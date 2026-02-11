ETV Bharat / state

ప్రతి నెల రూ.10 వేలు - అనాథ పిల్లలకు అండగా నిలచిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్

తల్లిదండ్రుల్లేని చిన్నారులకు భరోసాగా డిప్యూటీ సీఎం - ఆదుకోవాలని వీడియో పోస్ట్‌ చేసిన ఇద్దరు పిల్లలకు సాయం చేసిన పవన్, ప్రతి నెలా చెరో రూ.5 వేల చొప్పున రూ.10 వేలు అందించాలని ఆదేశాలు

DY CM Pawan Responds Orphaned Children
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 1:01 PM IST

Deputy CM Pawan Responds Orphaned Children in Pithapuram: డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​ ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎవరైనా సాయం చేయాలని తనను సోషల్​ మీడియా లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా సంప్రదించిన వారి సమస్యలపై వెంటనే స్పందిస్తున్నారు. ఇలా గతంలో ఎంతోమందికి సాయం అందించారు. అదేవిధంగా అనేక గ్రామాలకు రోడ్లు సైతం నిర్మించి సమస్యలు పరిష్కరించారు. తాజాగా తల్లిదండ్రులు లేరని, తమను ఆదుకోవాలని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా చిన్నారులు చేసిన విజ్ఞప్తి డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ను కదిలించింది. ఆదుకోవాలని వీడియో తీసి పోస్ట్‌ చేసిన వారికి నేరుగా బాధ్యత వహిస్తూ ఇద్దరు చిన్నారులకు ప్రతి నెలా చెరో రూ.5000 చొప్పున మొత్తంగా రూ.10,000ను ఇవ్వాలని అధికారులకు పవన్ ఆదేశించారు.

చెరొక రూ.5000 ఇవ్వాలని ఆదేశం: కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మండలం మాధవపురం గ్రామానికి చెందిన అక్కాతమ్ముళ్లు సత్య, చంటిలు రెండేళ్ల క్రితం తమ తండ్రిని కోల్పోయారు. రెండు నెలల క్రితం తమ తల్లి సైతం క్యాన్సర్​తో కన్నుమూసింది. దాంతో నిరాదరణకు గురైన తమను ఆదుకోవాలని ఫోన్​లో వీడియో తీసి దాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశారు. అనంతరం ఈ విషయం డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ దృష్టికి వెళ్లింది. అందుకు అనుగుణంగా పవన్​ స్పందించి ఇద్దరికీ ప్రతి నెలా చెరొక ఐదు వేలు చొప్పున మొత్తంగా 10 వేలను ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

వీరిలో కుమార్తె సత్య ఇంటర్ పూర్తి చేయగా, కుమారుడు చైతన్య 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ దృష్టికి ఈ విషయం చేరడంతో వ్యక్తిగతంగా సైతం డబ్బులను పంపిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా వీలైనంత త్వరగా ఇల్లు కట్టించి ఇద్దరి పిల్లలను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో నేర్పించాలని కలెక్టర్​కు బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ తాజాగా ఆదేశాలను జారీ చేయడం గమనార్హం.

గతంలోనూ: తాను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నటువంటి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఓ పక్క అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు పెట్టిస్తూనే మరోవైపు దాతృత్వ సేవలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అందిస్తున్నారు. గతంలో సైతం పవన్ ఆదేశాలతో నియోజకవర్గంలో మొత్తం 42 మంది అనాథ పిల్లలకు ప్రతి నెలా ఒక్కొక్కరికి రూ.5000 చొప్పున జనసేన కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి అందించారు. ఈ పిల్లలకు నగదు చెల్లింపులుగా డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో పవన్​కు వచ్చేటటువంటి తన జీతంలో నుంచి తీసి ఇవ్వడం గొప్ప విషయం. ఈ పరంపరలోనే మరో ఇద్దరు చిన్నారులకు అండగా ఉండటం పవన్ దాతృత్వ హృదయానికి నిదర్శనంగా పేర్కొనవచ్చు.

అంధ మహిళా క్రికెటర్లకు గృహోపకరణాలు: అంధుల మహిళా ప్రపంచ క్రికెట్‌ కప్‌ గెలిచిన జట్టు సభ్యులు దీపిక, కరుణకుమారి ఇళ్లకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ గృహోపకరణాలు పంపించారు. ఆ క్రికెట్‌ జట్టుతో పవన్ భేటీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఆ కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆయన దృష్టికి వచ్చాయి. దీంతో ఆ ఇద్దరు మహిళా క్రికెటర్లకు తక్షణమే గృహోపకరణాలు పంపాలని పవన్ నిర్ణయించారు. ఇందుకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్టీ నాయకుల ద్వారా వీటిని అక్కడికి పంపించారు.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తంబలహట్టి తండాలో జట్టు కెప్టెన్ దీపిక కుటుంబానికి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వంట్లమామిడిలో కరుణ కుమారి కుటుంబానికి వంట సామాగ్రి, టీవీ, టేబుల్‌ ఫ్యాను, మిక్సర్‌ గ్రైండర్, కుర్చీలు, చాపలు, స్టీల్‌ ప్లేట్లు, ప్రెషర్‌ కుక్కర్లు, ఎల్‌ఈడీ బల్బులు, ఇస్త్రీ పెట్టె, పాత్రలు, దుప్పట్లు, దిండులు, కుటుంబం మొత్తానికి నూతన వస్త్రాలు పంపించారు.

