషం వ్యక్తం అంధుల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ దీపిక ఓ విడియో విడుదల చేశారు.
ఒక్కో క్రికెటర్కీ రూ.5 లక్షల చెక్ : ప్రపంచ కప్ సాధించిన భారత మహిళల అంధుల క్రికెట్ జట్టుతో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ నిన్న(శుక్రవారం) మంగళగిరిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో భేటీ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా మహిళా అంధ క్రికెటర్లు సాధించిన విజయం దేశానికే గర్వకారణమని పవన్ కొనియాడారు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన క్రికెటర్లను అభినందించిన పవన్ ఒక్కో క్రికెటర్కీ రూ.5 లక్షల చొప్పున చెక్ ప్రదానం చేశారు. అలాగే శిక్షకులకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున చెక్కులు అందించారు.
మహిళ క్రికెటర్లందరికీ పట్టు చీర, జ్ఞాపిక, కొండపల్లి బొమ్మలు, అరకు కాఫీతో కూడిన బహుమతులను అందించి సత్కరించారు. అంధ క్రికెటర్ల ప్రాక్టీస్ కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించాలని, అన్ని విధాలా అండగా నిలవాలని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు స్వయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా పవన్ హామీ ఇచ్చారు. మహిళా క్రికెటర్లు చెప్పిన అంశాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు.
విజ్ఞప్తిపై తక్షణమే చర్యలు : ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడాకారీణులు దీపిక, పాంగి కరుణా కుమారి ఉండటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జట్టు కెప్టెన్ దీపిక సత్యసాయి జిల్లాలోని తన స్వగ్రామం హేమావత్ పంచాయతీలోని తంబలహట్టి తండాకు రహదారి సౌకర్యం కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకి చెందిన క్రికెటర్ కరుణ కుమారికి చేసిన విజ్ఞప్తులపైనా తక్షణమే చర్యలు ప్రారంభించాలన్నారు. క్రికెటర్లతో పాటు శిక్షకులు, సహాయక సిబ్బంది ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు.
చరిత్ర సృష్టించిన అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టు : భారత అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టు నవంబరు 23న చరిత్ర సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. టీమిండియా జట్టు తొలి టీ20 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఫైనల్లో నేపాల్ను ఢీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 115 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 12 ఓవర్లలోనే మూడే వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత్
