కోస్తా తీరంలో 'గ్రీన్ బెల్ట్' - వృక్ష సంపదను ప్రతి ఒక్కరూ రక్షించాలి: పవన్కల్యాణ్
సచివాలయంలో అటవీ శాఖ అధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష - తీర ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ సమతుల్యతే లక్ష్యంగా సర్కార్ అడుగులు - గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సామాజిక అడవుల పెంపకంపై ప్రత్యేక దృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 2:18 PM IST
AP Coastal Green Belt : రాష్ట్రంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. తీర ప్రాంతాల్లో అటవీ సంపదను పెంచేందుకు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమరావతి సచివాలయంలో అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో గ్రీన్ బెల్ట్ (హరిత వలయం) ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నిర్వహించిన ఈ కీలక సమీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కోస్తా తీరంలో 'గ్రీన్ బెల్ట్' ఏర్పాటు : రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీరం ఉంది. సముద్ర తీర ప్రాంతాలను ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి కాపాడటం ఎంతో ముఖ్యం. తుపాన్లు, ఇతర విపత్తుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి తీరం వెంబడి గ్రీన్ బెల్ట్ ఎంతో అవసరం. అందుకే తీర ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. అక్కడ హరిత వలయాలను (గ్రీన్ బెల్ట్స్) భారీగా విస్తరించాలని అధికారులకు సూచించారు. సముద్ర తీరంలో వృక్ష సంపదను రక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉందన్నారు.
'సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలి' : గ్రీన్ బెల్ట్ అభివృద్ధి అనేది కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకూడదని ఉప ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. దీనికోసం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలని అధికారులకు సూచించారు. తీర ప్రాంత వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మొక్కలు నాటాలని అధికారులతో చర్చించారు. ఈ గ్రీన్ బెల్ట్ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక 'సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక' (యాక్షన్ ప్లాన్)ను వెంటనే రూపొందించాలని ఆదేశించారు. పర్యావరణ సమతుల్యత సాధించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రణాళిక ఉండాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.
పల్లెల్లో 'సామాజిక అడవుల' పెంపకం : రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణం పెంచడంలో సామాజిక అడవుల (సోషల్ ఫారెస్ట్రీ) పాత్ర ఎంతో కీలకం. సామాజిక అడవుల పెంపకానికి తీసుకోవాల్సిన కచ్చితమైన చర్యలపై ఈ ఉన్నత స్థాయి భేటీలో చర్చించారు. ఈ సోషల్ ఫారెస్ట్రీ కార్యక్రమాలను కేవలం పట్టణాలకే పరిమితం చేయకూడదన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ను మరింతగా విస్తరించాలని అధికారులకు సూచించారు. పల్లెల్లోని ఖాళీ స్థలాలు, రహదారుల పక్కన విరివిగా మొక్కలు నాటేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంతో అవసరం : ప్రభుత్వం ఎన్ని గొప్ప కార్యక్రమాలు చేపట్టినా ప్రజల సహకారం లేనిదే అవి విజయవంతం కావని, ఈ వాస్తవాన్ని పవన్ కల్యాణ్ సమీక్షలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రజల భాగస్వామ్యం మరింతగా పెంచే దిశగా అధికారులతో ఆయన చర్చించారు. చెట్ల పెంపకం, తీరప్రాంత అటవీ సంరక్షణపై ప్రజల్లో విస్తృతమైన అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరినీ ఈ హరిత యజ్ఞంలో భాగస్వాములను చేసేలా అధికారులు నిరంతరం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
సమీక్షలో పాల్గొన్న ఉన్నతాధికారులు : అటవీ సంపద పెంపు, తీర ప్రాంతాల్లో వృక్ష సంపద అభివృద్ధిపై జరిగిన ఈ సమాలోచనలు అత్యంత ఫలవంతమయ్యాయి. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పలువురు కీలక ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వి. వినయ్ చంద్ ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు అటవీ దళాల ప్రధాన అధిపతి పి.వి. చలపతిరావు పాల్గొన్నారు. అలాగే సీసీఎఫ్ బీఎన్ఎం మూర్తి, సీసీఎఫ్ ఎన్. నాగేశ్వరరావు హాజరయ్యారు. అటవీశాఖ సలహాదారు పి. మల్లికార్జునరావు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఈ భేటీలో పాలుపంచుకున్నారు. మొత్తంగా కోస్తా ప్రాంతాల్లో హరితాభివృద్ధి, పర్యావరణ సమతుల్యత లక్ష్యంగా రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టనుంది.
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