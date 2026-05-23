కీలకమైన గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టు పనులపై నిర్లక్ష్యం ఎందుకు?: డిప్యూటీ సీఎం పవన్

అటవీశాఖ చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై పవన్ సమీక్ష - గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టు పనులపై అసంతృప్తి - ప్రజలకు జవాబుదారీగా పని చేయాలని స్పష్టం - బాధ్యతలపై అలసత్వం వహిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని వెల్లడి

Deputy CM Pawan Review With Forest Department officials (ETV)
Published : May 23, 2026 at 7:30 AM IST

Deputy CM Pawan Review With Forest Department officials: గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ వంటి కీలకమైన ప్రాజెక్టు పనులు నిర్దేశిత సమయం ప్రకారం చేయకపోవటంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ అటవీ శాఖ అధికారులను ప్రశ్నించారు. అటవీ భూముల పరిరక్షణలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించని కొందరు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విధులు, నిర్దేశించిన బాధ్యతలపై అలసత్వం వహిస్తే ఉపేక్షించలేమన్నారు. విదేశాల్లో పట్టుబడిన మన ఎర్రచందనాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో వెనక్కు తెప్పించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. గ్రీన్ కవర్ 50 శాతం పెంచడానికి వారం రోజుల్లో ఏపీ గ్రీన్ సొసైటీ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

పారదర్శకంగా పని చేయాలని స్పష్టం: అటవీశాఖ చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్న తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పనుల్లో వేగం లేదన్నారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను పరిగణించకుండా, అటవీ ఆస్తులను పరిరక్షించలేకపోయినా ఉపేక్షించబోమన్నారు. ప్రజలకు జవాబుదారీగా, పారదర్శకంగా పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. వనజీవి రామయ్య, దుశర్ల సత్యనారాయణ వంటి పర్యావరణ ప్రేమికులు ఒంటరిగా అంతటి హరిత విప్లవాన్ని సాధించినప్పుడు, ఒక వ్యవస్థగా మనం ఎంత చేయాలని ప్రశ్నించారు.

నిబంధనల ప్రకారమే గ్రీన్ కవర్ ఏర్పాటు: నిజమైన సంకల్పంతో మనమంతా కలిసి ముందుకు సాగితే పచ్చని భవిష్యత్తు కచ్చితంగా సాధ్యమవుతుందన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 లో భాగంగా 50 శాతం పచ్చదనం సాధించాలంటే నాటిన ప్రతి మొక్కను కాపాడాలని సూచించారు. పరిశ్రమలు నిబంధనల ప్రకారం తమ ప్రాంగణాల్లో గ్రీన్ కవర్ ఏర్పాటు చేయకపోతే కఠినంగా వ్యవహరించాలన్నారు. నగర వనాల్లోకి అడుగుపెట్టగానే ప్రజలకు ఏదో ఒక సాధారణ పార్కుకు వచ్చామనే భావన కాకుండా, ఒక దట్టమైన అరణ్యంలోకి వెళ్లామనే అద్భుతమైన భావన రావాలన్నారు.

అటవీ భూములు అక్రమణదారులపై చర్యలు: అమూల్యమైన ఎర్ర చందనం విదేశాలకు అక్రమంగా తరలిపోయిందని చైనా, జపాన్, సింగపూర్ వంటి దేశాల కస్టమ్స్ అధికారుల వద్ద వేల కోట్ల విలువైన మన కలప ఉందన్నారు. కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖతో సమన్వయం చేసుకుని ఆ ఎర్రచందనాన్ని తిరిగి దేశానికి రప్పించే ప్రక్రియ ఎంత వరకూ వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటివరకు ఎంత అటవీ భూమి కబ్జాకు గురైంది? ఎంత భూమిని అధికారులు వెనక్కి తీసుకున్నారు? ఎవరెవరిపై కేసులు నమోదు చేశారు? అనే వివరాలను అటవీ శాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరచాలన్నారు.

సరిహద్దులకు జియోట్యాగ్ స్పేషియల్ సర్వే: చిత్తూరు జిల్లా మంగళంపేట అడవుల్లో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబం, కడప జిల్లాలో సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి కుటుంబం ఆక్రమించుకున్న అటవీ భూముల్ని వెనక్కి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో అటవీ భూములు అక్రమణ నుంచి విడిపించి బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. అటవీ భూముల రక్షణ కోసం సరిహద్దులను కచ్చితంగా గుర్తించేలా తక్షణమే కర్ణాటక తరహాలో జియోట్యాగ్ స్పేషియల్ సర్వే నిర్వహించాలన్నారు.

