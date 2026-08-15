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కేంద్ర సమన్వయంతో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతాం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌

కాకినాడ పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ - పోలీసు దళాల గౌరవ వందనం స్వీకరించిన పవన్ కల్యాణ్

Deputy CM Pawan Kalyan Hoist Flag at Kakinada
Deputy CM Pawan Kalyan Hoist Flag at Kakinada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:17 PM IST

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Deputy CM Pawan Kalyan Hoist Flag at Kakinada : ప్రశ్నించడమే కాకుండా పరిష్కారాలను యువత చూపాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. డబ్బుకు ఓటును, తప్పుడు సమాచారానికి ఆలోచనను అమ్ముకోవద్దని సూచించారు. కాకినాడ పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన డిప్యూటీ సీఎం, అనంతరం ప్రత్యేక రథంపై పరేడ్‌లో పాల్గొన్నారు.

పోలీసు దళాల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. వివిధ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శనను తిలకించారు. బలమైన, సమర్థ దేశంగా ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా భారత్‌ అడుగులు పడుతున్నాయన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ సంకల్పంలో ఏపీ తనదైన పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు.

కేంద్ర సమన్వయంతో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతాం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ (ETV Bharat)

ఒక తరం స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడితే, ఒక తరం స్వాతంత్య్రాన్ని కాపాడిందన్నారు. బలమైన, సమర్థ దేశంగా ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా భారత్‌ అడుగులు వేస్తోందన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తనదైన పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతామని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా అటవీ, పంచాయతీరాజ్ శకటాలు: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన శకటాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కూటమి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కళ్లకు కట్టేలా వివిధ శాఖల శకటాలను రూపొందించారు. ముఖ్యంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నిర్వహిస్తున్న శాఖల శకటాలు ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన హనుమాన్, గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌, గ్రీన్‌ కవర్‌ ప్రాజెక్టుల నమూనాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన పల్లె పండుగ, అడవితల్లిబాట, స్వచ్ఛ రథాలు పల్లెల ప్రగతిని ప్రతిబింబిస్తూ విశేషంగా ఆకర్షించాయి. విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన శాస్త్ర, సాంకేతిక శకటాల్లో 3డీ ప్రింటింగ్‌ సాంకేతికతతో రూపొందించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ చిత్రం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. విద్యార్థులు తయారు చేసిన రోబో ఉప ముఖ్యమంత్రికి నమస్కరించడం అందరినీ అబ్బురపరిచింది.

పోలీసు జాగిలాల ప్రదర్శనలో భాగంగా ఒక జాగిలం పవన్ కల్యాణ్‌కు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దేవాదాయ శాఖ తరఫున రూపొందించిన అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానం నమూనా శకటంతో పాటు నీటిపారుదల, విద్య, వ్యవసాయం, ఉద్యానవన శాఖల శకటాలు వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.

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Last Updated : August 15, 2026 at 1:17 PM IST

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DEPUTY CM PAWAN KALYAN
INDEPENDENCE DAY IN KAKINADA
80TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
PAWAN KALYAN HOISTING NATIONAL FLAG

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