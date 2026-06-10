ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావన సరికాదు: పవన్ కల్యాణ్
యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు నక్సలైట్గా మారాలని అనుకున్నా - అయితే మా అన్నయ్య, నన్ను నిర్మాణాత్మకమైన మార్గం వైపు నడిపించారు - దిల్లీలో నిర్వహించిన ఓ పాడ్కాస్ట్లో పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:25 PM IST
Pawan First Podcast Interview : ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావన సరికాదని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఈ భావన పెరిగితే దేశానికి ప్రమాదకరమని చెప్పారు. సమస్యలుంటే ఎక్కడైనా వాటిపై మాట్లాడొచ్చని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నవారు ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాలంటూ మాట్లాడరాదని హితవు పలికారు. విభజన వాదం దేశానికి మంచిది కాదన్నారు. 570కు పైగా సంస్థానాలను కష్టపడి విలీనం చేస్తే దేశం ఇలా ఉందని గుర్తు చేశారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన ఓ పాడ్కాస్ట్లో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని మాట్లాడారు.
తాను హైదరాబాద్ రాకూడదని కొందరు నాయకులు అన్నారని పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. అలా అయితే దక్షిణాదితో రాహుల్ గాంధీకి సంబంధం లేదని చెప్పాల్సి ఉంటుందన్నారు. తాను యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు నక్సలైట్గా మారాలని అనుకున్నట్లు చెప్పారు. కానీ అన్నయ్య, తనను నిర్మాణాత్మకమైన మార్గం వైపు నడిపించినట్లు తెలిపారు. రాజకీయాలు మారడంతో పాటు ప్రాంతీయ వివక్ష, విధ్వంసకర ధోరణి ఉండరాదని యువత కోరుకుంటోందని చెప్పారు. చెప్పే మాటల్లో అర్థం, హేతుబద్ధత ఉండే నేతలే వారికి కావాలని పేర్కొన్నారు. తమ సమస్యలు తెలుసుకొని, పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు.
Pawan kalyan on Telangana Polls : 'తెలంగాణలో పోటీ చేయాలని మా పార్టీ నాయకులు కోరారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నా. నేనెప్పుడు, ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఇతర వ్యక్తులు చెప్పలేరు. ఈ దేశం నాది ఎక్కడికైనా వెళ్లవచ్చనే ఉద్దేశంతోనే జాగీర్ అనే పదం వాడాను. తమిళనాడు, కర్ణాటకలోనూ చాలామంది తెలుగువాళ్లు ఉన్నారు. రాష్ట్ర విభజనకు నేనెప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదు చేసిన తీరునే వ్యతిరేకించా. విభజన విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సరిగా వ్యవహరించలేదని' పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు.
తెలంగాణలో కొందరు వ్యక్తులు కావాలనే తనపై వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పవన్ కల్యాణ్ విమర్శించారు. హైదరాబాద్లో తాను దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ దేశంలో ఎవరు, ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, ప్రచారం చేయవచ్చని తెలిపారు. ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం కావాలన్నారు. ఎక్కువ నిధులు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్రాలు కోరడం సహజమని వివరించారు. నవతరం ఆశలు, ఆకాంక్షలు, లక్ష్యాలు మారుతున్నాయని వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియా ప్రచారం వల్లే కాక్రోచ్ పార్టీకి మద్దతు పెరుగుతోందని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు.
అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించకుండా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారు: పవన్