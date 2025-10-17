ETV Bharat / state

వారి జీవితాల్లో మెరుగైన మార్పులు - మత్స్యసంపద పెంపునకు సలహాలు స్వీకరిస్తాం: పవన్‌ కల్యాణ్

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత సమస్యల పరిష్కారంపై పవన్‌ కల్యాణ్ సమీక్ష - శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు, కాకినాడ కలెక్టర్, ఎస్పీతో చర్చలు - 100 రోజుల ప్రణాళిక అమలుపై సమాలోచనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Pawan Kalyan Review on Uppada Coastal Area Problems: మత్స్యకారుల ఆందోళన నేపథ్యంలో సొంత నియోజకవర్గమైన పిఠాపురంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమయంలో కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గ్రామాల, మత్స్యకార సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించి వారి సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గ్రామాల మత్స్యకారుల జీవితాల్లో మెరుగైన మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు పవన్ కల్యాణ్ అధికార యంత్రాంగం, శాస్త్రవేత్తలతో చర్చించారు. క్యాంపు కార్యాలయంలో 100 రోజుల ప్రణాళిక అమలుపై పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి, మత్స్యశాఖ ఉన్నతాధికారులతో పాటు సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్, విశాఖ శాస్త్రవేత్తలతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

మత్స్యకారులలో చేపల వేట సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంపొందించేందుకు ఉన్న అవకాశాలు, మత్స్యకారులకు అదనపు ఆదాయం సముపార్జనకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో పవన్ కల్యాణ్ సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. కాకినాడ పర్యటన సందర్భంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గ్రామాల మత్స్యకారులు లేవనెత్తిన సమస్యల పరిష్కారానికి 100 రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యలు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఈ సమీక్షలో చర్చించారు. ఉప్పాడ తీర ప్రాంత మత్స్యకార గ్రామాల్లో సదుపాయాలు కల్పించడంతోపాటు వారి జీవనోపాధిని మెరుగుపర్చేందుకు ఉన్న అవకాశాలు అన్వేషించాలని సూచించారు.

ముఖ్యంగా చేపల వేటలో మెలకువలు నేర్పడం, నైపుణ్యం పెంచడంతోపాటు తగిన సౌకర్యాల కల్పనపైనా దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. వీటితోపాటు మత్స్య సంపదను పెంపొందించడం తదితర అంశాలపై విశాఖ సీఎంఎఫ్ఆర్ఐ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జోయ్ కె. కిజాకుడాన్ సలహాలు, సూచనలు తీసుకున్నారు. ఆయన సూచనలను అమలు చేసేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్​కు సూచించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ మైలవరపు కృష్ణ తేజ, మత్స్య శాఖ కమిషనర్ రామశంకర్ నాయక్, కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి, ఎస్పీ బిందు మాధవ్, పడా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ చైత్ర వర్షిణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

100 రోజుల సమయం ఇవ్వాలి: ఇటీవల ఉప్పాడలో పర్యటించిన పవన్ కల్యాణ్ ఉప్పాడ సీ ప్రొటెక్షన్‌ వాల్‌ను కచ్చితంగా నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇందుకు కేంద్రం సానుకూలంగా ఉందన్న పవన్‌ నిధుల విషయమై చర్చిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సముద్రంలో మత్స్య సంపదకు విఘాతం కలిగిస్తున్న పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, కాలుష్య నివారణకు ఓ ప్రణాళికతో వస్తానన్న ఆయన అందుకు తనకు 100 రోజుల సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. అదే సమయంలో పారిశ్రామికవేత్తలపైకి ఎగదోసే రాజకీయ నేతల వలలో పడొద్దని మత్స్యకారులకు పవన్‌ కల్యాణ్ సూచించారు.

