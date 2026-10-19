పల్లె పండుగ రోడ్డు ధ్వంసంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సీరియస్ - రెవెన్యూ రికవరీకి ఆదేశం
పుల్లంపేట మండలంలో కొత్తగా వేసిన రోడ్డును వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ధ్వంసం చేయడంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారిపై రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద చర్యలకు ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:45 PM IST
Pawan Reacts on road destruction : తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండలంలో 'పల్లె పండుగ' కార్యక్రమంలో భాగంగా కొత్తగా నిర్మించిన రహదారిని ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను, ప్రజాధనంతో నిర్మించిన మౌలిక వసతులను ధ్వంసం చేసే వారి పట్ల అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ ఆస్తికి నష్టం వాటిల్లినందున, నిందితులపై వెంటనే 'రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్' ప్రయోగించి చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఓర్వలేక గొడ్డలి పార్టీ నేతలు రోడ్లు సైతం తవ్వుతూ విధ్వంసానికి దిగుతున్నారని సీఎం మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలు ఉన్మాదుల్లా తయారై శాడిస్టుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు పలుమార్లు కోర్టులను ఆశ్రయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసిన తప్పులను ప్రజలు ఎప్పటికీ మరిచిపోరని స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలతో సామాన్య ప్రజలు నలిగిపోయిన రాయలసీమ ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీ హబ్గా ఎదుగుతోందని చంద్రబాబు తెలిపారు. 'రాయలసీమ రైజింగ్' నినాదంతో ఈ ప్రాంతాన్ని మళ్లీ రత్నాల సీమగా మారుస్తున్నామని చెప్పారు. అభివృద్ధికి నమూనాగా, దేశానికే ఆదర్శంగా రాయలసీమ వృద్ధి చెందుతోందని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు.
కొత్త రోడ్డును దున్నేసిన వైనం : తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండల పరిధిలోని అనంతసముద్రం గ్రామం నుంచి పాపక్కగారిపల్లె వెళ్లే మార్గంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇటీవల బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టింది. పల్లె పండుగ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు రూ.4.75 కోట్ల వ్యయంతో నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారిని అభివృద్ధి చేశారు. అయితే, ఆ రోడ్డు వెళ్లే మార్గంలో తన పొలం ఉందని స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సుబ్బారెడ్డి రోడ్డు పనులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అధికారులు, స్థానిక నాయకులు ఆయనకు సర్దిచెప్పి మొత్తానికి రోడ్డు పనులను వారం క్రితం పూర్తి చేయించారు.
రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయి నాలుగు రోజులు గడవకముందే, ఆదివారం ఉదయం తన పొలం మీదుగా రోడ్డు వేశారంటూ సుబ్బారెడ్డి మరో నాయకుడు వెంకటసుబ్బారెడ్డితో కలిసి అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఏకంగా ట్రాక్టర్ తీసుకువచ్చి దాదాపు 100 మీటర్ల మేర కొత్త బీటీ రోడ్డును దున్నేశారు. దీంతో నాలుగు రోజుల క్రితం వేసిన రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.
పోలీసుల దర్యాప్తు : కొత్తగా వేసిన రోడ్డును ఉద్దేశపూర్వకంగా ధ్వంసం చేయడం పట్ల స్థానిక గ్రామస్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాధనంతో నిర్మించిన రోడ్డును పాడు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. గ్రామస్థుల ఫిర్యాదు మేరకు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై చిన్నరెడ్డప్ప తెలిపారు. డిప్యూటీ సీఎం స్వయంగా ఈ ఘటనపై స్పందించి రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద చర్యలకు ఆదేశించారు.
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