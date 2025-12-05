ETV Bharat / state

చదువే బలమైన ఆయుధం - లక్షలాది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి విద్యకు మాత్రమే ఉంది : పవన్‌ కల్యాణ్

చిలకలూరిపేటలో మెగా పీటీఎంలో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన ఆత్మరక్షణ విద్యలను తిలకించిన పవన్‌

Pawan Kalyan Participated in Mega Parent Teacher Meeting
Pawan Kalyan Participated in Mega Parent Teacher Meeting (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 3:56 PM IST

Pawan Kalyan Participated in Mega Parent Teacher Meeting : నేటితరం విద్యార్థుల ఆలోచనలు, ప్రవర్తనే మన దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తాయని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ప్రతి విద్యార్థిలోనూ నిగూఢమైన శక్తి దాగి ఉంటుందని దాన్ని వెలికితీసి విద్యార్థులను ప్రతిభావంతులుగా తయారు చేయాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట శ్రీ శారదా జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన మెగా పేరెంట్‌-టీచర్‌ మీటింగ్‌ (PTM)కు పవన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. అంతకుముందు విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ను ఆయన తిలకించారు. విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు.

చదువే బలమైన ఆయుధమని లక్షలాది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి విద్యకు మాత్రమే సాధ్యమని పవన్‌ అన్నారు. గురువును దైవంగా భావించే సంస్కృతి మనదని చెప్పారు. పిల్లల జీవితాలను ఉపాధ్యాయులే ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తారన్నారు. పాఠశాలలో సరైన గ్రంథాలయం, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లేని విషయం తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ పూర్తిస్థాయి గ్రంథాలయంతో పాటు 25 కంప్యూటర్లను తన సొంత ఖర్చుతో సమకూరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

చదువే బలమైన ఆయుధం - లక్షలాది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి విద్యకు మాత్రమే ఉంది : పవన్‌ కల్యాణ్ (ETV)

ఇలాంటి సమావేశాలు ఎప్పుడూ జరగలేదు : ఆడుకునేందుకు సరైన గ్రౌండ్ లేదని విద్యార్థులు చెప్పడంతో అందుకు తగిన స్థలం చూడాలని విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఒకప్పుడు నాయకులు పాఠశాలల కోసం భూములు ఇచ్చేవారని ఇప్పుడు భూములు లాక్కోవడం వల్లే క్రీడా మైదానాలు లేకుండాపోయాయని ఈ సందర్భంగా పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. చిలకలూరిపేట ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి సమావేశాలు ఎప్పుడు జరగలేదన్నారు. పవన్ కల్యాణ్‌తో 1998లో సినిమా తీయాలని భావించినట్లు ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. రాజకీయాల్లోకి రావడంతో అది సాధ్యం కాలేదన్నారు.

" విద్యార్థులకు ఉపాధి కల్పించేలా నైపుణ్యాలు అందించాలి. జాతీయ విద్యా విధానంలో స్కిల్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉండాలని ప్రధానికి విన్నవించా. కూటమి నాయకులు పిల్లలకు గ్రంథాలయం సదుపాయాలు కల్పించాలి. మెగా పీటీఎం సమావేశానికి మా ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. మెగా పీటీఎం సమావేశాలు నిర్వహించాలన్న లోకేశ్ ఆలోచన అద్భుతం. పిల్లలు ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అద్భుతంగా ఉంది. స్కూల్‌ క్రీడా మైదానం సరిపోవట్లేదని విద్యార్థులు నా దృష్టికి తెచ్చారు. విద్యార్థులకు క్రీడా మైదానం సమకూర్చేలా ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించాలి. శ్రీశారదా జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేస్తా. పిల్లల ఆలోచనలు మెరుగుపరిచేందుకు గ్రంథాలయం ఎంతో అవసరం. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గ్రంథాలయాల ఏర్పాటుకు జనసేన నేతలు కృషి చేయాలి. శ్రీశారదా జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలకు 25 కంప్యూటర్లు అందజేస్తాను." - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి

అప్పుడే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది : మరోవైపు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెగా పేరెంట్‌-టీచర్‌ మీటింగ్‌ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలో నిర్వహించిన తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ కలయిక దినోత్సవంలో మంత్రి సంధ్యారాణి పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయులు దండించినప్పుడు తల్లిదండ్రులు సహకరించాలని అప్పుడే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందని అన్నారు. విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులే తొలి గురువులని పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూరరెడ్డి అన్నారు.

శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని పాఠశాలలో మెగా పేరెంట్స్,టీచర్స్‌ సమావేశం నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని రానున్న మూడేళ్లలో నాణ్యమైన విద్యకు గట్టి పునాదులు వేస్తామని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకువస్తోందని టీడీపీ ఇంఛార్జ్ గూడూరి ఏరిక్షన్ బాబు వెల్లడించారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశం ఘనంగా నిర్వహించారు. వివిధ జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొని విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు.

