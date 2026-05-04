ETV Bharat / state

'పాలన నచ్చితే ప్రజలు మళ్లీ మళ్లీ గెలిపిస్తారు - లేదంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఓడిస్తారు' - ఎన్నికల ఫలితాలపై పవన్

ఎన్నికల్లో గెలిచిన పార్టీలకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ అభినందనలు - అసోం, పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ తన ప్రాభవాన్ని నిలుపుకుంది - పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీకి అభినందనలు తెలిపిన పవన్‌

Deputy CM Pawan Kalyan Reaction on Assembly Election Results
Deputy CM Pawan Kalyan Reaction on Assembly Election Results (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Reaction on Assembly Election Results : నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఎన్నికల ఫలితాలలో మరోసారి ఓటర్ల చైతన్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. పాలన నచ్చితే ప్రజలు మళ్లీ మళ్లీ గెలిపిస్తారని, నచ్చకపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఓడిస్తారనడానికి ఈ ఫలితాలే చక్కటి ఉదాహరణ అని పవన్ పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజలు ఈసారి మార్పును బలంగా కోరుకున్నారని పవన్ అన్నారు. అసోం, పుదుచ్చేరిలో తమ ప్రాభవాన్ని నిలబెట్టుకుని, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజల మనసును గెలుచుకున్న బీజేపీ విజయం వెనక ఆ పార్టీ అగ్రనాయకత్వం అకుంఠిత దీక్ష ఉందని కొనియాడారు.

డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్​తో పశ్చిమ బెంగాల్ సురక్షితం: పశ్చిమ బెంగాల్ వాసుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడంలో ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేసిన కృషి ఇప్పుడు ఫలితాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్దేశకత్వంలో రాష్ట్రంలో బీజేపీ పాలన ఉంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్​తోనే పశ్చిమ బెంగాల్ సురక్షితంగా, సుభిక్షంగా ఉంటుందన్న గట్టి విశ్వాసంతో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీకి పట్టం కట్టారన్నారు.

ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర మోదీ, అమిత్​ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్, బీజేపీ పశ్చిమ బెంగాల్ నేత సువేందు అధికారికి ఈ విజయంలో భాగస్వాములైన బీజేపీ నాయకత్వానికి పవన్ కల్యాణ్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.

అసోం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకువెళ్లి: అసోం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకువెళ్లి మరోమారు విజయాన్ని దక్కించుకున్న బీజేపీ నేత, అసోం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత్ బిశ్వశర్మకి, పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏ కూటమికి విజయాన్ని మళ్లీ అందించిన ఎన్.ఆర్. కాంగ్రెస్ నేత, ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామికి అభినందనలు తెలిపారు.

విజయ్​ని మనసారా అభినందిస్తున్నా: తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పును స్పష్టంగా కోరుకున్నారన్నారు. ఇక తమిళనాడులో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేకు మెజారిటీ స్థానాలను అందించి సింహభాగం ప్రజలు ఆయన వైపు మొగ్గు చూపారని పవన్‌ అన్నారు. పార్టీని స్థాపించిన అనతి కాలంలోనే గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన విజయ్‌ని మనసారా అభినందించారు. ఈ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ కూటమి పోరాటం బలమైనదేనన్నారు.

కేరళలో కూడా మార్పునే మెజారిటీ ఓటర్లు కోరుకున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచి గెలిచిన యూడీఎఫ్ నాయకత్వానికి, నాయకులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల పోరాటంలో నిలిచి గెలిచిన విజేతలందరికీ పవన్‌ కల్యాణ్ పేరు పేరున శుభాభినందనలు తెలిపారు.

ఎన్డీఏ విజయం - మోదీ నాయకత్వంపై విశ్వాసానికి ప్రతిబింబం: సీఎం చంద్రబాబు

బంగాల్​లో బీజేపీ చరిత్ర- 'దేశమంతా మోదీ మయం'- 21కి చేరిన ఎన్​డీఏ పాలిత రాష్ట్రాలు

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
DEPUTY CM PAWAN KALYAN
PAWAN REACTION ON ASSEMBLY RESULTS
PAWAN CONGRATULATES TO TVK VIJAY
DEPUTY CM PAWAN ON NDA VICTORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.