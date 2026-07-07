సాంప్రదాయ హస్తకళా వారసత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టినిల్లు: పవన్ కల్యాణ్
ఏపీ హస్తకళలను ప్రపంచ నలుమూలలకు తీసుకెళ్దాం - మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా హస్తకళా రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందాలి - విజయవాడ అంబేడ్కర్ కళా వేదికలో ఏపీ హస్తకళా మహోత్సవంలో పాల్గొన్న పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 4:33 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Participated in AP Handicrafts Festival : జాతి గొప్పతనం నిర్మాణాల్లో కాదు, కళాకారుల పనితనంలో ఉంటుందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. బొబ్బిలి వీణలు, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు మన సంస్కృతి చాటుతున్నాయన్నారు. హస్తకళా రూపాలు ప్రపంచానికి చేరాలంటే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ అవసరం అన్నారు. వ్యర్థమని భావించే గుర్రపుడెక్క ఆకుతో కూడా కళాకృతులు రూపొందించారని గుర్తుచేశారు. హస్తకళాకారుల హెల్త్ ఆడిట్ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
విజయవాడ అంబేడ్కర్ కళా వేదికలో ఏపీ హస్తకళా మహోత్సవానికి పవన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా హస్తకళాకారుల స్టాళ్లను పరిశీలించారు. కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక వంటి బొమ్మలను ఆసక్తిగా చూశారు. హస్తకళాకారుల గ్రామాలను పర్యాటకంతో అనుసంధానించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ విషయంలో చేనేత, హస్తకళల సలహాదారు సుచిత్రా ఎల్లా సూచించిన ప్రతిపాదనను పవన్ అభినందించారు.
"సాంప్రదాయ హస్తకళా వారసత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టినిల్లు. కళాకారుల అద్భుత ప్రతిభ వారి కష్టాన్ని గుర్తించడానికి వచ్చా. అద్భుత కళల వెనుక లక్షలమంది కళాకారుల కృషి ఉంది. వస్తువుల తయారీ మాత్రమే కాదు, వారసత్వాన్ని సజీవంగా ఉంచుతున్నారు. తరతరాల సంప్రదాయాన్ని కళాకారులు కాపాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో రెండు లక్షలమందికి పైగా కళాకారులు ఉన్నారు. మూడో వంతుకు పైగా అవార్డులు సాధించామంటే కళాకారుల ప్రతిభకు ఇదే నిదర్శనం. గ్లోబల్ మార్కెట్కు అనుసంధానం చేస్తూ హస్తకళా రంగానికి కొత్త దిశ. గుర్రపుడెక్క ఆకుతో కూడా వస్తువుల తయారీ చూస్తున్నాం. వదిలేసిన వస్త్రాలు కూడా వ్యర్థం కాకుండా వస్తువుల తయారీ చూస్తున్నాం. డబ్బు సంపాదనే కాదు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా ప్రాముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నారు.
ఒక ఇంటి నుంచి ప్రారంభమైన వస్తువుకు ప్రపంచ మార్కెట్లో గిరాకీ లభిస్తోంది. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా హస్తకళా రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందాలి. మారుమూల గ్రామంలోని కళాకారుడి కృషి, ప్రపంచానికి చేరాలనేదే లక్ష్యం. తల్లిదండ్రుల కళను పిల్లలు కూడా అనుసరించేలా చేయాలి. మనందరం కలిసి కళాకారులను ప్రోత్సహిద్దాం. వోకల్ ఫర్ లోకల్ మాత్రమే కాదు, లోకల్ టు గ్లోబల్ లక్ష్యంగా పనిచేద్దాం. ఏపీ హస్తకళలను ప్రపంచ నలుమూలలకు తీసుకెళ్దాం. మార్కెటింగ్ ఇంకా పెంచగలిగితే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.
అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కళాకారులను కాపాడాలి. తొలుత కళాకారులందరికీ ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించాలి. హస్తకళాకారుల పిల్లలు చదువుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. వంశపారపర్యంగా వచ్చిన కళను ముందుకు తీసుకెళ్లడం కూడా ముఖ్యమే. హస్తకళా రంగాలు భారతదేశ మూలాలు. దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కొనసాగాలంటే హస్తకళను, చేనేతను కాపాడుకోవాలి. వస్తువుల తయారీలో కొత్త ఆవిష్కరణలు రావాలి" అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
"కళాకారుల ప్రతిభ ప్రపంచానికి తెలియాలి. పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రుల కళను వారసత్వంగా కొనసాగించాలి. సంప్రదాయం గుర్తుచేసుకోవడానికి కాదు, మరింత ముందుకు సాగాలి. లోకల్ టు గ్లోబల్ రీతిన మన హస్తకళలు ప్రపంచానికి చేరాలి. మన వస్తువులకు మార్కెటింగ్ పెరగాలి. కళారూపాలకు మూలాధారమైన కర్ర నిల్వ అవసరం. కళాకారులపై కేసులు లేకుండా చేశాం. హస్త కళాకారుల కోసం కంటిచూపు పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. భారతదేశ ఉనికికి హస్త కళారూపాలు మూలం. హస్త కళాకారుల కోసం ప్రభుత్వం దన్నుగా నిలబడుతుంది. ప్రతి కళాకారుడికి ఒక కథ, ఒక కష్టం ఉంటుంది. హస్తకళల గ్రామాలను పర్యాటకంగా అనుసంధానం చేయాలి. హస్త కళాకారుల సమస్యలపై కేబినెట్లో ప్రస్తావిస్తా." - పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
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