తేగ్ బహదూర్ స్ఫూర్తితో ధర్మ పరిరక్షణకు పూనుకోవాలి:ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్
గురు తేగ్ బహదూర్ బలిదానం పొరుగుదేశాల్లో హిందూ మైనారిటీల వేదనను గుర్తుచేస్తోంది- త్యాగంతోనే ధర్మపరిరక్షణ సాధ్యమని ఆయన చాటి చెప్పారు- షాహిదీ సమాగమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్
Published : January 26, 2026 at 10:54 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Participate in Guru Tegh Bahadur 350th Anniversary: తల్వార్తో కాకుండా త్యాగంతోనూ ధర్మ పరిరక్షణ సాధ్యమని చాటిన మహనీయుడు శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్జీ అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. తనది కాని ధర్మం కోసం శిరస్సుని త్యాగం చేసిన మహనీయుడని కొనియాడారు. తేగ్ బహదూర్ స్ఫూర్తితో ప్రతి పౌరుడూ ధర్మ పరిరక్షణను బాధ్యతగా స్వీకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో ప్రముఖ సిక్కు గురువు తేగ్ బహదూర్ 350వ షాహిదీ సమాగమంలో ముఖ్య అతిథిగా పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆయన త్యాగం, బలిదానం నేడు పొరుగు దేశాల్లో హిందూ మైనార్టీల వేదనను గుర్తుచేస్తోందన్నారు.
'ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించుకున్న వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యాలు దేశాన్ని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయడం మాత్రమే కాదు. నైతికంగా, సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుస్తాయి. దేశ యువత భాగస్వామ్యం లేకుండా ఈ లక్ష్యం పూర్తవ్వదు. తేగ్ బహదూర్జీ చాందినీ చౌక్ వద్ద ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఓ కవచంలా నిలబడి పోరాడినట్లుగానే మనమూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం సంకల్పిద్దాం. పొరుగు దేశాల్లో హిందూ మైనారిటీలు అనుభవిస్తున్న బాధలు తేగ్ బహదూర్జీ త్యాగాన్ని మరోసారి గుర్తుచేయడమే కాదు, మనకు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. తేగ్ బహదూర్ స్ఫూర్తితో ధర్మాన్ని వారసత్వంగా కాకుండా బాధ్యతగా, స్వేచ్ఛను సౌకర్యంలా కాకుండా సాధనంగా చేసుకొని ధర్మ పరిరక్షణ కోసం నిలబడదాం. తేగ్ బహదూర్జీ త్యాగం దేశాన్ని సత్యం, సాహస మార్గాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా.' -పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
ఆయన త్యాగం ప్రతి మనిషిలోని వివేకానికి పరీక్ష: 350 ఏళ్లు గడిచినా మనమంతా తేగ్ బహదూర్ బలిదానాన్ని స్మరిస్తున్నామంటే ఆయన త్యాగం చారిత్రక సంఘటనే కాదని ప్రతి మనిషిలోని వివేకానికి పరీక్ష అని పవన్ అన్నారు. 1675 నవంబరు 24న దిల్లీలోని చాందినీ చౌక్ వద్ద తేగ్బహదూర్ బలిదానం నేడు పొరుగు దేశాల్లో ఉన్న హిందూ మైనారిటీల వేదనను గుర్తుచేస్తోందన్నారు. ఆయన త్యాగం ఒక చరిత్రే కాదు, మనందరికీ హెచ్చరిక అని అన్నారు. ఆయన జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే దేశానికి నేడు బలంగా మాట్లాడే స్వరం అవసరం లేదు, ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వంతో కూడిన స్వరం అవసరంమని ఆయన అన్నారు. స్వతంత్ర ఫలాలను అనుభవించే ప్రతి పౌరుడు ధర్మ పరిరక్షణను బాధ్యతగా స్వీకరించాలని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్ డొనేషన్ యంత్రం ప్రారంభం: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్తో కలిసి నాందేడ్లోని గురుద్వారాను సందర్శించిన పవన్ కల్యాణ్కు గురుద్వారా ఛైర్మన్ విజయ్ సత్పాల్సింగ్ ఆధ్వర్యంలో స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా సంప్రదాయ సిక్కు తలపాగాను ధరించారు. గురుద్వారా గ్రంథాలు పవిత్ర వస్త్రాన్ని పవన్ కల్యాణ్కు వేసి ఆశీర్వదించారు. సిక్కు మత పెద్దలు సిక్కులు ధరించే పవిత్ర ఆయుధం కృపాణాన్ని బహూకరించారు. అదే ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ డొనేషన్ యంత్రాన్ని పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు.
