అటవీ శాఖను ఆదాయార్జన శాఖగా తయారు చేయాలి : పవన్ కల్యాణ్
అడవుల ఆక్రమణలకు పాల్పడిన వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించమన్న పవన్ - రాష్ట్ర స్థాయి అటవీ అధికారుల వర్క్ షాప్లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మంత్రి పవన్ కల్యాణ్
Published : October 24, 2025 at 10:17 PM IST
Pawan Kalyan Participated in State Level Forest Officers Workshop : అడవులు జాతి సంపద, ప్రతి అంగుళం అమూల్యమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. అడవుల ఆక్రమణలకు పాల్పడిన వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించమని స్పష్టం చేశారు. శేషాచలం అడవుల్లో ఎర్రచందనం విత్తనాలు చల్లించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలన్నారు. దేశ అవసరాలకు తగిన కలప రాష్ట్రం నుంచి అందిద్దామని పిలుపునిచ్చారు. ఎకో టూరిజం ప్రోత్సాహంతో గిరిజన యువతకు ఉపాధి లభిస్తుందని వెల్లడించారు.
అటవీ శాఖను ఆదాయార్జన శాఖగా తయారు చేయాలన్నారు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ రాష్ట్రానికి వరం కావాలని తెలిపారు. అటవీ శాఖ సిబ్బంది భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్ర స్థాయి అటవీ అధికారుల వర్క్ షాప్లో ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. అడవుల సంరక్షణ, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రచార పోస్టర్లను అధికారులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు. ఎన్ఐఆర్డీలోని నక్షత్ర వనాన్ని పరిశీలించి ప్రతి మొక్క వివరాలను ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జమ్మి చెట్టును నాటారు.
" అటవీ చట్టాల ద్వారా రాష్ట్రంలో సుమారు 4 లక్షల ఎకరాల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ భూములను గిరిజనులకు ఇచ్చారు. గిరిజనుల జీవనాధారం పోకుండా అడవులను కాపాడుకావాలి. అందుకే కూటమి ప్రభుత్వం ఎకో టూరిజంని ప్రవేశపెట్టింది. అడవుల్లో ఎన్నో అందమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వీటి గురించి సాధారణ ప్రజలకు తెలియదు. ఈ ఎకో టూరిజం ద్వారా ప్రజలను, ప్రకృతిని అనుసంధానం చేయొచ్చు. దీని ద్వారా గిరిజనులకు ఏ విధంగా ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయి అనేది తెలియజేయాలి." - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
వన్యప్రాణి బోర్డు స్టాండింగ్ కమిటీ సమవేశం : అయితే నిన్న(గురువారం) మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్ అధ్యక్షతన రాష్ట్ర వన్యప్రాణి బోర్డు స్టాండింగ్ కమిటీ సమవేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలు జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి అటవీ భూములతోపాటు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్, టైగర్ జోన్ పరిధిలోని భూములు సేకరించాల్సి ఉందని అధికారులు వివరించారు. రాష్ట్రంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు తీసుకోవాల్సిన అటవీ అనుమతులు, ఉత్తరాంధ్రలో మనుషులు, జంతువుల మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణలను తగ్గించే చర్యలపై చర్చించారు.
ఈనెల 29న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన జాతీయ వన్యప్రాణి బోర్డు స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశానికి అవసరమైన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో అటవీశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.ఎం.నాయక్, పీసీసీఎఫ్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ పి.వి.చలపతిరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశానికి ప్రతిపాదనలివి :
- బద్వేల్- నెల్లూరు మధ్య 67వ నంబరు జాతీయ రహదారి కోసం 34.67 హెక్టార్ల అటవీ భూమి అవసరం. ఈ ప్రాంతం ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్లో ఉన్నందున ఈ భూముల బదిలీ అనుమతికి వినతి.
- బెంగళూరు- కడప- విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ కారిడార్ కోసం నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వు ఫారెస్ట్తో పాటు, శ్రీవెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్కు నుంచి 40.86 హెక్టార్ల భూమి బదిలీకి అనుమతుల కోసం నివేదిక.
- రాష్ట్రంలో అరుదుగా కనిపించే కీటకమైన తిరుమలలోని లిమ్నియేసి బ్లూ టైగర్ సీతాకోక చిలుకను రాష్ట్ర సీతాకోక చిలుకగా గుర్తించాలని ప్రతిపాదన.
