తెలంగాణలో జనసేన ఉంటుంది - మేం పోటీచేసి తీరతాం: పవన్‌ కల్యాణ్‌

నేను ఇప్పటివరకు ఒక్క తెలంగాణ నాయకుడినీ ఒక్క మాట అనలేదన్న పవన్‌ - రెచ్చగొట్టడం ఇష్టం లేదు, ఎన్నోసార్లు తగ్గి ఉన్నానని స్పష్టం - విశ్లేషకుడి వ్యాఖ్యల వల్ల గొడవ మొదలైందని వెల్లడి

Deputy CM Pawan Kalyan Press Meet (ETV Bharat)
Published : June 2, 2026 at 5:07 PM IST

Deputy CM Pawan Kalyan Press Meet About Telangana Politics : నేను ఇప్పటివరకు ఒక్క తెలంగాణ నాయకుడిని కూడా ఒక్క మాట అనలేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ అన్నారు. నాకు రెచ్చగొట్టడం ఇష్టం లేదు, అందుకే ఎన్నోసార్లు తగ్గి ఉన్నానని పవన్‌ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతివ్వకపోవడంతో ఆయన నివాసంలో ప్రెస్​మీట్​ను నిర్వహించారు.

విశ్లేషకుడి వ్యాఖ్యలతో గొడవ మొదలు: ఈ సందర్భంగా పవన్ మాట్లాడుతూ ఒక విశ్లేషకుడి వ్యాఖ్యల వల్ల గొడవ మొదలైందన్నారు. ఆ విశ్లేషకుడిపై కేసులు పెట్టిన విషయం మొదట్లో నాకు తెలియదన్నారు. నాకు తెలిశాక కేసులు పెట్టవద్దు, వదిలేయమని మా కార్యకర్తలకు చెప్పానన్నారు. ఆ తర్వాత ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి నన్ను తిట్టారని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ కోరుకున్న చెన్నారెడ్డి వల్లే సినీ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్‌ వచ్చిందని పవన్‌ గుర్తు చేశారు.

తెలంగాణలో మేం పోటీచేసి తీరతాం: తెలంగాణలో జనసేన ఉంటుంది, మేం పోటీచేసి తీరతామని పవన్‌ కల్యాణ్‌ సగర్వంగా ప్రకటించారు. తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగమన్నారు. తెలంగాణలో నేనే తిరుగుతానని పవన్‌ కల్యాణ్‌ పేర్కొన్నారు. దశాబ్దాల బెదిరింపులకు చరమగీతం పలుకుతామన్నారు. ప్రతి అన్యాయాన్నీ ఎదుర్కొంటామని ఈ సందర్భంగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

దశాబ్దాల బెదిరింపులకు చరమగీతం పలుకుతామన్నారు. ప్రతి అన్యాయాన్నీ ఎదుర్కొంటామని పవన్‌ కల్యాణ్‌ తేల్చి చెప్పారు. తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన వాళ్లు పదవుల్లో కూర్చున్నారన్నారు. తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన వాళ్లు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారన్నారు. 12 ఏళ్లుగా కిక్కురుమనకుండా కూర్చున్నానన్న పవన్‌, ఇది భారతదేశం అనుకున్నారా? పాకిస్థాన్‌, పాలస్తీనా అనుకున్నారా? అంటూ పవన్‌ ప్రశ్నించారు. ఇది నాదేశం నేను ఎక్కడైనా అడుగుపెడతానని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎలుగెత్తి చాటారు. రాహుల్‌, ప్రియాంక దక్షిణాదిలో ఎక్కడైనా పోటీ చేయవచ్చు, ఇందిరాగాంధీ మెదక్‌లో, పీవీ నంద్యాలలో పోటీ చేశారని పవన్‌ గుర్తు చేశారు.

