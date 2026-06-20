రౌడీయిజం, గూండాయిజం చేసేవారిని తొక్కి నార తీస్తాం: పవన్ కల్యాణ్
కులం దరిద్రం వదిలితే తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుపడదు -మేం వచ్చాక సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసును టేకప్ చేద్దామంటే, అప్పటికే సాక్ష్యాలు ధ్వంసం చేశారు -‘మన ఊరు - మాట మంతి’ కార్యక్రమంలో పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 10:37 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Speech in Kakinada : కులం దరిద్రం వదిలితే తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుపడదని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. రౌడీయిజం, గూండాయిజం చేసేవారిని తొక్కి నార తీస్తామని హెచ్చరించారు. నేరస్థులకు కొమ్ముకాసే నేతలను ప్రజలు దూరం పెట్టాలని పవన్ సూచించారు. ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగించే వారిని ఎన్నుకోబోమని గట్టిగా చెప్పాలన్నారు. నేరస్థులను ఆదరిస్తే, మన భవిష్యత్తును మంటగలిపేస్తారని హెచ్చరించారు. కాకినాడలో జిల్లా నేతలు, అధికారులతో కలిసి ‘మన ఊరు - మాట మంతి’ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈమేరకు ప్రసంగించారు.
జీవితాంతం పోరాడతా : ‘‘సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని గతంలో ఆందోళన చేశాను. దీంతో సీబీఐకి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తూతూమంత్రంగా లేఖ రాసింది. మేం వచ్చాక ఈ కేసును టేకప్ చేద్దామంటే, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే సాక్ష్యాలు ధ్వంసం చేశారు. నేరస్థులను వెనకేసుకొస్తే బాగోదు. క్రిమినల్ గ్యాంగులతో ప్రభుత్వాలను నడుపుతామంటే కుదరదు. నేరస్థులు రాజ్యాంగ పదవుల్లో కూర్చొని శాసిస్తామంటే, జీవితాంతం పోరాడతా. నేరస్థులను నెత్తిపై పెట్టుకుంటే మన తలరాతలను ఎవరూ బాగుచేయలేరు.
అన్ని అంశాలపై స్పందిస్తా : జెన్జీ జెన్జీ అని యువత చెప్పడం కాదు. మీ భవిష్యత్తును మీరే నిర్ణయించుకోవాలి. మళ్లీ గెలుస్తానో లేదో తెలియదు. కానీ, మీ కోసం పోరాటం చేయగలను. విపక్షంలో ఉన్నవారు అధికారంలోకి వస్తారేమో అని భయపడకండి. వారు అధికారంలోకి రారు. కొందరు కొన్ని అంశాలపైనే స్పందిస్తారు. నేను అన్ని అంశాలపై స్పందిస్తా.’’ అని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
" రౌడీయిజం, గూండాయిజం చేసేవారిని ఎవరూ కాపాడలేరు. రౌడీయిజం, గూండాయిజం చేసేవారిని తొక్కి నార తీస్తాం. కొందరు కొన్నింటిపైనే స్పందిస్తారు, నేను అన్ని అంశాలపైనా మాట్లాడతా. నన్ను కులాలకు పరిమితం చేయవద్దని చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నా. కులం దరిద్రం వదిలితే తప్ప, ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుపడదు. నేరస్థులకు కొమ్ముకాసే నేతలను ప్రజలు దూరం పెట్టాలి. నేరస్థులను నెత్తిపై పెట్టుకుంటే, మనల్ని ఎవరూ బాగు చేయలేరు. నేరస్థులను ఆదరిస్తే మన భవిష్యత్ను మంటగలిపేస్తారు. మళ్లీ గెలుస్తానో లేదో తెలియదు, కానీ మీ కోసం పోరాటం చేయగలను." - పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించిన పవన్ : అంతకుముందు కాకినాడ జిల్లా ప్రజల సమస్యలను అర్జీలు రూపంలో తీసుకున్నారు. అనంతరం పీఎం కిసాన్ - అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద కాకినాడ జిల్లాలో అర్హులైన 1,50,475 మంది రైతులకు రూ.99.46 కోట్ల రూపాయల విలువైన చెక్కును పవన్ కల్యాణ్ అందచేశారు. ఉప్పాడలో ప్రమాదవశాత్తు బొట్లు కోల్పోయిన మత్సకారులకు రూ.75.52 లక్షల చెక్కును అందచేశారు.
కార్యక్రమంలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్ కందుల దుర్గేశ్, ఎంపీలు సానా సతీష్ బాబు, తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, వల్లభనేని బాలశౌరి పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు, శాసనమండలి సభ్యులు కొణిదెల నాగబాబు, కర్రి పద్మశ్రీ, పేరాబత్తుల రాజశేఖరం, పిడుగు హరి ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, కాకినాడ పట్టణ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు, అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతల రామకృష్ణ, రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామ కృష్ణ, ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ పాల్గొన్నారు.
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