కేవలం నిర్ణీత సమయంలోనే ఈ వస్తువులు వారి వారి ఇళ్లకు ఇవి చేరుకున్నాయి. హిందూపురం అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ ఛైర్మన్‌ టీసీ.వరుణ్, జనసేన నాయకుడు పొదిలి బాబూరావు తదితరులు తంబలహట్టి తండాకు వెళ్లి ఈ వస్తు సామాగ్రిని దీపిక కుటుంబానికి అందించారు.

ఇచ్చిన మాట ప్రకారం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో ఇప్పటంలో జనసేన కార్యకర్తల ఇళ్లు కూల్చివేశారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు భూములు ఇచ్చారనే కక్షతో ఇలా చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. అప్పట్లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈ గ్రామంలో పర్యటించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ రావాలని ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన్ను కోరింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు ఇచ్చిన మాట మేరకు పవన్​కల్యాణ్​ గతేడాది డిసెంబర్​లో నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆమెను పవన్‌ ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. వృద్ధురాలికి రూ.50 వేలు, ఆమె మనవడి చదువుకు రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించారు. నాగేశ్వరమ్మ కుటుంబసభ్యులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఆమె మనవడి చదువు కోసం ప్రతి నెలా తన వేతనం నుంచి రూ.5 వేలు ఇవ్వాలని పవన్‌ నిర్ణయించారు. అలాగే మనవడికి ఉద్యోగం కావాలని అడగగా పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

నిమిషాల వ్యవధిలోనే : కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల ప్రదానం సందర్భంగా ఓ అభ్యర్థి చేసిన విజ్ఞప్తికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వెంటనే స్పందించారు. విన్నపం విన్న నిమిషాల వ్యవధిలో రహదారి మంజూరు చేశారు. కానిస్టేబుల్​గా నియమితుడైన గిరిజన యువకుడు లాకే బాబూరావు తన సక్సెస్ స్టోరీ వివరించే క్రమంలో తన గ్రామానికి రోడ్డు వేయించమని సీఎం చంద్రబాబుని కోరారు. బాబూరావు కోరిక మేరకు అతని గ్రామానికి రోడ్డు వేసే బాధ్యతను వేదికపై ఉన్న పవన్ కల్యాణ్​కి చంద్రబాబు అప్పగించారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని జీకే వీధి మండలం దేవరపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని తెనుములబండ గ్రామానికి చెందిన బాబూరావు చెప్పిన వివరాల మేరకు పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తక్షణం రోడ్డు నిర్మాణానికి అవసరమైన అంచనాలు రూపొందించి, అనుమతులు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. పవన్ ఆదేశాలతో ఆఘమేఘాలపై కదిలిన యంత్రాంగం తెనుములబండ నుంచి ఎలుగురాతిబండ వరకు 2 కిలోమీటర్ల మేర రూ.2 కోట్లతో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి అంచనాలు సిద్ధం చేసి పవన్ కల్యాణ్​కు సమాచారం ఇచ్చారు. వాటిని ఆమోదించాలని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్​ను పవన్ ఆదేశించారు. ఆ మేరకు కలెక్టర్ పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చారు. వేదిక మీద రోడ్డు గురించి విజ్ఞప్తి చేయగా సభ ముగిసేలోగా రోడ్డు మంజూరు చేయటం విశేషం.

రగ్గులు అందించిన పవన్​ : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని గిరిజనుల కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ వెయ్యి రగ్గులను పంపినట్లు జిల్లా జల యాజమాన్య సంస్థ పీడీ రామచంద్రరావు తెలిపారు. మక్కువ మండలంలో గతంలో పల్లె పండగ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పవన్‌కల్యాణ్‌ పలు గ్రామాల ప్రజలతో మాట్లాడి, వారి అవసరాలు తెలుసుకొని, ఆ మేరకు ప్రస్తుతం రగ్గులను పంపించారన్నారు. వీటిని సిరివర, బాగుజోల, చిలకమెండంగి, బండమెండంగి, డొయివర, తాడిపుట్టి గ్రామాల్లోని 222 కుటుంబాలకు పంపిణీ చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు.

ప్రత్యేక వాహనంలో మామిడి పండ్లు : జులై ఆరంభంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ అల్లూరి జిల్లాలోని గిరిజనులకు తన సొంత తోటలోని మామిడి పండ్లను రుచి చూడాలని పంపించారు. అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కురిడి గ్రామస్థులకు తానున్నానని పేర్కొంటూ, వారి కష్టసుఖాల్లో ఎల్లప్పుడూ తోడుంటానని భావించాలన్నారు. ఈ మేరకు తన మామిడి తోటలోని పండ్లను గ్రామానికి పంపించారు. తన తోటలో ఆర్గానిక్‌ పద్దతిలో పండించిన మామిడి పండ్లను గ్రామంలో పంపిణీ చేయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రత్యేక వాహనంలో మామిడి పండ్లను కురిడి గ్రామానికి తీసుకొచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయ సిబ్బంది, 230 ఇళ్లకు అరడజను చొప్పున మామిడి పండ్లను పంపిణీ చేసిన విషయం విదితమే. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్థులు మాట్లాడుతూ పవన్ కల్యాణ్​ను తమ పెద్ద కొడుకుగా భావిస్తున్నామని అన్నారు. పవన్ తమ కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారని కొనియాడారు.