నాపై మొదటి కేసు తెలంగాణలోనే: వైఎస్‌ బతికి ఉన్నప్పుడు మీ గొంతులన్నీ ఏమయ్యాయని పవన్‌ ప్రశ్నించారు. నాపై మొదటి కేసు తెలంగాణలోనే నమోదైందని పవన్‌ కల్యాణ్‌ గుర్తు చేశారు. మమ్మల్ని భయపెట్టాలని చూస్తే భయపడేవాళ్లం కాదన్నారు. తెలంగాణలో ఎలా తిరుగుతావని కొందరు కాంగ్రెస్‌ నేతలు బెదిరిస్తున్నారన్నారు. వైఎస్‌ బతికి ఉన్నప్పుడు ఇదే కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఊడిగం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు వ్యతిరేకమని వైఎస్‌ చెప్పినా సరే కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనకే ఊడిగం చేశారన్నారు.

కేసీఆర్‌ ఏపీలో బీఆర్‌ఎస్‌ శాఖ పెట్టినప్పుడు స్వాగతించానన్నారు. జనసేన మాజీ నేతలను బీఆర్‌ఎస్‌లోకి తీసుకున్నా స్వాగతించానని పవన్‌ వెల్లడించారు. కేవలం 2 వేల మందితో సభ పెట్టుకుంటాం అంటే అనుమతి ఇవ్వరా అంటూ పవన్‌ కల్యాణ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. విశ్లేషకులు ఇష్టానుసారం మాట్లాడినా మా అభిప్రాయం చెప్పకూడదా అంటూ పవన్‌ పేర్కొన్నారు.

ప్రాంతీయ వాదమే కాంగ్రెస్‌ వాదమా?:పవన్ ప్రాంతీయ వాదమే కాంగ్రెస్‌ వాదమా అంటూ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఒక పద్ధతి అంటూ ఉందా? అన్నారు. జాతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ వాదం గురించి మాట్లాడవచ్చా? అని తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాలంటే పాస్‌పోర్టు తీసుకుని వెళ్లాలా అని చురకలంటించారు. పాశం యాదగిరి వంటి వారు కూడా నన్ను తిడితే బాధ పడ్డానని పవన్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే ఇంట్లో పాశం యాదగిరితో గతంలో చాలాసార్లు చర్చించానన్నారు.

మీరు భయపెట్టే కొద్దీ మా గుండె మరింత గట్టిపడుతుందన్నారు. తెలంగాణ నేల నేర్పించిన విలువలనే పార్టీ సిద్ధాంతాలుగా పెట్టుకున్నాన్నారు. ప్రాంతీయత పేరుతో జాతీయవాదాన్ని బలహీనపరిస్తే జనసేన ఒప్పుకోదని తెగ్గేసి చెప్పారు. ప్రాంతీయవాదాన్ని తీసుకొస్తే దేశ సుస్థిరత దెబ్బతింటుందన్నారు. ఉగ్రవాదం కంటే ప్రాంతీయవాదం హానికరమని పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలంగాణ నేతలకు హితవు పలికారు.

సీపీఎం, ఎంఐఎం తెలంగాణను వ్యతిరేకించాయి:పవన్ తెలంగాణ ఏర్పాటును సీపీఎం, ఎంఐఎం వ్యతిరేకించాయన్నారు. సీపీఎం, ఎంఐఎంను మీరెందుకు ప్రశ్నించరన్నారు. జనసేనను మాత్రం ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారన్నారు. నేను ప్రెస్‌మీట్‌ పెడితే శాంతిభద్రతల సమస్య అవుతుందా? అంటూ పవన్‌ ప్రశ్నించారు. మళ్లీ గడీల పాలన తీసుకువస్తారా? అన్నారు. చనిపోయేందుకు సిద్ధపడే పార్టీ పెట్టానన్నారు. వైఎస్‌ బతికి ఉన్నప్పుడు లేవని గొంతులు ఇప్పుడు లేస్తున్నాయన్నారు.

