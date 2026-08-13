ఏనుగుల వల్ల జరిగే మానవ మరణాలను 70 శాతం వరకు తగ్గించగలిగాం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్
విశాఖలో ప్రపంచ ఏనుగుల దినోత్సవ జాతీయ వేడుకలు - ర్యాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్లో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - జనావాసాలకు ఏనుగుల వల్ల ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై దృష్టి సారించామన్న పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:01 PM IST
World Elephant Day Celebrations in Visakhapatnam : దేశ వారసత్వం, జీవవైవిధ్యానికి ప్రతీకలుగా నిలిచే ఏనుగుల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖ రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్లో ప్రపంచ ఏనుగుల దినోత్సవ వేడుకల్లో కేంద్రమంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్తో కలిసి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. ఏనుగుల పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏనుగుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. 2014 నుంచి ఏనుగుల రిజర్వుల సంఖ్య 26 నుంచి 33కు పెరిగిందని గుర్తుచేశారు. వన్యప్రాణుల రక్షణలో భాగంగా 150 ఏనుగుల కారిడార్లు గుర్తించి, వాటికి రక్షణ కల్పించినట్లు వెల్లడించారు.
ఏనుగుల వల్ల ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై దృష్టి సారించాం: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం 132 నుంచి 142 అడవి ఏనుగులు ఉన్నట్లు లెక్కతేలిందని పవన్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా చిత్తూరు, మన్యం పార్వతీపురం జిల్లాల్లో మానవ-ఏనుగు సంఘర్షణను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో కలిసి చర్యలు చేపట్టామని స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా కర్ణాటక నుంచి నాలుగు కుంకీలను తీసుకువచ్చి, ముసలివాగులో ప్రత్యేక శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ కుంకీల సహాయంతో ఇప్పటివరకు 50కి పైగా సంఘర్షణ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు నిర్వహించామని, దీనివల్ల ఏనుగుల వల్ల జరిగే మానవ మరణాలను 70 శాతం వరకు తగ్గించగలిగామన్నారు.
A HISTORIC FIRST FOR ANDHRA PRADESH!— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) August 13, 2026
A celebration of our magnificent elephants, a national call for wildlife conservation, and a proud moment for Andhra Pradesh.
For the first time, Andhra Pradesh is hosting the national-level World Elephant Day celebrations, bringing together… pic.twitter.com/lM9QRt9gEx
జనావాసాలకు ఏనుగుల వల్ల ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై దృష్టి సారించాం. కర్ణాటకతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని 4 కుంకీ ఏనుగులు తీసుకుని రాగలిగాం. కుంకీ ఏనుగులు 15 ఆపరేషన్లలో పాల్గొన్నాయి. 70 శాతం పంట, ప్రాణ నష్టాన్ని నివారించడంలో విజయవంతం అయ్యాయి. పార్వతీపురం మన్యంలో కుంకెలకు శిక్షణ ఇస్తున్నాం. 100 ప్రత్యేక వాహనాలను వన్యప్రాణుల రక్షణ కోసం కేటాయించాం. వీటిలో రాపిడ్ రెస్పాన్స్ వాహనాలు, అంబులెన్సు లు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు 200 వన్యప్రాణులను రక్షించడంలో సహకరించాయి. వన్యప్రాణుల కదలికలపై నిర్ధిష్టమైన సమాచరం ఇచ్చే వ్యవస్థ సిద్ధంగా ఉంది. - పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
30కు పైగా ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించాం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "హనుమాన్" కార్యక్రమంలో భాగంగా ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ వాహనాలు పాటు 7 వన్యప్రాణుల అంబులెన్స్లను అందుబాటులోకి తెచ్చామని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. వీటిద్వారా ఇప్పటివరకు 200కు పైగా వన్యప్రాణులను రక్షించగా, 30కు పైగా ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించినట్లు పేర్కొన్నారు.
వన్యప్రాణుల సంరక్షణను ప్రభుత్వ బాధ్యతగానే కాకుండా, ప్రజల సహకారంతో ఉద్యమంగా మారాలని పవన్ ఆకాంక్షించారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 21 వేల పాఠశాలలకు చెందిన 20 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు పెయింటింగ్ పోటీలు, అవగాహన సదస్సులు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం ఎంతో హర్షణీయమని కొనియాడారు.
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