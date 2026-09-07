చిత్తూరు తాగునీటి కష్టాలకు చెక్ - రూ.2,370 కోట్లతో జలధార ప్రాజెక్టు పనులపై పవన్ దిశానిర్దేశం
తాగునీటి ఎద్దడి అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నీటి ప్రాజెక్టుల పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలు - పవన్ కల్యాణ్ పర్యవేక్షణలో వేగంగా కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టు పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 9:43 PM IST
Pawan Kalyan Review Meeting Over Chittoor Multi Village Scheme : తాగునీటి ఎద్దడి అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నీటి ప్రాజెక్టుల పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఏడాది చివరినాటికి పూర్తి చేయాల్సిన లక్ష్యాలను నెలలు, వారాల వారీగా విభజించుకుని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవాలన్నారు. తద్వారా పనుల్లో వేగం పెరిగి నిర్దేశిత గడువులోపు ప్రజలకు తాగునీటి సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. జల్ జీవన్ మిషన్ - అమరజీవి జలధారల కింద రూ. 2,370 కోట్లతో చేపట్టిన 'చిత్తూరు మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్' పనుల పురోగతిపై పవన్ సమీక్షించారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, పైప్లైన్ నిర్మాణం కోసం వివిధ శాఖల నుంచి పొందాల్సిన అనుమతులపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం: రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లెకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించాలన్న లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కేంద్ర నిధులు ఉపయోగించుకుని జల్జీవన్మిషన్ ద్వారా ప్రతీ ఒక్కరి దాహార్తి తీర్చాలనే సంకల్పాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అమరజీవి జలధార రూపంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అత్యంత నీటి ఎద్దడి కలిగిన ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి, 2024తో ముగిసిన జల్జీవన్మిషన్ గడువును 2028 వరకు పొడిగించారు. జల్జీవన్ మిషన్ 2.0 కింద దాదాపు రూ. 26,000 కోట్ల విలువ చేసే తాగునీటి ప్రాజెక్టులు ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు.
అందులో మొదటి విడతగా రూ. 7,910 కోట్లతో 5 జిల్లాల పరిధిలో చేపట్టిన 5 మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పథకాల్లో చిత్తూరు కూడా ఒకటి. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంత ప్రజలకు శాశ్వత తాగునీటి భద్రత కల్పించేందుకు జల్ జీవన్ మిషన్, అమరజీవి జలధార నిధులతో రూ. 2,370 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిష్ఠాత్మక తాగునీటి సరఫరా పనులు చేపట్టినట్ల సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పర్యవేక్షణలో ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. గండికోట, వెలిగల్లు జలాశయాలను నీటి వనరులుగా వినియోగిస్తూ అమలవుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 3 నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 18 మండలాల్లో ఉన్న 3,163 ఆవాసాలకు స్వచ్ఛమైన తాగు నీరు అందించనున్నారు. సుమారు 25 లక్షల మంది ప్రజలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు.
నాణ్యతా లోపాలు లేకుండా: చిత్తూరు మల్టీ విలేజ్ తాగునీటి పథకానికి సంబంధించి గండికోట వద్ద ఇంటేక్ వెల్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. నాలుగు రా వాటర్ సంపులు నిర్మించాల్సి ఉండగా, మూడింటి పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. గ్రౌండ్ లెవల్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం, గుర్రంకొండ వద్ద 75 మిలియన్ లీటర్ల సామర్థ్యంతో ఒక నీటి శుద్ధి కేంద్రం, వెలిగల్లు వద్ద 26 మిలియన్ లీటర్ల సామర్థ్యంతో మరో నీటి శుద్ధి కేంద్రం నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు 130 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ నిర్మాణం కూడా పూర్తయ్యింది. 7 నీటి సంపులు, 5 ఓవర్హెడ్ ట్యాంకులు, 14 గ్రౌండ్ లెవల్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల పనులు వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. జల్ జీవన్ మిషన్, అమరజీవి జలధార పనుల్లో నాణ్యతా లోపాలు లేకుండా చేపట్టాలని పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు సూచించారు.
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