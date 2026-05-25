మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చే నదులను చంపవద్దు - 6 నెలల్లో మార్పు కనిపించాలి : పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి, కృష్ణా నదులను రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న పవన్ కల్యాణ్ - నదుల రక్షణకు ఇవాళ్టి నుంచే యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని ఆదేశం - అధికారుల సమీక్షలో పవన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Published : May 25, 2026 at 1:41 PM IST

Pawan Kalyan Rajamahendravaram Tour and Review Meeting : గోదావరి నదిలో కాలుష్యం పెరగడంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నదిలో ఎట్టి పరిస్ధితుల్లోనూ కలుషిత నీటిని కలవకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఆరు నెలల్లోపు గోదావరి నది కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి గోదావరికి వెళ్లి మురికి నీటి లో పుణ్య స్నానాలు చేశామని ప్రజలు అనుకునేలా చేయవద్దని సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి పది కోట్ల మంది భక్తులు పుణ్య స్థానాలకు గోదావరి తీరానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అందుకు తగ్గట్లుగా కాలుష్య రహిత పుష్కరాలు జరిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పుష్కరాల పనులు, ఏర్పాట్లపై ఉప ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కుంభమేళా తరహాలో పుష్కరాలు జరిపాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుండగా అందుకు తగ్గట్లుగా అధికార యంత్రాంగంలో సన్నద్దత లేదని అన్నారు. పుష్కరాల పనుల్లో నాణ్యత తో చేయాలని సమీపానికి రాగానే హడావుడిగా నాసిరకంగా పనులు చేస్తూ నిర్మాణాలు కడితే ప్రజల ప్రాణాలు పోతాయని అధికార యంత్రాంగం ఈ తప్పులు చేయవద్దని ఆదేశించారు.

కాలుష్య రహితంగా గోదావరి మహా పుష్కరాలను జరిపేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్షించారు. గోదావరి తీరంలో పంటులో ప్రయాణించి ఘాట్ల వద్ద పరిస్ధితిని ప్రత్యేక్షంగా చూసిన పవన్ కల్యాణ్ తాను గమనించిన అంశాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాజమహేంద్ర వరంలోని కార్పోరేషన్ కార్యాలయంలో జరిగిన భేటికీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని కూటమి ప్రజా ప్రతినిధులు, కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి, ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు, క్లీన్ కృష్ణా, గోదావరి మిషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఉప ముఖ్యమంత్రి వాటిపై దిశానిర్దేశం : తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో గోదావరి నది కాలుష్యానికి కారణాలపై తొలుత ఆరా తీసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి గోదావరి నదిలో. ఎక్కడెక్కడ కలుషిత నీరు కలుస్తుందని గుర్తించారో చెప్పాలని కోరారు.అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధుల నుంచి సమగ్ర వివరాలు తీసుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి వాటిపై దిశానిర్దేశం చేశారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నదుల్లో కలుపవద్దని ఆదేశించారు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు వెంటన తగిన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు. క్లీన్ కృష్ణా, గోదావరి మిషన్​కు పనితీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్ పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలు నేరుగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోసాగునీటి కాలువల్లో, గోదారిలో కలవకూడదని ఈ దిశగా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

మురుగు నీటిని కచ్చితంగా శుద్ది చేశాకే నదులు, కాలువల్లో కలపేలా చూడాలన్నారు. తొలుత మురుగు నీరు హాట్ స్పాట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించాలని, కలెక్టర్లు వెంటనే కాలుష్య నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. చాలా పంచాయతీల్లో మురుగు నీటి శుద్ది చేయడం లేదని, మురుగునీటిని నేరుగా పంట కాలువల్లో కలిపేస్తున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నదిలో, తాగే నీళ్లలో మురుగును వదలి వేయడం వల్ల జీవనదులు కాలుష్య కాసారాలుగా మారుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. వెంటనే నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరిని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వచ్చమైన నీటిని కలుషితం చేయడం సరికాదన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు.

దాహం తీర్చుతూ, మనకు జీవితాన్ని ఇస్తూ : రాష్ట్రంలో గోదావరి, కృష్ణా నదులు కలుషితమవుతున్నాయని నివేదికలు ఉన్నాయన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వీటికి మూల కారణాలు అన్వేషించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని క్లీన్ కృష్ణా, గోదావరి కెనాల్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ కు ఆదేశించారు. మనకు ప్రాణం పోసే జీవనదులను చంపేసుకోవద్దని సూచించారు. దాహం తీర్చుతూ, మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చే గోదావరి కృష్ణా నదులను చంపవద్దు, రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. వచ్చే 6 నెలల్లో నదుల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపించాలని ఈ మేరకు చర్యలుతీసుకోవాలన్నారు. జీవనదులు స్వచ్చంగా ఉంచేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

ఇవాల్టి నుంచే యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు ప్రారంభించాలన్నారు. గోదావరి, కృష్ణా నదులు కాలుష్య రహితంగా చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి పరిశ్రమలు రావడం చాలా ముఖ్యమని, పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తామని పరిశ్రమలు సైతం కాలుష్య నివారణపై బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఆక్వా సాగుతో వచ్చే వ్యర్థాలతో నదులు, కాలువలు కలుషితం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఆశించిన రీతిలో పుష్కర పనులు జరగడం లేదన్న పవన్ కల్యాణ్ ఉత్తర ప్రదేశ్​లో కుంభమేళా తరహాలో ఏర్పాట్లు లేవని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

రూ.8,600 కోట్లు ప్రతిపాదన : పుష్కరాల కోసం 6 జిల్లాల్లో కలిసి రూ.8,600 కోట్లు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు ఏడాదిలోనే 7363 పనులు ఎలా పూర్తి చేయగలుగుతారని కలెక్టర్ ను పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నించారు. ఇప్పటి వరకు పనులకు డీపీఆర్ లు, ప్లాన్ లు పూర్తి స్థాయిలో లేవన్న ఆయన పుష్కరాలు సమీపానికి రాగానే హడావుడిగా నాసిరకంగా పనులు చేస్తూ నిర్మాణాలు కడితే ప్రజల ప్రాణాలు పోతాయని హెచ్చరించారు. పుష్కరాలకు అధికారుల్లో ఆనుకున్నట్లుగా సన్నద్దత లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గోదావరికి వెళ్లి మురికి నీటిలో పుణ్య స్నానాలు చేశామని ప్రజలు అనుకునేలా చేయవద్దని సూచించారు. పుష్కరాలకు వచ్చే 10 కోట్ల మందికి ప్లాస్టిక్ స్థానంలో బయో డీగ్రేడబుల్ ప్రాడక్ట్స్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని, ముందుగా అవగాహన కల్పించాలని నిర్దేశించారు.

ఈ సందర్భంగా పారిశ్రామిక వేత్తలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన పవన్ కల్యాణ్ కాలుష్యానికి కారణాలు, నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు. ఆంధ్ర, డెల్టా పేపర్ మిల్లులు సహా ఆక్వా పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే కాలుష్యాన్ని నివారణకు సత్వరం చర్యలుతీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

